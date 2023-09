KÃ¶lner Haie: Daumen hoch fÃ¼r Nick Aichinger

Artikel anhören Köln. (PM Haie) Unmittelbar vor dem Start in die PENNY DEL-Saison 2023/2024 können die Kölner Haie eine weitere Personalie vermelden. Verteidiger Nick...

Köln. (PM Haie) Unmittelbar vor dem Start in die PENNY DEL-Saison 2023/2024 können die Kölner Haie eine weitere Personalie vermelden.

Verteidiger Nick Aichinger, bis zuletzt noch mit einem Try-Out Vertrag ausgestattet, erhält einen Vertrag für die Saison 2023/2024.

„Ich freue mich riesig, in der kommenden Saison für die Haie aufzulaufen. Ich habe meine gesamte Jugend in Köln gespielt und habe immer davon geträumt, einmal in der LANXESS arena im Haie-Trikot zu spielen. Ich werde alles geben, um dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen“, so Nick Aichinger.

Der gebürtige Kölner und ehemalige Kapitän der Junghaie absolvierte die gesamte Vorbereitung mit dem Team und stand bei den Testspielen gegen Rouen, Bern und Düsseldorf sowie in Iserlohn und Krefeld auf dem Eis. In den Jahren zuvor spielte Aichinger bei den Hannover Indians in der Oberliga Nord und stand in der vergangenen Saison zudem in 33 Spielen im Kader der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der PENNY DEL.

