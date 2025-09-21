Kölner Doppelschlag im Schlussdrittel: Clevere Haie siegen in Nürnberg

Nürnberg. (STM) Es war kein gutes Wochenende für die Nürnberg Ice Tigers. Nach der unnötigen Niederlage vom Freitag in Iserlohn ging das Team von Mitch O´Keefe auch heute gegen clevere Kölner Haie leer aus.

Bei der 2-4 Niederlage vor 4822 Zuschauern gab am Ende das starke Powerplay der Haie den Ausschlag zu Gunsten der Gäste. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Dove-McFalls und Graber.

Es war ein bitterer, aber hoffentlich lehrreicher Abend für die Nürnberg Ice Tigers am Freitag am Seilersee. Nach einer 4-1 Führung im letzten Drittel haben die Nürnberger binnen weniger Minuten das Spiel aus der Hand gegeben, auch eine erneute 5-4 Führung vor dem Ende brachten die Ice Tigers nicht über die Ziellinie. Die beiden ehemaligen Nürnberger Cornel und Fischbuch sorgten für den 6-5 Heimsieg der Roosters nach Penaltyschießen und zugleich für ziemlich lange Gesichter bei den Ice Tigers, die nur mit einem Punkt die lange Heimreise antreten mussten.

Doch keine 48 Stunden später bot sich die Gelegenheit, es im Heimspiel gegen die Kölner Haie besser zu machen. Mitch O´Keefe schickte einen unveränderten Kader aufs Eis, so kam auch der nachverpflichtete Luis Üffing zu seinem Debut vor heimischer Kulisse. Mit Alanov und Eham bildete Üffing die vierte Sturmreihe.

Gegen prominent verstärkte Haie aus der Domstadt hatten die Ice Tigers die erste Chance an diesem sommerlichen Nachmittag. Roman Kechter verzog knapp aus dem Handgelenk (4.). Besser machten es die Gäste gleich in ihrem ersten Powerplay. Kaski zog von der blauen Linie ab und Dominik Bokk fälschte den Puck zum 0-1 ab (8.). Ein einfacher Spielzug, der den Haien an diesem Nachmittag noch viel Freude bereiten sollte. Auf der Gegensete war es wieder Kechter, der an Brückmann nach schöner Einzelleistung scheiterte (9.).

Köln kontrollierte das Spiel in dieser Phase, ehe sich erste Fehler in der eigenen Zone einschlichen. Mereiles checkte beherzt vor, über Kechter kam der Puck zu Will Graber, der frei vor Brückmann für den 1-1 Ausgleich sorgte (13.). Im Powerplay hatte Dove-McFalls den zweiten Treffer auf dem Schläger, scheiterte aber aus kurzer Distanz am Pfosten (15). Überhaupt hatte das Powerplay der Ice Tigers in dieser frühen Phase der Saison noch deutlich Luft nach oben. Wenig später machte es Dove-McFalls aber besser. Nach einem Puckverlust von Moritz Müller traf er unhaltbar zum 2-1 für die Ice Tigers (18.).

Auch nach Wiederbeginn gehörte die erste Chance den Ice Tigers, Cole Maier brachte aber nach einem Solo den Puck nicht an Brückmann vorbei (22.). Die Ice Tigers waren am Drücker, nahmen sich aber durch zwei unnötige Strafzeiten den Wind aus den Segeln. Die Haie hatten über eine Minute doppelte Überzahl und bereits nach vier Sekunden sorgte Gregor MacLeod für den 2-2 Ausgleich. Mit der Rückhand unter die Latte überwand er Fitzpatrick (23.).

In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams, ehe die Haie kurz vor Drittelende die große Chance auf den erneuten Führungstreffer hatten. Fitzpatrick reagierte ganz stark sechs Sekunden vor Drittelende mit der Beinschiene gegen Patrick Russell (40.). E war kein besonders ansehnliches Spiel im zweiten Drittel, Nürnberg war bemüht, aber Köln verstand es geschickt, das temporeiche Spiel der Ice Tigers gekonnt zu unterbinden.

So musste die Entscheidung in den letzten zwanzig Minuten fallen. Auch hier hatten die Ice Tigers den besseren Start. Sam Dove McFalls (44.) und Marcus Weber (47.) hatten die Chance auf den dritten Treffer, scheiterten aber an Felix Brückmann. Im Stile einer Spitzenmannschaft entschieden die Haie dann das Spiel zu ihren Gunsten. Die vierte Reihe der Ice Tigers brachten den Puck nicht aus der eigenen Zone und wurden festgespielt von den Haien, die die müden Beine der Ice Tigers zur erneuten Führung nutzten. Tyrväinen traf verdeckt aus dem Handgelenk zum 2-3 (52.).

Und auch das Powerplay war heute ein wichtiger Faktor für die Gäste. Während die Ice Tigers hier komplett leer ausgingen, erzielten die Haie drei Treffer. So auch zum 2-4 durch Kaski (54.). Wieder war es ein Schuss von der blauen Linie, wieder sorgten die Haie für viel Verkehr vor Fitzpatrick. „Wir haben am Freitag und auch heute zu viele Strafzeiten genommen. So kannst du kein Spiel gewinnen und daraus müssen wir schnell lernen. Gerade bei eigener Unterzahl eine weitere Strafzeit im Forecheck zu bekommen, das kann ich nicht akzeptieren“, so Mitch O´Keefe, dem der Ärger über die fehlende Disziplin seiner Spieler deutlich anzumerken war.

Mit dem vierten Treffer der Haie war das Spiel dann entschieden, die Ice Tigers fanden keinen Weg mehr zurück in die Partie und müssen sich nach einem enttäuschenden Wochenende mit nur einem Punkt begnügen und der Gewissheit, am Montag auf einen verärgerten Mitch O´ Keefe zu treffen.

Stimmen zum Spiel





