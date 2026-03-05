Köln weiter unaufhaltsam, Mattinen feiert Doppel-Rekord im Derby, Berlin macht das Rennen um Platz 6 wieder eng, in Straubing haben sich „alle lieb“

Bonn. (PM MagentaSport) Köln weiterhin nicht zu stoppen: Die Haie feiern den 20. Sieg aus den vergangenen 21 Partien.

„Wir haben gerade einen guten Lauf, sind in jedem Spiel von Anfang an bereit”, erklärt Kevin Niedenz, dem beim 6:2 gegen Augsburg sein erster Doppelpack in der DEL gelingt. Augsburg-Trainer Bill Peters nennt die Gründe für die deutliche Pleite: „Wir waren defensiv etwas zu langsam. Zu langsam, um zu merken, wie sich die Lücken öffnen. Zudem war zu wenig Sprit im Tank, um offensiv zu spielen. Wir werden uns morgen einen Tag frei nehmen und dann am Freitag drei Punkte holen.” Dann geht es gegen Dresden (ab 19.00 Uhr live in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel).

Die Eisbären Berlin zeigen mit dem 5:2-Erfolg beim Ost-Derby in Dresden eine gute Reaktion auf die Pleite gegen Bremerhaven. In der Tabelle rücken sie damit wieder bis auf einen Punkt heran, aber es gibt trotzdem auf personeller Seite schlechte Nachrichten: „Es ist schon die ganze Saison so, dass mal ein Spieler zurückkommt und sich ein neuer verletzt. Jetzt haben wir wieder zwei Neue raus und müssen einfach positiv bleiben. Wir haben trotzdem noch genug Tiefe im Kader, dass wir es schaffen können”, bleibt Jonas Müller zuversichtlich. Dresdens sportlicher Abstieg ist bereits besiegelt, ebenso die Vertragsverlängerung von Andrew Leblanc, der den Sachsen auch in der DEL2 treu bleiben wird: „Ich habe mich in den Ort verliebt und bin froh, dass ich für eine weitere Saison dableibe. In den letzten vier Spielen geht es nochmal darum, ein paar Siege für die Fans einzufahren, die das ganze Jahr hinter uns gestanden sind.”

Bremerhaven unterliegt Straubing mit 1:3. Trainer Alexander Sulzer ist der Frust anzumerken – dementsprechend kurz fallen seine Antworten im Interview aus. „Wir haben von Anfang an nicht genügend Zweikämpfe gewonnen.“ Zumindest liefert das Spiel Hinweise, was die Pinguins im Hinblick auf die Playoffs mitnehmen können: „Dass man in jedem Spiel volle 60 Minuten spielen und Zweikämpfe gewinnen muss.“ Ganz anders ist die Stimmungslage in Straubing, wie Henrik Haukeland verrät. „Das ist so eine coole, spaßige Gruppe. Wir haben uns gegenseitig lieb und haben zusammen Spaß.” Kein Wunder nach dem 7. Sieg in Folge!

Achterbahnfahrt der Gefühle für München: Der EHC siegt in der Overtime, nachdem man zuvor zweimal eine Führung aus der Hand gab. „Ein gutes Team zeichnet das aus”, lobt Markus Eisenschmid. Für Iserlohn ist der Punkt zu wenig, um sich nochmal Hoffnung in Richtung Platz 10 zu machen. „Wir wollten natürlich den Extrapunkt haben. Aber prinzipiell können wir mit dem Spiel zufrieden sein“, meint Colin Ugbekile.

Nicolas Mattinen wird im Derby zum doppelten Rekord-Mann! Zunächst stellt er mit seinem Schlagschuss den Saisonrekord auf: Satte 169 km/h erreichte sein Versuch. „Ich arbeite viel daran”, reagiert er schmunzelnd. Zudem erzielte der Defensivmann sein 19. Saisontor – kein Adler-Verteidiger vor ihm erreichte diese Zahl in einer einzigen Saison: „Wundervoll! Ich muss meinem Team dafür danken, die mir die Scheibe geben. Es ist eine Teamleistung.” Den Sieg gegen Frankfurt gab es ebenfalls zu bejubeln – allerdings erst in der Overtime: „Wir haben über das Spiel hinweg ein wenig den Fokus verloren. Drei Punkte sind in Moment entscheidend. Das sind Dinge, an denen wir bis zu den Playoffs arbeiten müssen”, hadert Mattinen.

