Kölner Haie gegen Eisbären Berlin – die Revanche ist nicht geglückt

Köln. (MR) Am zweiten Spieltag der DEL kam es zur Neuauflages des Finales der vergangenen Saison – und da hatten die Haie noch einiges zu „verarbeiten“. Am Ende stand eine wieder deutliche Niederlage und 7 Gegentore…
Man mag nicht an die letzten drei Partien dieser beiden Teams erinnert werden, zumindest in Köln. Die Berliner Fans und auch Spieler (der Kader wurde ja nur punktuell verändert) denken sicher entsprechend gerne an die diese bewußten letzten Finalspiele zurück, als die Eisbären die Haie drei Male 7:0 düpiert hatten. Das sollte sich aus Sicht der heutigen Gastgeber mit Sicherheit in keinster Weise wiederholen. Ein sehr schnelles, laufintensives Spiel entrollte sich mit Chancen fast im Minutentakt hüben wie drüben. Liam Kirk prüfte gleich vom Auftaktbully weg Kölns Torhüter Tobias Acnicka. Aber nicht nur die ausgewiesenen Torjäger wie Ty Ronning oder Gregor MacLeod kamen vielversprechend vor das Tor, auch die Neuzugänge (wie Patrick Russell oder Valtteri Kemiläinen auf der einen, Andi Eder und Markus Vikingstad auf der anderen Seite) und jungen Spieler Kevin Niedenz und Marco Münzenberger bzw. auch Eisbär Norwin Panocha zeigten sich torhungrig. Nach gefühlt nur drei Unterbrechnungen wurden torlos die Seiten gewechselt.
Es spielten:
KEC – 45 Tobias Ancicka (30 Felix Brückmann ab 41.) – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 9 Maxi Kammerer; 91 Moritz Müller, 22 Maximilian Glötzl – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 46 Kevin Niedenz; 74 Sten Fischer – 65 Marco Münzenberger, 21 Juhani Tyrväinen, 77 Ryan MacInnis
EBB – 30 Jake Hildebrand – 18 Jonas Müller, 5 Mitch Reinke – 94 Liam Kirk, 93 Leo Pföderl, 9 Ty Ronning; 40 Korbinian Geibel, 12 Eric Mik – 92 Marcel Noebels, 23 Blaine Byron, 95 Frederik Tiffels; 75 Norwin Panocha, 4 Adam Smith – 10 Lean Bergmann, 37 Markus Vikingstad, 43 Andreas Eder; 77 Eric Hördler, 21 Manuel Wiederer, 38 Yannick Veilleux
Die Tore erzielten: 1:0 (21:15) Kemiläinen (Schnarr, Bokk) 2:0 (21:45) Storm (Kaski, Aubry) 3:0 (25:16) Schnarr (MacLeod, Kemiläinen) PP2 3:1 (26:56) Smith (Tiffels) 3:2 (28:39) J. Müller (Bergmann, Eder) 3:3 (30:56) Ronning (J. Müller, Pföderl) PP1 3:4 (40:19) Ronning (Tiffels, Pföderl) 3:5 (40:40) Noebels (Byron, Kirk) 3:6 (40:54) Vikinstad (Eder, Reinke) 3:7 (43:16) Eder (Vikingstad, Panocha)
Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 28 Andreas Huber (94 Patrick Laguzov, 54 JP Priebsch)
Strafen: KEC – 8 Min.; EBB – 12 Min.
Zuschauer:</strong 17.678
Man mag nicht an die letzten drei Partien dieser beiden Teams erinnert werden, zumindest in Köln. Die Berliner Fans und auch Spieler (der Kader wurde ja nur punktuell verändert) denken sicher entsprechend gerne an die diese bewußten letzten Finalspiele zurück, als die Eisbären die Haie drei Male 7:0 düpiert hatten. Das sollte sich aus Sicht der heutigen Gastgeber mit Sicherheit in keinster Weise wiederholen. Ein sehr schnelles, laufintensives Spiel entrollte sich mit Chancen fast im Minutentakt hüben wie drüben. Liam Kirk prüfte gleich vom Auftaktbully weg Kölns Torhüter Tobias Acnicka. Aber nicht nur die ausgewiesenen Torjäger wie Ty Ronning oder Gregor MacLeod kamen vielversprechend vor das Tor, auch die Neuzugänge (wie Patrick Russell oder Valtteri Kemiläinen auf der einen, Andi Eder und Markus Vikingstad auf der anderen Seite) und jungen Spieler Kevin Niedenz und Marco Münzenberger bzw. auch Eisbär Norwin Panocha zeigten sich torhungrig. Nach gefühlt nur drei Unterbrechnungen wurden torlos die Seiten gewechselt.
