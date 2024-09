Kölner Haie besiegen im fünften Test auch die Pioneers Vorarlberg 4:2

Köln. (MR) Die Haie verloren nach einem guten Startabschnitt erst Parker Tuomie verletzt, dann auch noch ihre Linie, sodass es letztlich ein glanzloser Sieg...

Köln. (MR) Die Haie verloren nach einem guten Startabschnitt erst Parker Tuomie verletzt, dann auch noch ihre Linie, sodass es letztlich ein glanzloser Sieg war.

Gegen den Österreichischen Erstligisten Pioneers Vorarlberg aus Feldkirch waren die Hausherren zunächst drückend überlegen, doch sie benötigten ein Powerplay für den ersten Treffer – Alexandre Grenier zimmerte das Geschoss unhaltbar in die Maschen (10.). Und im anschließenden Bully hatten die Gäste sich noch nicht wieder sortiert, da legte Louis-Marc Aubry für Maxi Kammerer auf – ganze 9 Sekunden später. Auch die nominell vierte Reihe durfte sich auf der Tafel verewigen, Kevin Niedenz arbeitete vor dem Tor gut nach (15.), sodass die Haie mit einer 3:0 Führung in die Pause gingen.

Nur Mirko Pantkowski in sehr guter Form

Früh nach Wiederbeginn konnten die Vorarlberger ihrerseits ein Powerplay ausnutzen und den ersten Treffer markieren (Joseph Nardi, 24.). Auf Kölner Seite wurde jetzt viel zu nachlässig gespielt, Scheiben wurden nicht gut geklärt, Pässe kamen nicht an. Und auf die Strafbank wanderten die Haie nun auch mehrmals. In der 46. Spielminute änderte sich der Spielstand nochmals, als Kammerer mustergültig von Adam Almquist bedient wurde. Das Spiel bog bereits auf die Zielgerade ein, und die Pioneers konnten nochmals eine Überzahl nutzen, als Julian Metzler gegen die Laufrichtung von Pantkowski einschoss. Haie Coach Kari Jalonen dürfte so überhaupt nicht zufrieden gewesen sein…

Die Tore erzielten:

1:0 (09:06) Grenier (Aubry) PP1

2:0 (09:15) Kammerer (Aubry)

3:0 (14:42) Niedenz (van Calster, Glötzl)

3:1 (23:41) Nardi (Passolt) PP1

4:1 (45:51) Kammerer (Almquist)

4:2 (58:45) Metzler (Sowder, Gilmour) PP1

Strafen: Haie – 14 Min.; Pioneers – 12 Min.