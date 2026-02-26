Köln besiegelt Dresdens sportlichen Abstieg, Walsdorf plant für DEL2: „Ich bin Verfechter des Auf- und Abstiegs“ – „Irgendwann war es ein Traum“: Mannheim ehrt Denis Reul – Eisbären „einfach traurig“

Bonn. (PM MagentaSport) Re-Start der DEL nach der Olympia-Pause: Spitzenreiter Köln besiegelt den sportlichen Abstieg von Aufsteiger Dresden.

Eislöwen-Coach Gery Fleming hat noch etwas Hoffnung auf den Ligaverbleib. „Das Team, das die DEL2 gewinnt, muss zuerst aufsteigen. Es gibt eine kleine Chance, dass wir in der Liga bleiben. Es ist enttäuschend, dass wir das nicht selbst geschafft haben. Jetzt brauchen wir etwas Hilfe.“ Bei Niklas Postel überwiegt der Frust. „Das ist natürlich scheiße! Da gibt’s auch nicht viel schönzureden in der Saison.“ Geschäftsführer Maik Walsdorf äußert hingegen einen anderen Ansatz in Bezug auf den sportlichen Abstieg. „Jeder einzelne Spieler, wir in der Geschäftsstelle – jeder einzelne trägt eine Teilschuld daran, dass wir heute an der Stelle stehen oder ich vertretend für die Dresdner Eislöwen stehe. […] Ich bin Verfechter des Auf- und Abstiegs. Es wäre für Sport-Deutschland, für Eishockey-Deutschland ganz entscheidend, dass es einen Auf- und Abstieg gibt. Deswegen gönne ich dem Meister der DEL2, genauso wie es uns letztes Jahr ging, den Aufstieg. Wenn man nach 52 Spielen Letzter ist, hat man es auch verdient, abzusteigen. So offen muss man das auch sehen und so ehrlich muss man das sehen. Dementsprechend ist für uns die Planung DEL2 und nichts anderes.“

Mannheim ehrt Denis Reul. Die Adler ziehen sein Trikot mit der Nummer 29 unter das Hallendach der SAP-Arena. Geschäftsführer Matthias Binder richtet emotionale Worte an Denis Reul. „Es gibt Spieler, die kommen und gehen. Und es gibt Spieler, die einem Klub ein Gesicht geben und Geschichte schreiben. Denis, du warst genau so ein Spieler: 840 Spiele im Adler-Trikot, Kapitän unserer Mannschaft, aber vor allem 15 Jahre Einsatz für diesen Klub. Über viele Jahre standest du für das, was Adler Mannheim ausmacht: Leidenschaft, Verlässlichkeit, Einsatz und bedingungslose Identifikation mit diesem Trikot. Nie hast du den einfachen Weg gesucht, sondern immer den Richtigen.“ Reul selbst reagiert sichtlich überwältigt am MagentaSport Mikro auf seine Ehrung. „Es ist eine supergroße Ehre, hier oben in der illustren Gesellschaft hängen zu dürfen. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Je länger ich in Mannheim gespielt habe – irgendwann war es ein Traum und dass der jetzt Wirklichkeit wird, ist umso schöner.“ Sportlich gibt Mannheim spät den Sieg noch aus der Hand und unterliegt Augsburg in der Overtime. „Eigentlich haben wir die Punkte heute hergeschenkt“, hadert Marc Michaelis.

Die Eisbären Berlin kommen auch nach der Olympia-Pause nicht in die Gänge: Gegen die Straubing Tigers setzt es die 4. Niederlage aus den letzten 5 Partien. „Das ist einfach traurig. Wir haben eine Weile nicht gespielt. Das 2. Drittel war definitiv nicht gut genug. Wir haben sie einfach auf uns zukommen lassen. Wir waren nicht physisch. Wir haben die Plays nicht gemacht. Dann haben sie das einfach ausgenutzt. Wir müssen besser als das hier sein“, analysiert Trainer Serge Aubin knallhart.

München macht es im Topspiel deutlich und besiegt Ingolstadt mit 4:0. „Das sieht jetzt aus, wie Playoff-Hockey. Das sind zwei gute Mannschaften da draußen. Das waren jetzt die kleinen Details. Wir waren gut genug und clever genug, das auszunutzen“, lobt Münchens Gabriel Fontaine. Damit überholt München den ERC und springt in der Tabelle auf Platz 3.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 45. Spieltag der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Am Freitag geht es weiter mit der großen Konferenz ab 19.00 Uhr und den Einzelspielen ab 19.25 Uhr – u.a. mit dem Topspiel Kölner Haie gegen ERC Ingolstadt.

Kölner Haie – Dresdner Eislöwen 7:2

Nach der Niederlage gegen Frankfurt (1:4) schlägt Spitzenreiter Köln eindrucksvoll zurück. Gegen Dresden feiern die Haie ein Schützenfest. Damit besiegeln sie auch den Abstieg der Dresdner Eislöwen. 22 Punkte Rückstand auf die Löwen Frankfurt sind auch rechnerisch in den 7 verbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen.





