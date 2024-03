KÃ¶ln sucht den Krupp Nachfolger: Pavel Gross angeblich einer von mehreren Kandidaten

Köln. (EM) Seit einer Woche ist es raus: Die Kölner Haie und ihr bisheriger Headcoach Uwe Krupp gehen in Zukunft getrennte Wege. Mit dem...

Köln. (EM) Seit einer Woche ist es raus: Die Kölner Haie und ihr bisheriger Headcoach Uwe Krupp gehen in Zukunft getrennte Wege.

Mit dem früheren Stanley-Cup Sieger verlassen auch die Co-Trainer Ron Pasco, Clément Jodoin sowie Torwart-Trainer Ilari Näckel den Klub vom Rhein.

Aus der Haie-Schaltzentrale an der Gummersbacher Straße ist zu vernehmen, dass man sich bei der Trainersuche nicht unter Zeitdruck setzen möchte. Getreu dem Motto Gründlichkeit vor Schnelligkeit soll die Trainerentscheidung nahezu perfekt passen.

In der Öffentlichkeit tauchen nun erste Namen in der Gerüchteküche auf. Wie so oft, wenn in Deutschland ein Klub mit einem „großen Namen“ einen neuen Headcoach sucht, taucht schnell der Name von Pavel Gross auf. Der 55- jährige ist in der DEL natürlich aller bestens bekannt. Auch der Kölner Stadtanzeiger brachte Gross in seiner Mittwochausgabe ins Spiel. Als Spieler machte Pavel Gross sich in Freiburg, in Mannheim und bei den Berlin Capitals einen Namen. Seine ersten Schritte ins Trainergeschäft folgten bei den Capitals und in Frankfurt. Seine erste Stelle als Headcoach waren die Grizzlys Wolfsburg (2010 – 2018), bei denen er insgesamt zehn Jahre tätig war. Danach folgte 2018 die Rückkehr nach Mannheim, wo 2019 der Titelgewinn gelang. Im März 2022 trennte man sich in der Kurpfalz vom manchmal exzentrisch wirkenden gebürtigen Tschechen, der als gewiefter Taktiker und verbissener Perfektionist gilt. Aktuell steht er in der tschechischen Extraliga mit Sparta Prag im Playoff-Halbfinale. Zeit, um die Zukunft zu planen, dürfte bei Gross erst nach der Saison vorhanden sein.

Eng verbunden mit dem Trainer Pavel Gross ist auch sein langjähriger Assistent Mike Pellegrims (wird am Montag 56), der in der abgelaufenen Saison beim rheinischen Rivalen der Haie in Düsseldorf dem dortigen Headcoach Thomas Dolak assistierte. Da die Haie sich vom kompletten Trainerteam getrennt haben, bestünde für den neuen Headcoach die Möglichkeit, dass er sich sein eigenes Trainerteam in Köln aufbaut.

Ebenfalls nicht unbekannt in Köln ist Dan Lacroix. Der 55- jährige Kanadier hatte im Januar 2019 als Nachfolger von Peter Draisaitl bei den Haien das Traineramt übernommen und führte damals das Team bis ins Halbfinale. Danach trennten sich die Wege wieder. Seither ist Lacroix in der QMJHL bei den Moncton Wildcats hinter der Bande. Die beiden Kölner Lokalblätter Stadtanzeiger und Rundschau brachten den Namen Lacroix dieser Tage ins Spiel.

Ebenfalls in der Kölnischen Rundschau wird auch der Name Andreas Falk genannt. Der mittlerweile 41- jährige stürmte von 2012 bis 2016 für die Domstädter. Mittlerweile macht Falk sich in der SHL (Swedisch Hockey League) einen Namen. Er arbeitet bei Skeleftea AIK als Assistenztrainer von Robert Ohlsson, der schon für verschiedene schwedische U-Nationalmannschaften, Frölunda HC und Djurgarden IF hinter der Bande stand. Andreas Falk wäre aufgrund seiner extrem geringen Erfahrung als Headcoach mehr als eine faustdicke Überraschung, sollte er Nachfolger von Uwe Krupp werden.

Ähnlich wie Pavel Gross taucht auch immer wieder der Name von Marco Sturm in den Gerüchteküchen auf. Der Ex-Bundestrainer hat allerdings in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er seine Nordamerika-Pläne innerhalb der Organisation der LA Kings bei den Ontario Reign fortsetzen möchte.

Zahlreiche Experten rechnen aufgrund der großen Fußstapfen, die Uwe Krupp als Spieler und Trainer in Köln hinterlässt, eher mit einem erfahrenen Trainer mit internationalem Format.

Da die Klubs erfahrungsgemäß oft erst nach Bekanntwerden einer Trennung von vielen Trainern und Agenten kontaktiert werden, dürfte die Liste, die man in Köln anhand des Anforderungsprofils abarbeitet, derzeit eher länger als kürzer werden.