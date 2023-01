Kölner Haie finden lange Zeit kein Mittel gegen Iserlohns Abwehrbollwerk – 4:3 Sieg nach 0:3 Rückstand

Köln. (MK) Die Kölner Haie mussten sich nach dem 8:1 Galaauftritt am Sonntag gegen Schlusslicht Bietigheim am heutigen Dienstagabend gegen Iserlohn mit zwei Punkten...

Köln. (MK) Die Kölner Haie mussten sich nach dem 8:1 Galaauftritt am Sonntag gegen Schlusslicht Bietigheim am heutigen Dienstagabend gegen Iserlohn mit zwei Punkten zufriedengeben.

Nach einem 0:3 Rückstand drehten die Kölner das Match und gewannen nach Penaltyschießen vor 10.842 Zuschauern mit 4:3.

Iserlohns Allrounder Sena Acolatse brachte die Gäste aus dem Sauerland bereits nach 3:38 Minuten mit einem wuchtigen Schlagschuss mit 0:1 in Führung. Köln hatte insgesamt mehr vom Spiel, biss sich aber immer wieder an der zähen Iserlohner Defensive um Ex-Haie-Goalie Hannibal Weitzmann die Zähne aus. Iserlohn stemmte sich immer wieder gegen die Offensivpower der Haie und setzten nur wenige Nadelstiche vor dem Tor von Kölns Keeper Mirko Pantkowski. 41 Sekunden vor der zweiten Pause war es mit Colin Ugbekile ein ehemaliger Kölner, der einen Rebound zum 0:2 für die Roosters aus dem linken Bullykreis heraus verwerten konnte. Die Gastgeber blieben auch im Schlussdrittel am Drücker. McIntyre (41.) traf aber nur den Pfosten. Zwei Sekunden vor Ablauf einer Strafe gegen Kölns Aubry traf Iserlohns Verteidiger Tim Bender in der 50. Minute aus der halbrechten Position zum 0:3. Eine Strafe gegen Iserlohns Emile Poirier (51.) verleitete Kölns Headcoach Uwe Krupp dazu fast alles schon auf eine Karte zu setzen. Nach seiner Auszeit brach Jon Matsumoto (53.) mit dem 1:3 den Bann für Köln. Die Domstädter schafften keine zwei Minuten später durch Brady Austins satten Schuss sogar den 2:3 Anschlusstreffer. Mirko Pantkowski verließ 2:23 Minuten vor Spielende erstmals seinen Kasten für einen sechsten Feldspieler. Die Aktion hatte Erfolg, denn als Iserlohn 88 Sekunden vor dem Ende den Puck nicht aus der Gefahrenzone bekam, schlug erneut Jon Matsumoto mit dem 3:3 Ausgleich zu. Auf der anderen Seite konnte Chris Brown für die Roosters noch einen Pfostentreffer verzeichnen. Der Sieger musste letztendlich nach einer torlosen, aber hochklassigen Overtime im Penaltyschießen ermittelt werden. Hier trafen Andreas Thuresson und Landon Ferraro für die Haie, während Kaspars Daugavins und Sena Acolatse ihre Penaltys vergaben.

In der Tabelle halten die Kölner auf Rang acht Kontakt zu den direkten Playoff-Plätzen. Iserlohn ist als Zwölfter ebenfalls weiter mittendrin im Kampf um Platz zehn.

Bereits am Freitag sind beide Teams wieder im Einsatz. Köln tritt bei den sich im Aufwind befeindenden Eisbären Berlin an und Iserlohn muss sich bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven beweisen.

692 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München