Eisbären Berlin – Straubing Tigers 2:3

Die Tigers gewinnen beim Meister! Im 2. Drittel und mit einem Doppelpack von Marcel Brandt stellten die Gäste von 0:1 auf 3:1. Andreas Eders Anschlusstreffer war letztlich zu wenig. Die Tigers übernehmen Platz 4. Berlin kassiert die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen und bleibt damit auf Rang 7.

Serge Aubin, Trainer Berlin, über das 2. Drittel: „Das ist einfach traurig. Ich hatte das Gefühl, wir sind okay ins 1. Drittel gekommen, vielleicht ein bisschen rostig. Wir haben eine Weile nicht gespielt. Das 2. Drittel war definitiv nicht gut genug. Wir haben sie einfach auf uns zukommen lassen. Wir waren nicht physisch. Wir haben die Plays nicht gemacht. Dann haben sie das einfach ausgenutzt. Im 3. Drittel waren wir ein bisschen besser. Aber wir müssen besser als das hier sein.“

… wie wichtig der 6. Platz für ihn ist: „Was für mich wichtig ist, ist dass wir so rauskommen, wie wir rauskommen müssen und 60 Minuten lang so spielen. Im Moment sieht es so aus, als könnten wir das nicht über 60 Minuten abrufen. Es gibt immer wieder schwache Phasen im Spiel. Das müssen wir korrigieren, egal, wo wir in der Tabelle stehen. Das ist immer ein Spiel nach dem anderen. Und dann stehen wir, wo wir stehen müssen. Aber wir müssen unser Spiel spielen.“

Marcel Brandt, Straubinger Doppeltorschütze: „Wir haben unser Spiel gemacht – das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben genau das in der Kabine angesprochen, was wir auf dem Eis machen wollen. Wir wollen schnell umschalten und vorne einfache Schüsse nehmen. Das war heute unser Ziel und das haben wir umgesetzt und haben nach einem guten Spiel verdient gewonnen.“

… wie wichtig mindestens Platz 4 für die Tigers wäre: „Extrem wichtig. Nicht nur für die Spieler oder für uns Fans für das Heimrecht. Das ist für die komplette Organisation wichtig, wenn man Heimrecht hat. Man sieht es zuhause, wenn die Fans hinter uns stehen, das ist ein ganz anderer Spirit, der auch durch die Kabine geht. Ich hoffe, dass wir so weitermachen, wie wir heute aufgehört haben.“

Mike Connolly, Spieler Straubing, in der Drittelpause, über seinen Abgang aus Straubing: „In meinem Kopf habe ich die letzten beiden Saisons zu viele Spiele mit Verletzungen verpasst. Das ist Sport. Ich bin 36 Jahre jung. Aber ich weiß, dass Profi-Eishockey nicht ewig dauert. Jetzt ist die richtige Zeit, einen neuen Weg zu finden.“

… warum das zwischen ihm und Straubing so gut passt: „Ich bin schon lange dort, 11 Saisons. Straubing hat mir die Möglichkeit gegeben, nach einer schwierigen Verletzung in Augsburg. Und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Das ist eine kleine Stadt. Die Unterstützung vom Verein und den Fans ist persönlicher. Ich bin sehr dankbar für diese 11 Saisons. Jetzt haben meine Frau und ich eine neue Heimat gefunden. Das ist schon cool!“

… zu seinen letzten Zielen mit den Straubing Tigers: „Wir haben auf jeden Fall interne Ziele für das Team. Wir haben noch 8 Spiele in der Hauptrunde. Wir sind im Moment auf die Positionierung fokussiert. Und dann kommen die Playoffs. Und in den Playoffs kann alles passieren.“

… was eine eventuelle Meisterschaft mit Straubing für ihn bedeuten würde: „Der Verein und die Stadt warten auf diese Erinnerung, wie so eine Meisterschaft. Aber man muss viel arbeiten, bevor diese Möglichkeit kommt. Jetzt ist das Spiel heute gegen Berlin. Die letzten 8 Spiele sind schlimm, viel Zeit im Bus, 5 Auswärtsspiele. Aber das ist perfekte Vorbereitung für Playoff-Eishockey.“

… über seine neue Funktion im Verein: „Ich bin sehr dankbar in der Straubing Tigers-Familie zu bleiben. Die Möglichkeit, in die Geschäftsstelle zu wechseln. Ich freue mich sehr über die nächste Challenge. Was wichtig für meine Frau und mich ist, ist in Straubing zu bleiben. Das ist jetzt unsere Heimat. Meine genaue Funktion weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen Arbeit mit der Mannschaft, wie ein Teammanager. Wir haben einen super Teammanager mit Sophie Bergbauer. Ich habe viel von Sophie und den anderen Mädels im Büro zu lernen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit.“

EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt 4:0

Im Schlussdrittel fallen die Ingolstädter in München komplett auseinander. Sämtliche Treffer fielen in den letzten 5 Minuten der Partie. Gabriel Fontaine eröffnete, bevor Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid und Tobias Rieder das Ergebnis in die Höhe schraubten. Die Münchener bleiben somit Dritter und Ingolstadt auf Rang 5.

