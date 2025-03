Kölner Haie gewinnen 3:2 gegen die Iserlohn Roosters in einem Spiel ohne echten Wert

Köln. (MR) Es war am vorletzten Spieltag das letzte Derby der Saison, und für beide Teams ging es nur noch um den Spaß: Köln hatte den 6. Tabellenplatz „zementiert“ und die Roosters am vergangenen Spieltag den 12. Platz gesichert.

Nach einem frühen Treffer der Hausherren, als Maxi Kammerer seinen eigenen Rebound an Hendrik Hane vorbeibrachte (2.), blieben die Haie zunächst am Drücker und ließen die Roosters kaum ins Angriffsdrittel kommen. Ein weiter Pass für Christian Thomas ließ anschließend die Gäste im Angriff rotieren, und Taro Jentzsch schließlich traf zum Ausgleich (6.). Die Gäste erarbeiteten sich jetzt mehr und mehr Spielzeit, und die Haie brachten immer weniger Angriffe und Abschlüsse nach vorn. So war es fast zwangsläufig, dass noch im Startabschnitt ein weiterer Schuss den Weg in die Maschen fand – erneut zeichnete Jentzsch verantwortlich (14.). Auch im zweiten Durchgang drückten die Gäste und hielten die Haie möglichst in der neutralen Zone fest. Ein Passklau an der Iserlohner blauen Linie durch Louis-Marc Aubry gab den Haien die Möglichkeit: Moritz Müllers Schuss konnte noch gehalten werden, dann stocherte Aubry nach. Kevin Niedenz hatte den nächsten Treffer direkt im folgenden Wechsel auf der Kelle. Der Gästeblock – 650 Fans hatten sich vom Seilersee auf den Weg gemacht – machte sich lautstark bemerkbar. Die erste Strafe des Spiels traf einen Rooster, doch die Haie kamen nicht an Hane vorbei. Nach Ablauf der Strafe aber liefen Frederik Storm und Aubry einen Konter, den Aubry humorlos in den Knick hämmerte (36.). Mit diesem knappen Vorsprung für die Domstädter ging es nochmals in die Pause.

Roosters können Führung nicht über den Strich bringen

Die Roosters begannen den Schlussabschnitt in Überzahl, konnten daraus aber nichts machen. Anschließend egalisierten sich beide Teaams im Forecheck und auch Scheibenverlusten. Zum Drittelende setzten sich die Roosters nochmals vorne fest, zogen auch noch den Goalie, doch es sollte beim 3:2 Sieg der Haie bleiben.

Am Freitag zum letzten Spiel der Hauptrunde empfangen die Roosters die Augsburger Panther am Seilersee, die heute im Parallelspiel mit einem 5:1 gegen die DEG noch immer die Chance auf den Klassenerhalt haben. Die Kölner Haie begrüßen die Fischtown Pinguins, was dann in der Lanxess Arena quasi ein Vorbereitungsspiel auf die Playoffs wird, denn man wird sich bereits ab 16.3. im Viertelfinale wiedersehen.

Stimmen und alle Tore zum Spiel

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 52 Otso Rantakari, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maximilian Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 46 Kevin Niedenz, 21 Juhani Tyrväinen, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl – 33 Tim Wohlgemuth, 5 Robin van Calster, 34 Elias Lindner

ISR – 32 Hendrik Hane – 79 Colin Ugbekile, 77 Colton Jobke – 9 Shane Gersich, 19 Jake Virtanen, 27 Christian Thomas; 16 Hubert Labrie, 36 Brandon Gormley – 91 Michael Dal Colle, 18 Eric Cornel, 90 Taro Jentzsch; 2 Zach Osburn, 67 Stanislav Dietz – 52 Sven Ziegler, 12 Mciej Rutkowski, 63 Manuel Alberg; 14 Noel Saffran – 17 Emil Quaas, 24 Lennard Nieleck, 22 John Broda

Die Tore erzielten:

1:0 (01:01) Kammerer (Austin, Almquist)

1:1 (05:01) Jentzsch (Dal Colle, Labrie)

1:2 (14:00) Jentzsch (Ugbekile, Dal Colle)

2:2 (25:24) Aubry (Kammerer, Müller)

3:2 (35:17) Aubry (Storm, Kammerer)

Schiedsrichter: 38 David Cespiva, 45 Roman Gofman (55 Marcus Höfer, 51 Dominic Kontny)



Strafen: KEC – 4 Min.; ISR – 4 Min.

Zuschauer: 18.185

Kölner Haie – Iserlohn Roosters (04.03.2025)

Eishockey-Magazin TV