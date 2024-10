Köln feiert Sieg über Straubing: Erfolgreiches Debüt für Neu-Keeper Hudacek – Haie Geschäftsführer Philipp Walter zum Torhütersituation: „Waren sehr entschlossen und wollten nicht zögerlich sein“

Bonn / Köln. (PM MagentaSport) Endlich mal wieder etwas Ruhe – wird man sich in Köln denken. Nach Spielen, „wo du sagst, die erlebst...

Bonn / Köln. (PM MagentaSport) Endlich mal wieder etwas Ruhe – wird man sich in Köln denken. Nach Spielen, „wo du sagst, die erlebst du eigentlich nur einmal pro Jahr“, wie Geschäftsführer Philipp Walter festhielt, darunter einem 1:5 in Frankfurt und einem 6:7 in der Overtime in Augsburg, gab es einen souveränen 2:0-Erfolg über die Straubing Tigers.

Im Mittelpunkt stand Neu-Torhüter Julius Hudacek, der am Tag seiner Verpflichtung sein Debüt und gleich einen Shutout feierte. „Das war wie ein Märchen“, freute sich der 36-Jährige über den Blitz-Transfer in die Lanxess-Arena, einem Stadion, in dem er „schon als Kind“ spielen wollte Im zweiten Drittel eröffnete Jan Luca Sennhenn die Partie mit seinem ersten Saisontor. Kölns Toptorjäger Louis-Marc Aubry machte im dritten Drittel alles klar. Ein Albtraum war es für die Tigers: „Das geht so nicht, weil wir hier mindestens zwei Tore hätten schießen müssen, wenn nicht sogar noch viel mehr“, ärgerte sich Tim Fleischer, der selbst einen Penalty vergab.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus der PENNY DEL am Donnerstag übersendet durch MagentaSport.

Am Freitag geht es mit dem 6. Spieltag in der PENNY DEL weiter: Ab 19.30 Uhr empfängt der EHC Red Bull München die Eisbären Berlin in der Konferenz – live bei MagentaSport.

Kölner Haie – Straubing Tigers 2:0

Bei den Kölnern hakte es defensiv. Bei Straubing lag das Problem in der Offensive. Nur die Kölner sollten ihre Serie loswerden. In einem engen Spiel dauerte es bis zum zweiten Drittel, als Jan Luca Sennhenn eröffnete, der 59 Spiele zuvor nicht getroffen hatte. Besser läuft es für Toptorjäger Louis-Marc Aubry, der im sechsten Spiel am Stück einen Scorerpunkt sammelte und im dritten Drittel auf 2:0 erhöhte. Auch Kölns neuer Torhüter Julius Hudacek durfte sich auszeichnen und einen Penalty von Tim Fleischer entschärfen. Mit dem Erfolg überholen die Haie ihren Gegner, bleiben aber weiter im unteren Tabellendrittel auf Rang 11. Für die Straubinger gab es die fünfte Niederlage am Stück.

Moritz Müller, Kölner Haie: „Letzte Woche war nicht einfach. Bittere, ganz bittere Niederlagen mitgenommen. Dann sind wir in Frankfurt richtig unter die Räder geraten. Wer das Umfeld hier ein bisschen kennt, der weiß, wie schwer es ist, mit einem geraden Blick in die Kabine zu kommen, die Mannschaft zusammenzuhalten. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns heute mit einem Sieg belohnen konnten.

Julius Hudacek, Neu-Torhüter Köln: „Ich habe die 60 Minuten sehr genossen. Gestern war ich mit meiner Frau und den Kindern zuhause und ich hätte nicht erwartet, dass ich um 16.30 Uhr in einer vollen Lanxess-Arena spielen würde. Es ist unglaublich. Deshalb spielen wir Hockey. Als ich ein Kind war, habe ich geträumt, in dieser Arena zu spielen. Jetzt wird der Traum wahr. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß, ich bin 36 und habe vielleicht noch 2-3 Jahre, dann bin ich fertig. Gerade genieße ich jede Minute davon.

