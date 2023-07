Kölner Express berichtet: Abwehr-Riese Andrej Sustr soll zu den Kölner Haien wechseln

Köln. (EM) Moment mal, den Namen Andrej Sustr werden doch einige Fans der Kölner Haie sicherlich schon einmal gehört haben. Richtig, denn in den...

Richtig, denn in den letzten Jahren wurde der Defensivakteur schon einige Male mit einem Wechsel in die Domstadt in Verbindung gebracht. Nun aber soll, laut einem Bericht des Kölner Express der Wechsel in trockenen Tüchern sein.

Andrej Sustr ist mit 201 cm Größe und 98 Kilogramm ein regelrechter „Abwehr-Riese“. Der 32- jährige Tscheche mit der markanten Zahnlücke kann auf die Erfahrung von über 400 NHL-Spielen und 99 Spielen in der russischen KHL verweisen.

Zuletzt spielte Andrej Sustr in der American Hockey League (AHL) für die Iowa Wild und die San Diego Gulls.

Offiziell bestätigt ist der Transfer noch nicht.

Der aktuelle Haie-Kader

Tor: Tobias Ancicka (Berlin), Niklas Lunemann, Mirko Pantkowski, Leon Willerscheid

Verteidigung: Brady Austin, Nick Bailen, Stanislav Dietz, Maximilian Glötzl, Moritz Müller, Jan Luca Sennhenn, Edwin Tropmann

Sturm: Louis-Marc Aubry, Jason Bast, Håkon Hänelt (Gatineau Olymipques), Maximilian Kammerer, Elias Lindner (Bietigheim), Gregor MacLeod (Nürnberg), David McIntyre, Kevin Niedenz, Mark Olver, Carter Proft, Justin Schütz (München), Frederik Storm (Ingolstadt), Andreas Thuresson, Tim Wohlgemuth (Adler Mannheim), Robin Van Calster

4991 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.