Kölner Haie bauen ihre Siegesserie aus: 4:2 gegen Iserlohn Roosters



Köln. (MR) Gegen sehr unangenehm zu spielende Iserlohn Roosters konnte Tabellenführer Kölner Haie einen weiteren Sieg erarbeiten und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Andreas Jenike bestritt sein 250. DEL-Spiel für die Roosters.

Vor erneut ausverkaufter Lanxess Arena – darunter ca. 1000 mitgereiste Fans aus dem Sauerland – fand dieses einzige verbliebene West-Derby zum zweiten Male in dieser Saison statt. Iserlohn konnte befreit aufspielen, nachdem sie mit dem Sieg am Freitag den Abstand zum abstiegsgefährdeten Tabellenbereich weiter vergrößert hatten, während die Haie weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen mit 13 Siegen am Stück im Rücken. Doch zunächst war mehr von den Gästen zu sehen, sie tauchten öfter vor Juvonen auf, gewannen mehr Zweikämpfe, allein Torschüsse sprangen im Startabschnitt auf beiden Seiten noch nicht viele heraus, und den Rest hatten die Torhüter. In der 13. Spielminute gab es die erste Strafe, es traf die Roosters. Und erneut waren die Haie im Powerplay erfolgreich (Bokk), obwohl die Sauerländer bis dahin die Unterzahl 100 Sekunden gut verteidigt hatten. Auch die Hausherren gerieten in Unterzahl, konnten diese aber schadlos verteidigen.

Den zweiten Durchgang begannen die Domstädter zunächst mit mehr Druck und Zug zum Tor, allerdings kamen die Roosters immer wieder sehr schnell ins Angriffsdrittel, vor allem meist schneller als die Kölner Verteidiger. Eine Strafzeit gegen Iserlohns Kapitän Fischbuch konnte seine Mannschaft über weite Strecken gut herunterkillen, ja sogar den einen oder anderen Konter fahren, ehe die Haie nach 70 Sekunden erstmals wirklich in die Aufstellung kamen. Fischbuch hatte gerade wieder das Eis betreten, als es dann doch hinter Jenike im Tor schepperte (Schnarr, 28.). Sieben Minuten später war es erneut Fischbuch, über den ein Wechsel zu den Haien gerüchtet wird, der diesmal einen Fehlpass schnell ins Angriffsdrittel und vor Juvonen trug und diesem durch die Hosenträger schob. Damit war es wieder ein Ein-Tor-Spiel (34.). Doch nicht lange, und die Hausherren hatten den alten Abstand wieder hergestellt, mit einem etwas krummen Treffer (Pingpong erst an Jenikes Schlittschuh, dann von Aubrys Knie über die Linie) stellte Sennhenn den 3:1 Pausenstand her.

Roosters werfen alles rein – und stehen am Ende doch mit leeren Händen da

Im Schlussabschnitt spielten fast nur noch die „Kampfhähne“, Köln konnte sich oftmals nur per Icing befreien. Und nach vorne ging für die Haie nicht viel, spätestens der zweite Pass war wieder verloren. Und dass zwei Tore Vorsprung nicht zwingend zum Sieg reichten, wurde spätestens in der 58. Minute klar, als Iserlohn seinen Druck belohnte und nach Pfosten, Latte, Außennetz den Puck schließlich doch an der richtigen Stelle an Juvonen vorbei über die Linie brachte (Thomas). Bei der nächsten Scheibensicherung ging Jenike vom Eis für den 6. Feldspieler. Allerdings – „wenn man oben steht und im Flow ist, fallen die Scheiben“ (Maximilian Eisenmenger), so auch diesmal. Die Scheibe wurde befreit, Russell an der eigenen blauen Linie schaute kurz, sah das leere Tor vor sich und nahm Maß – da saß Jenike gerade 7 (!) Sekunden auf der Bank. Iserlohn versuchte es direkt noch einmal – es waren ja noch zwei Minuten zu spielen. Es sollte aber kein Treffer mehr fallen. So brachten die Kölner Haie gegen unangenehm zu spielende Roosters den Sieg über den Zielstrich und stellten mit diesem 14. Sieg in Folge einen neuen Vereinsrekord auf.

Es spielten:

KEC – 30 Janne Juvonen – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri Kemiläinen, 17 Jan Luca Sennhenn – 78 Dominik Bokk, 15 Louis-Marc Aubry, 62 Parker Tuomie; 47 Veli-Matti Vittasmäki, 91 Moritz Müller – 46 Kevin Niedenz, 76 Nate Schnarr, 9 Maximilian Kammerer; 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 77 Ryan MacInnis, 5 Robin van Calster

ISR – 92 Andres Jenike – 79 Colin Ugbekile, 56 Robin Norell – 10 Tyler Boland, 41 Maximilian Eisenmenger, 27 Christian Thomas; 26 Lua Niehus, 3 Kyle Wood – 36 Anthony Camara, 18 Eric Cornel, 71 Daniel Fischbuch; 15 Matias Lassen, 55 Johannes Huß – 75 Julian Napravnik, 17 Eirik Salsten, 8 Daniel Geiger; 20 Macoy Erkamps – 14 Noel Saffran, 22 Daniel Neumann, Jakub Borzecki



Die Tore erzielten:

1:0 (14:10) Bokk (Kaski, Kammerer) PP1

2:0 (27:44) Schnarr (MacLeod, Aubry)

2:1 (33:53) Fischbuch

3:1 (36:47) Aubry (Sennhenn, Vittasmäki)

3:2 (57:19) Thomas (Norell, Napravnik)

4:2 (57:52) Russell (Austin) ENG

Schiedsrichter: 45 Roman Gofman, 7 Marian Rohatsch (76 Kenneth Englisch, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 6 Min.; ISR – 8 Min.

Zuschauer: 18.600

