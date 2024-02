KÃ¶lner Haie beiÃŸen sich an EisbÃ¤ren Berlin die ZÃ¤hne aus – Uwe Krupp reagiert auf Nachfrage dÃ¼nnhÃ¤utig

Köln. (MR) Die Kölner Haie konnten gegen den Tabellenführer zwar viele Schüsse aufs Tor bringen, am Ende war aber die Enttäuschung groß, dass man...

Köln. (MR) Die Kölner Haie konnten gegen den Tabellenführer zwar viele Schüsse aufs Tor bringen, am Ende war aber die Enttäuschung groß, dass man keine Punkte mitnehmen konnte.

Die vergangenen Partien dieser beiden Teams sind ausgeglichen, d.h. Eisbären und Haie haben je zwei der letzten 4 Spiele für sich entscheiden können. Kölns Verteidiger Nick Bailen war als Stürmer aufgestellt, wo er sich ja auch immer gerne wiederfindet. Die ersten Möglichkeiten im Spiel hatten die Eisbären, sie gerieten dann allerdings in Unterzahl. Doch aus Sicht der Eisbären gar nicht so wild: Eder klaute einen zu lässigen Pass von Bailen auf der blauen Linie, lief auf Ancicka zu und hatte keine Mühe ihn mit schönem Move zu überwinden (5.). Auch weiter blieb das Kölner Powerplay nicht zwingend, allzu oft verließ die Scheibe das Angriffsdrittel. Im nächsten Überzahlspiel der Haie gab es schon etwas mehr Druck aufs Tor, aber noch keinen Treffer. Dieser sollte erst in der 13. Spielminute fallen, als Wohlgemuth sich aus der Halbdistanz die Ecke frei aussuchen konnte, Doch kurz vor dem Seitenwechsel konnte Berlins Jonas Müller sträflich ungehindert im Angriffsdrittel durch die Haie kurven und Ancicka ein zweites Mal überwinden,

Berlin konterstark

Im zweiten Durchgang gab es zunächst ein paar gute Szenen für die Hausherren, doch die Eisbären blieben gefährlich und druckvoll, irgendwie immer den Schritt schneller. Nach überstandener Unterzahl musste Ancicka dann doch hinter sich greifen (30.). Und im weiteren Spielverlauf musste er sich mehrfach gegen Konter wehren, während die Domstädter keinen weiteren Treffer verzeichnen konnten, auch wenn sie die Scheibe gut laufen gelassen hatten. Im Schlussabschnitt spielten fast nur die Rheinländer, während die Bundeshauptstädter sich hauptsächlich aufs Verteidigen verlegten. Erneut musste Jonas Müller auf das Sünderbänkchen, und endlich klappte es mit dem Powerplaytreffer für die Haie (Schütz, 48.). Weiter wurde ein ums andere Mal auf das Berliner Gehäuse gefeuert, Berlin mit dem einen oder anderen Entlastungsangriff. Doch diese Konter waren so gefährlich, dass auch der vierte Treffer in der Luft lag. Vor allem am Ende setzten die Gäste die Haie so gut unter Druck, dass Ancicka erst zwei Minuten vor der finalen Sirene seinen Kasten für den 6. Feldspieler aufgeben konnte. Doch es sollte nicht mehr reichen, Wohlgemuths Schüsse landeten in den Fangarmen des Goalies.

Die Trainerstimmen zum Spiel – Uwe Krupp reagiert auf Nachfrage dünnhäutig









Thomas Schemitsch (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir freuen uns über den Sieg. Es wurde direkt vom Start weg ein sehr körperbetontes Spiel. Jake Hildebrand hat uns zu Beginn mit einigen starken Saves in der Partie gehalten. Im Mittelabschnitt haben wir das Kommando übernommen und den Erfolg im Schlussabschnitt dann zu Ende gebracht. Ich freue mich über mein Tor. Ich halte mein Spiel einfach und bringe möglichst viele Pucks aufs Tor. Ich bin noch dabei, mich zurechtzufinden.“

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 63 Patrick Sieloff, 91 Moritz Müller – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 33 Tim Wohlgemuth, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 29 Alexander Šustr, 67 Stanislav Dietz – 7 Nick Bailen, 26 David McIntyre, 16 Jason Bast; 34 Elias Lindner, 92 Håkon Hänelt, 55 Carter Proft, 5 Robin van Calster

EBB – 30 Jake Hildebrand – 18 Jonas Müller, 6 Kai Wissmann – 92 Marcel Noebels, 89 Zach Boychuk, 93 Leo Pföderl; 44 Julian Melchiori, 62 Thomas Schemitsch – 95 Frederik Tiffels, 23 Blaine Byron, 39 Jaeden Descheneau; 40 Korbinian Geibel, 4 Morgan Ellis – 38 Yannick Veilleux, 22 Tobias Eder, 10 Lean Bergmann; 12 Eric Mik – 77 Eric Hördler, 21 Manuel Wiederer, 86 Maximilian Heim

Die Tore erzielten:

0:1 (05:00) Eder SH1

1:1 (12:45) Wohlgemuth (Sieloff, MacLeod)

1:2 (17:08) J. Müller (Byron, Descheneau)

1:3 (29:43) Schemitsch (Veilleux, Bergmann)

2:3 (47:07) Schütz (McIntyre, M. Müller) PP1

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 4 Eduards Odins (85 Kai Jürgens, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 4 Min.; EBB – 14 Min.

Zuschauer: 17.254

Fotostrecke zum SPiel

Haie - Eisbären © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024