Wechselbad der GefühleDie Haie starteten den mittleren Durchgang mit dem Paukenschlag oder besser Doppelschlag und legten binnen 30 Sekunden zwei Tore vor (Kemiläinen und Storm, 22.). Köln blieb dran, beim nächsten Angriff wurde Kero gelegt, die Strafe war angezeigt – und die Schiedsrichter sahen in dieser Zeit sogar noch das zweite Berliner Foul (was ja nicht so oft vorkommt). In dieser doppelten Überzahl prügelte Nate Schnarr das Spielgerät um den Pfosten und jubelte bereits, während die Unparteiischen die Arme ausbreiteten. Sie bemühten aber den Videobeweis und fanden doch die Scheibe regulär hinter der Linie, 3:0 nach 25 Spielminuten zum großen Jubel der Halle. Doch der amtierende Meister blieb ruhig und benötigte seinerseits keine zwei Minuten, um auch auf dem Würfel zu erscheinen (Adam Smith, 27.). Nachdem Jonas Müller seine Farben auf 2:3 herangebracht hatte (29.), muss sich das wie ein Nackenschlag für die Domstädter angefühlt haben, und das Momentum war schon wieder weg. Doch die Bundeshauptstädter haben ja noch Ty Ronning in den Reihen, der saisonübergreifend in den letzten 29 Spielen gepunktet hatte. Es war nur eine Frage der Zeit, dass auch er traf, was zur Spielmitte erledigt war. Für die zweite Drittelhälfte war ein wenig die Luft raus, es ging beim Stand von 3:3 in die zweite Pause.
Eisbären filettieren die HaieWer jetzt aber dachte, es ginge quasi bei Null wieder los, sah sich getäuscht, denn jetzt kamen die Eisbären wie die Feuerwehr aus der Kabine. Rekordmäßig schraubten sie noch inerhalb der 41. Minute das Ergebnis auf 3:6, wobei nach dem frühen Doppelschlag Felix Brückmann in den Kasten kam, aber auch er sofort hinter sich greifen musste. Doch damit nicht genug, der Rekordmeister stellte in der 44. auf 3:7 und hatte damit den Haien so mehr oder weniger alle Zähne gezogen. Für die Hausherren gab es kein Durchkommen mehr. Moritz Müller gab nach dem Spiel zu Protokoll, dass man das Momentum und damit den Spielfluss verloren habe. Das darf man sich vor allem gegen Berlin nicht erlauben, die halt wissen, wie man es macht. Jonas Müller, Kapitän der Eisbären bestätigte diese Einschätzung, sie seien ruhig und cool geblieben, da man als Team ja großes Selbstvertrauen habe und wisse, wie man Tore schießt und Spiele gewinnt.
Stimmen zum Spiel
Es spielten:
KEC – 45 Tobias Ancicka (30 Felix Brückmann ab 41.) – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 9 Maxi Kammerer; 91 Moritz Müller, 22 Maximilian Glötzl – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 46 Kevin Niedenz; 74 Sten Fischer – 65 Marco Münzenberger, 21 Juhani Tyrväinen, 77 Ryan MacInnis
EBB – 30 Jake Hildebrand – 18 Jonas Müller, 5 Mitch Reinke – 94 Liam Kirk, 93 Leo Pföderl, 9 Ty Ronning; 40 Korbinian Geibel, 12 Eric Mik – 92 Marcel Noebels, 23 Blaine Byron, 95 Frederik Tiffels; 75 Norwin Panocha, 4 Adam Smith – 10 Lean Bergmann, 37 Markus Vikingstad, 43 Andreas Eder; 77 Eric Hördler, 21 Manuel Wiederer, 38 Yannick Veilleux
Die Tore erzielten: 1:0 (21:15) Kemiläinen (Schnarr, Bokk) 2:0 (21:45) Storm (Kaski, Aubry) 3:0 (25:16) Schnarr (MacLeod, Kemiläinen) PP2 3:1 (26:56) Smith (Tiffels) 3:2 (28:39) J. Müller (Bergmann, Eder) 3:3 (30:56) Ronning (J. Müller, Pföderl) PP1 3:4 (40:19) Ronning (Tiffels, Pföderl) 3:5 (40:40) Noebels (Byron, Kirk) 3:6 (40:54) Vikinstad (Eder, Reinke) 3:7 (43:16) Eder (Vikingstad, Panocha)
Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 28 Andreas Huber (94 Patrick Laguzov, 54 JP Priebsch)
Strafen: KEC – 8 Min.; EBB – 12 Min.
Zuschauer:</strong 17.678
Leave a comment