Kölner CHL-Heimspiel gegen Klagenfurt findet in Krefeld statt

Köln. (PM Haie) Das Champions Hockey League-Heimspiel der Kölner Haie gegen den KAC Klagenfurt am Samstag, 12. September 2026, findet in der Krefelder YAYLA ARENA statt.

Aufgrund bereits bestehender Terminbelegungen in der LANXESS arena kann die CHL-Partie der Haie gegen den KAC nicht in der Deutzer Arena ausgetragen werden. Trotz intensiver Bemühungen kann der 12. September nicht als Spieltermin in der LANXESS arena realisiert werden. Hintergrund ist ein Konzert, das am darauffolgenden Tag in der Arena stattfindet und umfangreiche Umbaumaßnahmen bereits im Vorfeld erforderlich macht. Eine Verschiebung des Spieltermins ist zudem nicht möglich. Die Verlegung der Partie nach Krefeld ist mit der CHL und dem KAC Klagenfurt abgestimmt. Spielbeginn am 12. September ist um 17:00 Uhr.

„Gemeinsam mit der LANXESS arena und der Champions Hockey League haben wir intensiv daran gearbeitet, das Spiel in Köln austragen zu können. Aufgrund der Rahmenbedingungen rund um die Veranstaltung war dies letztlich jedoch leider nicht möglich. Wir sind der YAYLA Arena und den Krefeld Pinguinen sehr dankbar, dass sie uns in dieser Situation schnell, unkompliziert und sehr partnerschaftlich unterstützen. Unser Ziel ist es nun, gemeinsam mit unseren Fans, Partnern und Sponsoren in Krefeld eine gute Haie-Heimspielatmosphäre zu schaffen, bei der wir alle Eishockey-Fans herzlich willkommen heißen“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

„Die Haie sind frühzeitig an uns herangetreten und wir freuen uns, dass wir unsere Nachbarn unterstützen können“, so KEV-Geschäftsführer Peer Schopp. „Wir pflegen mit dem KEC seit Jahren einen ebenso engen wie guten Kontakt und sind über viele Themen regelmäßig im Austausch. Wir freuen uns, dass Krefeld Schauplatz dieses Europapokalspiels sein wird. Alle Fans sind eingeladen, ein gemeinsames Eishockey-Fest zu feiern.“

Die Haie danken dem Team der Seidenweberhaus GmbH (YAYLA ARENA) und den Krefeld Pinguinen für die sehr gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des Spiels sowie für die spürbare nachbarschaftliche Unterstützung.

Die Vorbereitungen für die Austragung des Spiels in Krefeld laufen bereits, detaillierte Informationen zur Partie, insbesondere zum Ticket-Verkauf, werden wir zeitnah veröffentlichen.

380 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro