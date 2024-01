KÃ¶lner Haie bleiben konstant und fokussiert beim 5:1 Sieg Ã¼ber die Schwenninger Wild Wings

Artikel anhören Köln. (MR) Kölns Übungsleiter Uwe Krupp zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem konstanten, fokussierten Spiel seiner Haie und vergab ein...

Köln. (MR) Kölns Übungsleiter Uwe Krupp zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem konstanten, fokussierten Spiel seiner Haie und vergab ein Sonderlob an Aushilfsverteidiger Frederik Storm.

Die Haie – mit den last Minute Punktverlust von Freitag im Nacken (2:1 n.V. gegen Bremerhaven) – hatten die ersten beiden Begegnungen mit den Schwenninger Wild Wings für sich entscheiden können, während die Wild Wings auf drei Siege in den letzten drei Spielen blickten. Da bei den Haien vor allem Verteidiger fehlten – Mo Müller (gesperrt), Nick Bailen, Andrej Šustr, Maximilian Glötzl (alle verletzt), sowie Mark Olver ebenfalls verletzt – war Frederik Storm kurzfristig („ohne Training“ lt. Krupp) zum Verteidiger umfunktioniert aufgestellt. Die Gäste mussten weiterhin auf den verletzten Tyson Spink verzichten, auch Thomas Larkin, Max Görtz und Filip Reisnecker waren nicht mit dabei. Im Spiel, das nach einer Ehrung für Dauerkarten-Jubilare um ein paar Minuten verspätet begann, starteten die Haie mit sehr viel Schwung. Zwar gab es anfangs noch Abstimmungsprobleme, dass sie in den ersten fünf Spielminuten fünf Icings schossen, doch das Spiel fand hauptsächlich vor dem von Joacim Eriksson gehüteten Kasten statt. Storm, der neben Dietz aufgestellt war, feuerte ein um den anderen Schuss von der blauen Linie ab. Den ersten Treffer erzielte Aubry, der vor dem Tor gut nacharbeitete (13.). Wenig später hatte Kammerer den nächsten auf der Kelle, wie er den nicht reinmachen konnte, wird er sich sicher auch gefragt haben. Erst in den letzten beiden Spielminuten von Abschnitt eins war wieder mehr von den Gästen zu sehen, und Ancicka musste zwei, drei Male eingreifen.

Schwenninger Wild Wings wachen spät auf

In der Kabine hatten die Wild Wings offenbar ihre Busbeine abgelegt, checkten früher vor und konnten sich jetzt auch über längere Zeit im Angriffsdrittel aufhalten. Etwas aus dem Nichts jubelten zur Spielmitte allerdings die Hausherren, doch der Treffer war bereits auf dem Eis ausgewunken und wurde nach Videostudium als ungültig bestätigt. Was war passiert? Im ersten Versuch war wohl der Schwenninger Verteidiger in und über seinen Goalie gestoßen worden, Eriksson hatte sich noch nicht wieder aufgerappelt, als MacLeod von der Blauen eingeschossen hatte. Es blieb aber dabei – mehr Spielanteile für die Schwarzwälder, doch die Haie stemmten sich dagegen und konnten auch eine Unterzahl schadlos überstehen. Kurz vor der zweiten Sirene bei Bully vor Eriksson besprach sich Schütz noch mit den Kollegen, stahl sich an die blaue Linie, bekam dort das Spielgerät serviert und lud durch (39.). Beim Stand von 2:0 wurden nochmals die Seiten gewechselt, aber die Domstädter hatten noch 83 Sekunden Unterzahl auf der Uhr stehen. Und so starteten die Wild Wings auch prompt mit dem Anschlusstreffer im Powerplay in den Schlussabschnitt Trivellato (42.). Es ging jetzt viel hin und her, meist griff beiderseits das Forechecking bereits an der blauen Linie. Auch Schwenningen bekam eine Strafzeit aufgebrummt, doch der Spieler konnte nicht lange durchschnaufen auf der Bank, denn Aubry hatte nach 15 Sekunden den Puck um den Pfosten gestochert (50.). Und auch anschließend hatte man sich wohl noch nicht ganz sortiert, als Schütz die Scheibe in der Rundung aufnahm und auf der anderen Seite des Tores auf Grenier zurücklegte, der ganz lässig zum 4:1 einschoss (immer noch 50. Spielminute). Die Gäste versuchten weiter nach vorne zu spielen, es gab auch mal Verwirrung vor Ancicka. Den nächsten (und letzten) Treffer allerdings erzielte Kölns Youngster Hänelt (57.) – es war sein erster DEL Treffer seit 3 Jahren und der zweite überhaupt in seiner Karriere . Der Jubel der ausverkauften Lanxess Arena war riesig nach diesem auch in der Höhe verdienten 5:1 Sieg, ehe die Haie für gut zwei Wochen auf Auswärtstoour(en) gehen.

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 17 Jan Luca Sennhenn, 63 Patrick Sieloff – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 13 Nick Aichinger, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 19 Frederik Storm, 67 Stanislav Dietz – 16 Jason Bast, 26 David McIntyre, 33 Tim Wohlgemuth; 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt, 55 Carter Proft, 34 Elias Lindner

SWW – 60 Joacim Eriksson – 16 Arkadiusz Dziambor, 6 Daryl Boyle – 64 Boaz Bassen, 90 Tylor Spink, 16 Chris Brown; 79 Will Weber, 54 Ben Marshall – 47 Alexander Karachun, 88 Kyle Platzer, 89 Zach Senyshyn; 53 Alex Trivellato, 52 Johannes Huß – 18 Daniel Neumann, 40 Ken Andre Olimb, 9 Philip Feist; 50 Peter Spornberger – 94 Phil Hungerecker, 77 Daniel Pfaffengut, 93 Sebastian Uvira

Die Tore erzielten:

1:0 (12:43) Aubry (Sieloff, Grenier)

2:0 (38:57) Schütz (MacLeod, Sieloff)

2:1 (41:15) Trivellato (Huß, Karachun) PP1

3:1 (49:20) Aubry (Kammerer, Dietz) PP1

4:1 (49:51) Grenier (Schütz, MacLeod)

5:1 (56:30) Hänelt (Lindner, Proft)

Schiedsrichter: 26 Reid Anderson, 27 Bastian Steingroß (86 Tom Giesen, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 6 Min.; SWW – 4 Min,

Zuschauer: 18.600 ausverkauft

