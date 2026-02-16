Kölner Haie binden zwei weitere Spieler an sich

Die Kölner Haie treiben die Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran und können zwei vorzeitige Vertragsverlängerungen bekanntgeben.

Die Stürmer Juhani Tyrväinen und Kevin Niedenz werden auch in der Saison 2026/2027 für den KEC auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Wir freuen uns sehr, dass Juhani und Kevin auch in der kommenden Saison zu unserem Team zählen. Juhani ist seit seiner Ankunft in Köln ein absoluter Führungsspieler unserer Mannschaft – auf und neben dem Eis. Sein verlässliches Spiel gepaart mit seiner physischen Präsenz und seiner Erfahrung machen ihn zu einer Stütze in unserem Spiel.

Kevin hat in der aktuellen Saison weitere Schritte in seiner Entwicklung gemacht und bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unseres Kaders ist. Wir sind uns sicher, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, und wollen ihm die besten Möglichkeiten geben, sein Potenzial weiter abzurufen.“

Juhani Tyrväinen: „Ich freue mich sehr, auch in der Saison 2026/2027 weiterhin Teil der Kölner Haie zu sein. Seit meiner Ankunft im Sommer 2024 habe ich mich in Köln und im Umfeld der Haie direkt sehr wohlgefühlt – wir haben bereits viele schöne Geschichten geschrieben und ich bin mir sicher, dass noch die eine oder andere dazukommen wird. Dazu möchte ich mit meiner Art auf und neben dem Eis beitragen.“

Kevin Niedenz: „Es ist schön, das Haie-Trikot auch in der Saison 2026/2027 zu tragen. Ich fühle mich beim KEC sehr wohl und freue mich, den gemeinsamen Weg mit den Haien fortzusetzen.“

Über Juhani Tyrväinen

Der 35-jährige Finne ist seit dem Sommer 2024 für die Haie aktiv, ehe er zuvor fünf Jahre für Luleå in der Schwedischen Liga und davor neun Jahre in der Finnischen Liiga spielte. Tyrväinen, aktueller Assistenz-Kapitän, lief bislang in 103 Partien für den KEC auf, in denen er 48 Scorerpunkte erzielte. 2019 wurde er mit der finnischen Nationalmannschaft Weltmeister.

Über Kevin Niedenz

Kevin Niedenz debütierte in der Saison 2020/2021 für die Haie in der PENNY DEL. Nach einem Jahr in der kanadischen Juniorenliga OHL, je einer Saison in per Förderlizenz Bad Nauheim und Krefeld (DEL2) zählt der Flügelstürmer seit der Spielzeit 2024/2025 fest zum Profikader des KEC. In der aktuellen Saison lief der 22-Jährige in 34 Partien für die Haie auf, in denen er ein Tor erzielte und sechs weitere vorbereitet

