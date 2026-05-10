Gerücht stand kurz vor dem Verfallsdatum: Kölner Haie bestätigen Verpflichtung von Daniel Fischbuch

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben mit Daniel Fischbuch den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Der 32-jährige Offensivspieler, der die vergangene Saison bei den IserlohnIserlohn Roosters unter Vertrag stand, blickt auf weit mehr als 700 Spiele in der PENNY DEL zurück, in denen ihm über 370 Scorerpunkte gelangen. Zudem absolvierte Fischbuch bislang 54 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. 2023 gewann er mit dem DEB-Team die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Bei den Haien wird Fischbuch künftig mit der Rückennummer 71 auflaufen.

Sportdirektor Matthias Baldys: „Mit Daniel Fischbuch bekommen wir einen deutschen Spieler, der die Liga bestens kennt und unser Team mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern wird. Er ist läuferisch stark, verfügt über einen sehr guten Abschluss und ist ein absoluter Teamspieler. In Iserlohn war er zuletzt Kapitän und hat dort auf und neben dem Eis viel Verantwortung übernommen. Zudem bringt er durch seine Länderspiele und mehrere Weltmeisterschaften internationale Erfahrung mit. Wir freuen uns sehr, dass er nun Teil der Haie ist.“

Daniel Fischbuch: „Die Haie haben in den vergangenen Jahren einen spannenden und erfolgreichen Weg eingeschlagen. Diesen Weg künftig mitzugehen und mitzugestalten, erfüllt mich mit großer Freude. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und haben meine Entscheidung für Köln bestärkt. Ich freue mich auf das neue Kapitel, die Heimspiele in der LANXESS arena sowie darauf, Team und Fans kennenzulernen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mit den Haien erfolgreich zu sein.“

ÜBER DANIEL FISCHBUCH

Der 32-jährige Angreifer bringt die Erfahrung aus 729 DEL-Spielen mit, in denen er 372 Scorerpunkte erzielte. Hinzu kommen 54 Länderspiele und vier Weltmeisterschaften mit der deutschen Nationalmannschaft. 2023 gewann er gemeinsam mit dem DEB-Team die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Finnland.

In der vergangenen Saison lief FischbuchFischbuch für die Iserlohn Roosters auf. Als Kapitän führte er seine Mannschaft aufs Eis und sammelte in 49 Spielen 45 Scorerpunkte (18 Tore, 27 Assists). Damit belegte er ligaweit Rang elf der Scorerwertung.

Zuvor spielte der gebürtige Bad Friedrichshaller zwei Spielzeiten für die Adler Mannheim. Weitere DEL-Erfahrung sammelte er bei den Eisbären Berlin, den Nürnberg Ice Tigers und der Düsseldorfer EG.