KÃ¶ln dreht mit „Betonismus“ und Hudacek die Serie, Ronning gerÃ¼hrt von Draisaitl-GlÃ¼ckwÃ¼nschen zum Rekord

Die Haie arbeiteten nach der Taktik-Devise „Betonismus“, wie es MagentaSport-Reporter Basti Schwele formulierte. Und dabei reichlich Gottvertrauen in Goalie Julius Hudacek setzte, der mit 39 Saves und herausragenden Paraden glänzte.

Kölns Frederik Storm erklärt die Lehren aus dem 0:7: „Wenn die ihr Momentum haben, müssen wir verteidigen. Wir hatten Geduld und verteidigen so lange, wie wir es brauchen und dann nehmen wir, was wir können, offensiv.“ Ingolstadt Wayne Simpson räumt ein: „Vielleicht haben wir etwas zu viel drumherum gespielt. Wir laufen jetzt hinterher, das mussten wir bisher noch nicht.“ Experte Patrick Ehelechner vermutet „eine lange Halbfinal-Serie.“

1:5-Schlappe, 0:3 in der Halbfinal-Serie! Mannheim findet wieder kein Mittel gegen diese abgezockten Berliner. An der Spitze der Eisbären thront Ty Ronning als Dauer-Scorer: seit diesem Sonntag als alleiniger Rekordhalter mit 22 Spielen, in denen Ronning trifft oder vorbereitet. Oder beides – wie gegen die Adler, Ronning steht jetzt bei 38 Punkten, davon 22 Treffer in Serie. Erster Gratulant ist Peter Draisaitl, der den Rekord 30 Jahre lang hielt: „Ty, es sagt alles über deine Konstanz und deine Saison. Ich bin der Erste, der über den Rekord von dir jubelt. Bitte höre jetzt nicht auf damit.“

Sichtlich gerührt nimmt Ty Ronning die Glückwünsche entgegen und gibt auf die Frage nach Glückbringern über einen so langen Zeitraum prompt intimere Einblicke im MagentaSport-Interview preis: „Ich habe die Unterwäsche einfach nicht mehr gewechselt. Meine Frau findet das nicht so toll.“ Immerhin, wir erfahren auch: die Unterwäsche wird zwischendurch gewaschen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der 3. Halbfinals-Runde zwischen den Eisbären Berlin und Adler Mannheim sowie Ingolstadt gegen Köln in den PENNY DEL Play-Offs übersendet durch MagentaSport.

Am kommenden Dienstag folgt Spiel 4 in Mannheim (live bei MagentaSport ab 19.15 Uhr). Am Mittwoch stehe sich die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt in Spiel 4 ihrer Serie (live bei MagentaSport ab 19.15 Uhr). Der Auftakt Deutschland in die Eishockey-WM der Frauen steigt am Mittwoch-Vormittag. Es geht gegen Schweden (live und kostenlos bei MagentaSport ab 10.45 Uhr).

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 0:2 (Serie: 1:2)

Köln dreht die Serie! Mit einem 2:0-Erfolg feiern die Haie den Auswärtssieg in Ingolstadt und zeigen damit die perfekte Reaktion auf die 0:7-Klatsche im ersten Auftritt beim ERC. Die bislang beste Offensive der Liga bleibt erstmals seit einem Monat ohne Torerfolg.

Wayne Simpson, ERC Ingolstadt: „Wir haben einige gute Dinge gemacht, aber wir müssen einfach irgendwie auf die Anzeigetafel kommen. Vielleicht haben wir etwas zu viel drumherum gespielt. Aber das ändert nicht viel. Wir laufen jetzt hinterher, das mussten wir bisher noch nicht. Aber wir haben immer gut auf Niederlagen geantwortet. Dieses Spiel war besser als das Letzte, aber wir müssen noch etwas oben draufpacken.“

Frederik Storm, Kölner Haie: „Wir haben gut verteidigt. Wenn die ihr Momentum haben, müssen wir verteidigen. Wir hatten Geduld und verteidigen so lange, wie wir es brauchen und dann nehmen wir, was wir können, offensiv.“

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 5:1 (Stand Serie 3:0)

Titelverteidiger Berlin marschiert dank „erwachsenem Eishockey“. Nach der 3:0-Serienführung fehlt nur noch ein Sieg zum Finale? Eindrucksvoll bringen die Eisbären Berlin mit dem 3. Sieg im 3. Spiel die Adler Mannheim an die Grenzen. Sowohl in der Defensive als auch in der vom Rekordmann Ty Ronning angeführten Offensive finden die Adler kaum ein Mittel. Nach dem 11. Sieg der Berliner gegen Mannheim in Folge spricht wenig für die Adler: die gewannen seit 2002 keine Playoff-Serie gegen Berlin, Berlin verlor noch nie eine Playoff-Serie nach 3:0-Führung.

Learnings: Rekordhalter Ronning wechselt für die Playoffs-Spiele nie seine Unterwäsche und Peter Draisaitl lobt: „Der Rekord sagt alles über deine Saison und deine Konstanz“

Ty Ronning, jetzt alleiniger Rekordhalter für die Eisbären Berlin, liefert intime Einblicke: „Das war ein großer Schritt für uns. Wir müssen den Zug weiter rollen lassen. Der Rekord ist ziemlich cool. Das ist ein kleiner Erfolg für mich. Ich habe meine Unterwäsche fürs Spiel nun schon lang nicht mehr gewechselt. Meine Frau ist da nicht so begeistert. Immerhin habe ich sie nun mal wieder gewaschen.“

Peter Draisaitl gratulierte Ty Ronning per Video-Botschaft. Draisaitls Rekord bestand 30 Jahre und lag bei 21 Spielen Scoring am Stück. Schon im 1. Drittel hatte Ronning die Bestmarke. „Ich bin hiermit der erste, der die vom Herzen gratuliert. Der Rekord sagt alles über deine Saison und deine Konstanz. Bitte höre jetzt nicht auf damit. Ich wünsche dir nur das Beste für die Saison!“

Das sagt Ty Ronning









Marco Nowak, verletzte Akteur der Eisbären Berlin, liefert nach dem Rekord eine Elode auf Ty Ronning: „Er ist einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Er tut der Mannschaft gut und ist sich für nichts zu schade. Er geht rein, wo es auch weh tut und hat sich einige Fights geliefert. Er ist nie satt und sehr selbstkritisch. Spieler wie er haben nie genug.“

Kai Wissmann, Eisbären Berlin, feiert den Wissmann-Move und die Defensivleistung der Berliner: „Die Serie ist taktisch geprägt. Wir verteidigen sehr gut die Mitte in dieser Serie. Das ist der ausschlaggebende Punkt bisher. Wir müssen voll durchziehen. Das war im letzten Drittel nicht mehr optimal, wir haben da zu sehr verteidigt und sie zu einfach in unser Drittel kommen lassen.“

Viele Chancen, aber massierte Berliner Abwehr: Tobias Fohrler, Adler Mannheim, ist genervt von der Abwehrstärke der Berliner: „Wir haben gerade im 2. Drittel kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben Berlin teilweise eingeschnürt. Das war unser bestes Drittel in der Serie. Dann schießen die Eisbären irgendwie 2 Tore. Das hat uns den Sieg gekostet. Gefühlt blocken die Berliner jeden Schuss. Sie stehen sehr kompakt vor dem Tor und wir kriegen die Scheibe nicht richtig durch. Aber irgendwann knicken die ein, wenn wir so weiter spielen.“

