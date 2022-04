KÃ¶lner Haie erarbeiten sich auf den letzten Metern die Playoff-Teilnahme

Köln. (MR) Im ersten Spiel seit zwei Jahren vor (fast) voller Halle reichte den Haien ein Punkt, um den 10. Platz und damit die...

Köln. (MR) Im ersten Spiel seit zwei Jahren vor (fast) voller Halle reichte den Haien ein Punkt, um den 10. Platz und damit die erste Playoff-Runde sicher zu haben. Es wurde ein Zitterspiel, da parallel die Augsburger Panther den Dreier einfuhren, doch am Ende stand ein 1:0 Overtime-Sieg der Haie über die Ingolstadt Panther.

Nach der Ehrung Maury Edwards‘ für die meiste Eiszeit ging auch das letzte Spiel der Hauptrunde an den Start. Ingolstadt versuchte gleich, das Spiel zu diktieren. In der Kölner Zone blieb ein Aufbau der Hausherren am Schiedsrichter hängen, DeFazio kam allerdings nicht am Verteidiger vorbei. Eine etwas fragwürdige Strafzeit gegen McIntyre konnten die Haie gut verteidigen. Es ging recht konfus weiter, wenig gute und konsequente Spielzüge. So egalisierten sich die Teams im Startabschnitt weitgehend, und es ging torlos unentschieden in die Kabinen. In der Pause wurde ein neuer Großsponsor für die Haie vorgestellt: das hilft definitiv für die kommende Saison, besonders im Hinblick auf die defizitären Spielzeiten seit Corona. Auch im zweiten Drittel blieb es dabei, die Teams konnten sich wechselseitig immer mal wieder für kürzere Zeit im Angriff festsetzen, ohne dass eine Mannschaft wirkliche Vorteile herausspielen konnte. Auch die Powerplaysituationen wurden selten mit Torchancen ausgespielt. Das könnte sich zum Schlussabschnitt ändern, den die Haie mit knapp 80 Sekunden in doppelter Unterzahl beginnen mussten.

Landon Ferraro erlöst die Kölner Eishockeywelt

Die Panther ließen die Scheibe gut laufen, doch mehr als ein Torschuss durch Simpson, der dann noch sichere Beute für Pogge wurde, war nicht drin. Kurz nacheinander kamen die beiden Haie von der Strafbank zurück. Beide Teams versuchten, den vielleicht entscheidenden Treffer anzubringen, und vor allem Köln hatte mehrere Chancen. Die Haie bekamen nochmals ein Powerplay zugesprochen, als schon fast die Schlussphase angebrochen war. Und unter den Anfeuerungsrufen der zahlreichen Fans feuerte vor allem Matsumoto, was das Zeug hielt. Am Ende zitterte man sich in die Overtime, denn wenn den Audistädtern der Lucky Punch noch in der regulären Spielzeit gelungen wäre, hätten die Rheinländer alt ausgesehen und im wahrsten Sinne in die Röhre geguckt, da der ärgste Verfolger, die Panther aus Augsburg mit dem 3:0 über die DEG noch die Minimalhoffnung auf den 10. Platz hatten – eben wenn die Haie verlören. Doch es bleib beim 0:0, und die ersten Jubelstürme kamen mit der Schlusssirene. In der Verlängerung war es nach knapp zwei Minuten Ferraro, der das Spielgerät in der eigenen Zone eroberte und sich auf den Weg machte, und diesmal war Ingolstadts Goalie Kevin Reich geschlagen. Uwe Krupp zeigte sich zufrieden mit der heutigen Leistung und freute sich, dass der Weg noch weitergeht, während die Mannschaft den Jubel der Fans auf mehreren Ehrenrunden sichtlich genoss.

Die Tabellensituation will es, dass die Haie die Playoffs gegen den ERC Ingolstadt beginnen; in der Best-of-three-Serie geht es am Dienstag in Köln los, um dann die Spiele zwei und ggf. drei in Ingolstadt am Donnerstag und Freitag auszuspielen.

Stimmen zum Spiel

Es spielten:

KEC – 49 Justin Pogge – 7 Jonas Holos, 63 Patrick Sieloff – 36 Andreas Thuresson, 26 David McIntyre, 39 Landon Ferraro; 23 Maury Edwards, 91 Moritz Müller – 40 Julian Chrobot, 10 Jon Matsumoto, 19 Maximilian Kammerer; 44 Alex Roach, 27 Pascal Zerressen – 93 Sebastian Uvira, 21 Mark Olver, 42 Luis Üffing; 17 Jan-Luca Sennhenn – 50 Alexander Oblinger, 24 Zach Sill, 13 Lucas Dumont

ING – 35 Kevin Reich – 5 Fabio Wagner, 77 Chris Bourque – 24 Brandon DeFazio, 71 Justin Feser, 21 Wayne Simpson; 20 Emil Quaas, 25 Leon Hüttl – 10 Mirko Höfflin, 86 Daniel Pietta, 28 Samuel Soramies; 3 Simon Gnyp, 7 Colton Jobke – 23 Timothy McGauley, 11 Louis-Marc Aubry, 90 Jerome Flaake; 58 Davis Koch, 52 Enrico Henriquez Morales, 19 Wojciech Stachowiak

Das Tor erzielte:

1:0 (61:40) Ferraro (Olver)

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 34 Andrew Wilk – 70 Joep Leermakers, 75 Billy Hancock II

Strafen: KEC – 6 Min; ERCI – 6 Min

Zuschauer: 14.682

Fotostrecke zum Spiel

Kölner Haie - Ingolstadt Panther © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2022