Bei Nürnberg ist der Wurm drin: Nur 1 Sieg aus den letzten 6 Spielen lautet die dünne Bilanz. Justus Böttner findet nach dem Spiel deutliche Worte: „Da können wir noch zwei Stunden diskutieren, was bei uns alles schiefläuft. Unsere Aufbaupässe passen nicht. Jeder Pass kommt irgendwo ins Nichts. Im Powerplay läuft nichts. In der neutralen Zone verlieren wir gefühlt jeden Puck, was absolut inakzeptabel ist. Da reden wir jeden Tag drüber, versuchen da jeden Tag dran zu arbeiten. Aber wir kriegen es einfach nicht umgesetzt und waren heute einfach der verdiente Verlierer, muss man ehrlich so sagen. Aber das gehört zum Eishockey, es läuft immer mal kacke. Deswegen haben wir gleich am Freitag gleich wieder die Chance, die Eisbären fertig zu machen.“ Schwenningen feiert dagegen den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen und festigt Platz 9.

Das ist mal ein Einstand für Wolfsburgs neuen Coach Tyler Haskins! Der Ex-Kapitän der Grizzlys feiert einen Statement-Sieg über den letztjährigen Hauptrundensieger. „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie heute gekämpft haben. Wir nehmen die 3 Punkte. Es war eine gute Nacht für uns“, freut sich der neue Grizzlys-Coach. “Die Effizienz ist dann am Ende ausschlaggebend”, erklärt Philipp Preto die 1:4-Niederlage des ERC. Ingolstadt rangiert weiterhin auf Platz 5.

Kölner Haie – Augsburger Panther 6:2

Köln feiert den 4. Sieg in Folge und den 20. Erfolg aus den letzten 21 Begegnungen. Für Augsburg ist es die 3. Niederlage in Folge.

Kevin Niedenz, Kölner Haie, über seinen 1. Doppelpack in der DEL: „Es ist ein toller Erfolg, aber ich spiele einfach.”

… über das Spiel: “Wir haben gerade einen guten Lauf, sind in jedem Spiel von Anfang an bereit.”

Bill Peters, Trainer Augsburger Panther: „Köln hat es sehr gut gemacht, sie sind schnell mit der Scheibe und treffen gute Entscheidungen. Wir waren defensiv etwas zu langsam. Zu langsam, um zu merken, wie sich die Lücken öffnen. Zudem war zu wenig Sprit im Tank, um offensiv zu spielen. Wir werden uns morgen einen Tag frei nehmen und dann am Freitag 3 Punkte holen.”

Dresdner Eislöwen – Eisbären Berlin 2:5

Berlin findet die richtige Antwort auf das 1:3 gegen Bremerhaven und macht so das Rennen um Platz 6 erneut superspannend. Für die bereits sportlich abgestiegenen Dresdner ist es die nächste Niederlage nach dem 5:2-Erfolg gegen Schwenningen.

Andrew Leblanc, Dresdner Eislöwen „Im 3. Drittel sind wir von dem abgekommen, was uns davor stark gemacht hat. Wir hatten kaum noch Phasen in der generischen Zone. Ein gutes Team wie Berlin übernimmt dann das Spiel. Wir haben hart gekämpft, aber es sollte nicht sein.”

… über seine Vertragsverlängerung in Dresden: „Jeder in der Stadt hat uns willkommen geheißen, es ist sehr familienfreundlich. Ich habe mich in den Ort verliebt und bin froh, dass ich für eine weitere Saison dableibe. In den letzten vier Spielen geht es nochmal darum, ein paar Siege für die Fans einzufahren, die das ganze Jahr hinter uns gestanden sind.”

Jonas Müller, Eisbären Berlin: „Im 2. Drittel haben wir uns ein bisschen einlullen lassen, das Spiel langsam gemacht. Das haben wir angesprochen und sind im letzten Drittel nochmal gut rausgekommen. Man muss positiv bleiben. Es ist schon die ganze Saison so, dass mal ein Spieler zurückkommt und sich ein neuer verletzt. Jetzt haben wir wieder 2 neue raus und müssen einfach positiv bleiben. Wir haben trotzdem noch genug Tiefe im Kader, dass wir es schaffen können.”

Adler Mannheim – Löwen Frankfurt 4:3 OT

In der Overtime macht Mannheim den 6. Sieg aus den letzten 8 Spielen klar. Trotzdem rutscht man in der Tabelle auf Platz 3 ab. Frankfurt kassiert die 2. Niederlage aus den letzten 3 Spielen. In den verbleibenden 4 Partien geht es für die Löwen um nichts mehr.

Nicolas Mattinen, Adler Mannheim: „Wir haben über das Spiel hinweg ein wenig den Fokus verloren. 3 Punkte sind in Moment entscheidend. Das sind Dinge, an denen wir bis zu den Playoffs arbeiten müssen.”