…zu seinem Blitz-Transfer nach Köln: „Das war der schnellste Transfer meiner Karriere. Am Dienstag war ich bei der Champions League, beim Spiel zwischen Slovan Bratislava und Manchester City. Ich bin um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen, habe bis 11 Uhr geschlafen. Als ich aufgestanden bin und ins Training gehen wollte, hat Köln mich angerufen, ob ich kommen will. Der Deal war in einer Stunde durch. Ich habe meine Sachen eingepackt, Frau und Kinder geküsst und bin aus Budapest hierher geflogen, hatte heute Morgen den Medizincheck, war 10 Minuten auf dem Eis zum Aufwärmen, weil ich zwei Tage nicht geskatet habe. All das war wie ein Märchen.“

Philipp Walter, Geschäftsführer Köln, zur Verpflichtung von Neu-Torhüter Julius Hudacek: „Tobis (Tobias Ancickas) Ausfall nach dem ersten Spiel ist etwas, als nominelle Nummer 1, das einen Impact auf das Gesamtkonstrukt hat. Die Entscheidung war, aufgrund der Dynamik der letzten Spiele und dem Spielverlauf, was nicht normal war. Das waren Spiele vom Verlauf, wo du sagst, die erlebst du eigentlich nur einmal pro Jahr und wir erleben sie innerhalb eines Wochenendes. Das hat schon eine gewisse Dynamik. Das hat sicherlich einen Impact auf die mentale Verfassung einer Mannschaft. Da waren wir sehr entschlossen und wollten nicht zögerlich sein, in dem Sinne, dass wir die Verantwortung im Tor auf weitere Schultern legen wollen, weil nicht ganz klar ist wann Tobi Ancicka zurückkommt.“

Tim Fleischer, Straubing Tigers: „Wenn man null Tore schießt, kann man das Spiel nicht gewinnen. Da sind wir selbst Schuld. Wir erspielen uns viele Chancen, wir machen eigentlich vieles richtig. Aber vor dem Tor müssen wir kaltschnäuziger sein. Ich hab einen Penalty, kann das Spiel drehen, treffe den dann auch nicht und dann geht’s ins dritte Drittel. Wir hätten viel mehr Tore machen können und müssen.

…darüber, ob die Torlosserie ein Kopfproblem ist: „Wir wissen genau, was wir können. Wir wissen, wie gut dieses Team ist. Wir müssen es nur aufs Eis bringen. Ich fand heute war das phasenweise schon gut, das was wir uns vorgenommen haben. Wir haben teilweise das Spiel im Griff. Aber wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen. Und daran sind wir selbst Schuld und das geht so nicht, weil wir hier mindestens zwei Tore hätten schießen müssen, wenn nicht sogar noch viel mehr.“

Es spielten:

KEC – 50 (35) Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Genier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 62 Parker Tuomie; 55 Edwin Tropmann – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

STR – 1 Florian Bugl – 92 Marcel Brandt, 61 Justin Braun – 22 Michael Connolly, 8 Joshua Samanski, 88 JC Lipon; 13 Mario Zimmermann, 5 Nick Geitner – 42 Cole Fonstad, 20 Justin Scott, 86 Skyler McKenzie; 17 Adrian Klein, 6 Alex Green – 7 Tayler Leier, 53 Danjo Leonhardt, 91 Tim Fleischer; 77 Nelson Nogier – 49 Marcel Müller, 19 Tim Brunnhuber, 10 Michael Clarke

Die Tore erzielten:

1:0 (46:57) Sennhenn (Mo. Müller, Schütz)

2:0 (41:05) Aubry (Grenier, MacLeod) PP2



Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 14 Zsombor Palkövi (69 Tobias Treitl, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 6 Min.; STR – 8 Min.

Zuschauer: 18.362

