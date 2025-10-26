Kölner Haie düpieren Löwen Frankfurt – gelungener Einstand für Janne Juvonen

Köln. (MR) Die Kölner Haie zeigten sich unbeeindruckt von ihrer Niederlage in Mannheim am Freitag und dominierten zuhause die (zuletzt) erstarkten Löwen aus Frankfurt. Janne Juvonen fing alles weg und konnte sich über einen Shutout im ersten Einsatz freuen.

Für die Haie startete erstmals Janne Juvonen im Tor, der in dieser Woche aufgrund der langwierigen Verletzung von Felix Brückmann nachverpflichtet worden war. Da Juvonen die 10. Ausländer-Lizenz erhielt, musste heute Tanner Kero auf der Tribüne Platz nehmen. Die Löwen Frankfurt, die sich noch am Freitag einen harten Fight – im wahrsten Sinne des Wortes – mit den Fischtown Pinguins geliefert und dabei 7 Treffer erzielt hatten, brachten diesen Schwung mit nach Köln und zunächst aufs Eis. Die ersten beiden Chancen gehörten den Gästen, die gleich den neuen Kölner Schlussmann prüften. Doch nachdem in der 4. Spielminute Kemiläinen die Kölner in Führung gebracht hatte, zogen die Hausherren das Spielgeschehen immer mehr an sich. Ein weiterer Schuss von Kemiläinen, diesmal aus seiner Stammposition an der Blauen, wurde vor dem Tor im Gerangel von McKiernan zum Aufsetzer abgefälscht, unhaltbar für seinen Goalie Brenner (9.). Die Gäste kamen durch den Kölner Verteidigungsriegel kaum noch ins Angriffsdrittel.

Verbesserte Löwen ohne Torerfolg

Im zweiten Abschnitt waren die Löwen besser im Spiel, kamen ihrerseits nun zu mehr Möglichkeiten, die jedoch allesamt Beute von Kölns Torsteher wurden. Aus einem Powerplay konnten sie nichts machen. Köln zwar anschließend auch nicht, doch sie blieben in der Aufstellung, als der bestrafte Spieler wieder auf das Eis kam. Kammerer von der blauen Linie zog ab, und MacInnis gab dem Puck die unhaltbare Flugbahnänderung zum 3:0 (32.). Kurz vor der Sirene, als die Hessen einen Treffer erzwingen wollten, fing Kammerer in der Frankfurter Zone einen schlechten Aufbaupass von Matushkin ab und knallte ihn trocken an Brenner vorbei in die Maschen (39.). Die Domstädter schalteten ab Minute 40 etwas zurück und ließen die ersten paar Minuten auch die Löwen am Angriffsgeschehen teilhaben. Doch nach etwa fünf Minuten verlegten sich die Hausherren doch wieder auf Beschäftigung in der Angriffszone. In einem weiteren Powerplay, das ebenfalls nicht absolut ernst seitens der Rheinländer gespielt wurde, war es MacLeod, der auf 5:0 stellte (50.). In den letzten 10 Minuten ließ Köln nichts mehr anbrennen. Am Ende stand ein deutlicher 5:0 Sieg und der Shutout für Kölns neuen Torsteher, der nach endlosen Jubelrunden zu Protokoll gab, dass er sich wohlgefühlt habe, obwohl er lange nicht gespielt hatte. Dass es aber so gut würde, hatte er sich auch nicht träumen lassen. Aber so darf es gerne weitergehen.

Es spielten:

Haie – 30 Janne Juvonen – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 62 Parker Tuomie; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 77 Ryan MacInnis; 22 Maximilian Glötzl, 91 Moritz Müller – 5 Robin van Calster, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maximilian Kammerer; 46 Kevin Niedenz, 26 Dominik Uher, 21 Juhani Tyrväinen, 19 Frederik Storm

Löwen – 51 Cody Brenner – 4 Reid McNeill, 58 Ryan McKiernan – 7 Ty Glover, 67 Matthew Wedman, 64 Chris Wilkie; 52 Maksim Matuskin, 49 Michael Joyaux – 10 Jakob Lilja, 71 Linus Fröberg, 86 Cameron Brace; 20 Fabio Kose, 16 Tommy Pasanen – 64 Markus Schweiger, 77 Daniel Pfaffengut, 12 Noah Dunham; 22 Timo Kose, 8 Nathan Burns, 26 Dennis Lobach

Die Tore erzielten:

1:0 (03:40) Kemiläinen (Kammerer, Kaski)

2:0 (08:05) Kemiläinen (Vittasmäki, MacLeod)

3:0 (31:53) MacInnis (Kammerer, Tyrväinen)

4:0 (38:47) Kammerer

5:0 (49:31) MacLeod (Russell, Schnarr) PP1

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 4 Marius Wölzmüller (86 Tom Giesen, 85 Kai Jürgens)

Strafen: KEC – 4 Min.; FFL – 6 Min.

Zuschauer: 17.904

Kölner Haie – Löwen Frankfurt (26.10.2025)