Mattinen stellt einen DEL-Rekord für die aktuelle Saison auf. Sein Schlagschuss erreicht 169 km/h: „Sehr schön, ich arbeite viel daran!”

Zudem erzielte er sein 19. Saisontor. Kein Adler-Verteidiger erreichte diese Zahl zuvor in einer einzigen Saison. “Wundervoll! Ich muss meinem Team dafür danken, die mir die Scheibe geben. Es ist eine Teamleistung.”

Dennis Lobach, Löwen Frankfurt: “Im 1. Drittel waren wir überall zu Langsam, haben überhaupt nicht zusammengespielt. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und haben bis zum Ende gekämpft. Leider hat es nicht mehr gereicht.”

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 3:4 OT

Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers 1:3

7. Sieg in Folge für die erfolgshungrigen Tigers! Tyler Maddens Doppelpack hält die Straubinger auf Kurs Platz 2. Nach nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen bleibt Bremerhaven zwar auf Rang 6, allerdings nur noch mit 1 Punkt Vorsprung auf Berlin.

Alexander Sulzer, Trainer Bremerhaven, angefressen und kurz ab ob der Leistung seiner Mannschaft: „Ich denke, wir haben von Anfang an nicht genügend Zweikämpfe gewonnen.“

… was im 2. Drittel gefehlt hat: „Tore.“

… was man aus der Partie im Hinblick auf die Playoffs mitnehmen kann: „Dass man in jedem Spiel volle 60 Minuten spielen und Zweikämpfe gewinnen muss.“

Henrik Haukeland, Straubinger Torhüter: „Ich denke, wir haben ein gutes 1. Drittel gespielt. Wir hätten mehr als ein Tor machen sollen. Danach hatten wir ein bisschen Pech und haben zu viele Strafen genommen. Aber wir haben hart dagegengehalten und konnten überleben. Im 3. Drittel haben wir versucht, so gut wie möglich aus der Struktur heraus zu spielen und so gut wie möglich zu verteidigen. Bremerhaven war heute sehr gut. Daher sind wir froh, heute 3 Punkte geholt zu haben.“

… ob die 7 Siege in Folge Thema in der Kabine sind: „Nein. Wir versuchen, ein Spiel nach dem anderen zu spielen, jedes Spiel zu spielen und Spaß zu haben. Wir haben viel Spaß miteinander. Das ist so eine coole, spaßige Gruppe. Wir haben uns gegenseitig lieb und haben zusammen Spaß. Es macht gerade Spaß!“

Grizzlys Wolfsburg – ERC Ingolstadt 4:1

Das ist mal ein Einstand für Wolfsburgs neuen Coach Tyler Haskins! Der Ex-Kapitän der Grizzlys feiert einen Statement-Sieg über den letztjährigen Hauptrundensieger. Wolfsburg gewinnt nach 3 Niederlagen in Folge wieder und übernimmt Platz 8. Ingolstadt findet sich auf Rang 5 wieder.

Tyler Haskins, Neu-Trainer Wolfsburg: „Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie heute gekämpft haben. Wir nehmen die 3 Punkte. Es war eine gute Nacht für uns!“

… über seine vergangenen Tage in Wolfsburg: „Ich habe sehr gute Erinnerungen an Wolfsburg! Bis kürzlich war ich auf das fokussiert, was in Nordamerika passiert ist. Die Situation hier hat sich angeboten. Das ist so eine gute Möglichkeit, wieder Teil dieser Organisation zu sein. Ich freue mich, hier mit diesen Jungs zu arbeiten!“

Philipp Preto, Spieler Ingolstadt: „Ich glaube, dass wir über weite Teile des Spiels nicht so schlecht gespielt haben, aber nicht konsequent genug vorne vor dem Tor. Wir hatten 1-2 auf 0 – solche Sachen müssen reingehen. Wolfsburg macht das dann schon klug und kontert uns aus.“

… ob die Effizienz ausschlaggebend war: „Die Effizienz und vielleicht die Strafen, die wir genommen haben, sind vielleicht ein bisschen zu viel. 5 gegen 5 haben wir keinen so schlechten Job gemacht. Die Effizienz ist dann am Ende ausschlaggebend.“

Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings 2:5

Dank eines starken 2. Drittels mit 3 Toren gewinnen die Schwenninger deutlich in Nürnberg und holen ihren 4.Sieg aus den letzten 5 Spielen. Bedeutet in der Tabelle Platz 9. Nürnberg steht bei nur 1 Sieg aus den letzten 6 Spielen und muss sich mit Rang 10 zufriedengeben.





