KÃ¶lner Haie dÃ¼pieren NÃ¼rnberg Ice Tigers zum Saisonauftakt mit 5:1

Köln. (MR) Mit einem Doppelschlag zur Mitte des ersten Drittels ebnen die Kölner Haie sich den Weg zum Auftaktsieg in die 30. DEL-Saison, Grenier mit einem Doppelpack.

Nach einer Schweigeminute für den ehemaligen Kölner Meistertrainer Bob Murdoch, der Anfang August verstorben ist, legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und haben Treutle im Kasten der Ice Tigers direkt warmgeschossen. Nach wenigen Minuten kamen auch die Gäste zum Zug, doch Pantkowski konnte den Haiekasten sehr lange sauber halten. Nach einer überstandenen Unterzahl eroberte Grenier die Scheibe im eigenen Drittel und schicke Schütz auf die Reise. Dieser ließ sich die Chance nicht entgehen, flitzte durch die Verteidiger und konnte Treutle tunneln (12.) zum ersten Saisontreffer für die Haie. Die Torschützen waren noch nicht verlesen, als dieselbe Sturmreihe schon wieder vor Treutle auftauchte und ihn auch diesmal überwinden konnte (MacLeod, 13.). Nürnberg verunsichert kam nicht mehr so oft ins Angriffsdrittel. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Franken anfangs mal etwas im Angriffsdrittel festsetzen, der Treffer allerdings fiel wieder auf der anderen Seite, als Kammerer und Aubry gut nacharbeiteten (25.). Kurz darauf konnten beide Mannschaften die Specialteams testen, doch weder Thuresson oder Bailen auf der einen noch Karrer oder Fox auf der anderen Seite waren erfolgreich. Besser machte es Grenier, kaum dass Köln wieder komplett war. Ein schönes Setplay von Bailen über Müller auf Greniers Schaufel mündete in dem vierten Treffer (35.). Wieder keine Minute später nahm Grenier seinen eigenen Rebound volley und drückte ihn so über die Linie – die gut 18000 Fans in der Arena waren aus dem Häuschen!

Ice Tigers geben nicht auf

Im Schlussabschnitt schlichen sich bei den Haien Flüchtigkeitsfehler ein, und in Überzahl konnte Schmölz den Ehrentreffer für seine Farben erzielen. Zwar waren die Ice Tigers jetzt präsenter und hatten wieder mehr vom Spiel, doch Stoa, Fleischer oder Shaw schafften es nicht, Pantkowski nochmals zu überwinden. Mit Fortdauer des Spiels häuften sich auf beiden Seiten die versprungenen Scheiben, Pässe in die Schlittschuhe, dass der Spielfluss verloren ging – vielleicht wurde auch das Eis zu weich. Zum Ende hin befreite Nürnberg sich häufig nur über Icings, und Köln ließ die Scheibe gut kreiseln, ohne noch wirklichen Druck nach vorne auszuüben und den heute etwas unsicher wirkenden Treutle nochmals wirklich zu prüfen. So blieb es beim hochverdienten 5:1 für die Domstädter – ein guter Einstand vor allem für die Neuzugänge!

Am Sonntag geht es gleich weiter, die Haie empfangen den Vizemeister Ingolstadt Panther in der Lanxess Arena.

Es spielten:

KEC – 30 Mirko Pantkowski – 7 Nick Bailen, 91 Mo Müller – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 29 Andrej Šustr, 22 Maximilian Glötzl – 55 Carter Proft, 33 Tim Wohlgemuth, 19 Frederik Storm; 5 Robin van Calster, 16 Jason Bast, 26 David McIntyre, 92 Håkon Hänelt

NIT – 31 Niklas Treutle – 5 Jack Dougherty, 71 Ludwig Byström – 95 Charlie Gerard, 10 Evan Barratt, 48 Jake Ustorf; 6 Julius Karrer, 24 Marcus Weber – 19 Tim Fleischer, 13 Ryan Stoa, 25 Daniel Schmölz; 82 Hayden Shaw, 90 Constantin Braun – 73 Roman Kechter, 14 Cole Maier, 74 Dane Fox; 9 Justus Böttner – 26 Dennis Lobach, 53 Danjo Leonhardt, 91 Elis Hede

Die Treffer erzielten:

1:0 (11:59) Schütz (Grenier)

2:0 (12:06) MacLeod (Grenier)

3:0 (24:12) Aubry (Kammerer, Müller)

4:0 (34:12) Grenier (Müller, Bailen)

5:0 (35:04) Grenier (MacLeod, Schütz)

5:1 (43:59) Schmölz (Gerard, Stoa) PP1

Schiedsrichter: 6 Lasse Kopitz, 10 Gordon Schukies (42 David Tanko, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 10 Min; NIT – 6 Min.

Zuschauer: 18.372