Gabriel Fontaine, Münchener Torschütze zum 1:0: „Das war die gesamte Spielzeit über ein enges Spiel. Das sieht jetzt aus, wie Playoff-Hockey. Das sind zwei gute Mannschaften da draußen. Das waren jetzt die kleinen Details. Wir waren gut genug und clever genug, das auszunutzen.“

Philipp Krauß, Spieler Ingolstadt: „Am Ende waren es zwei Empty Netter. Wir wissen, dass es schwer wird, in München Chancen zu kreieren. Auch im 1. Drittel sind wir nicht gut reingekommen. Auch danach sind wir nicht zu unserem Spiel gekommen. Danach war es einfach zu wenig, vor allem offensiv.“

… über Spiele gegen Topgegner: „Solche Spiele gegen Topgegner machen schon Spaß. Da sieht man, wo man steht. Im nächsten Spiel kommt der Tabellenführer. Da sieht man dann richtig, wo es in den Playoffs hingeht.“

Fabio Wagner, Spieler München, über die Olympia-Teilnahme: „Die Teilnahme an den Olympischen Spielen und Deutschland vertreten zu dürfen, ist das Größte, was man als Sportler bekommt. Auch wenn es sportlich nicht das Resultat war, was wir uns vorgenommen haben, war es trotzdem eine tolle Erfahrung. Hoffentlich können wir für den Endspurt nochmal alles mitnehmen, wollen die letzten 8 Spiele gut abschließen und mit einem guten Gefühl in die Playoffs gehen.“

… zu den Unterschieden zwischen DEL und Olympia: „Der größte Unterschied ist die Eisfläche. Das erste Training am Montag war schon wieder ungewohnt, so viel Platz zu haben. Aber dennoch muss man sich schnell wieder anpassen und die Entscheidungsfindung mitnehmen, dass man schnell Entscheidungen treffen muss und wieder gleich ins System reinfinden.“

Adler Mannheim – Augsburger Panther 3:4 OT

Augsburg entführt auf der Zielgeraden noch 2 Punkte aus Mannheim. Damit rücken die Panther bis an 3 Punkte an Platz 10 heran. Mannheim hingegen kassiert nach zuletzt 4 Siegen in Folge mal wieder einen kleinen Dämpfer.

Emotionale Worte von Adler-Geschäftsführer Matthias Binder an Denis Reul: „Es gibt Spieler, die kommen und gehen. Und es gibt Spieler, die einem Klub ein Gesicht geben und Geschichte schreiben. Denis, du warst genau so ein Spieler. 840 Spiele im Adler-Trikot, Kapitän unserer Mannschaft, aber vor allem 15 Jahre Einsatz für diesen Klub. Über viele Jahre standest du für das, was Adler Mannheim ausmacht: Leidenschaft, Verlässlichkeit, Einsatz und bedingungslose Identifikation mit diesem Trikot. Nie hast du den einfachen Weg gesucht, sondern immer den Richtigen. 2 deutsche Meisterschaften mit den Adlern 2015 und 2019. Titel, die für unzählige Momente stehen. Kampf, Zusammenhalt und Stolz. Denis, du warst immer ein fester und verlässlicher Bestandteil dieser Meistermannschaft. […] Dieses Banner ist die höchste Auszeichnung, die wir als Klub vergeben können. Es ist ein Zeichen dafür, dass dein Weg mit den Adlern nie endet. Dein Name gehört immer hierher zu uns, diesem Klub, dieser Familie. Danke für alles, Denis Reul. “

Zu Ehren der beeindruckenden Karriere von Denis Reul ziehen die Adler Mannheim sein Trikot mit der Nummer 29 unters Hallendach der SAP-Arena!





Marc Michaelis, Adler Mannheim: „Die Schüsse waren da, wir sind nicht effizient genug gewesen und dann fällt das 2:2, weil wir zu viel nach vorne schmeißen. Das killt das Momentum. Eigentlich haben wir die Punkte heute hergeschenkt.“

Cody Kunyk, Siegtorschütze für Augsburger Panther: „Nach einem Monat Pause war es schwer wieder reinzukommen. Wir haben hart gekämpft und es ist natürlich toll, dass wir uns in der Overtime den Extrapunkt gesichert haben. Wir können jeden Extrapunkt gebrauchen. Alles worüber wir uns Sorgen machen können, sind wir selbst und über die Spiele, die wir noch übrighaben.“

Löwen Frankfurt – Pinguins Bremerhaven 4:1

Frankfurt feiert den 3. Sieg in Folge und macht damit den Klassenerhalt endgültig perfekt. Für Bremerhaven ist es die 6. Niederlage aus den letzten 7 Spielen.

Tom Pokel, Trainer Löwen Frankfurt über den Klassenerhalt „Wichtiger war der Auftritt, es ist ein langer Monat mit der Pause. Es war eine Pause mit Änderungen in unserem Kader und da muss ich sagen: Hut ab an die Jungs! Die haben die Situationen verkraftet und füreinander gespielt. Ein sehr solides, strukturiertes Spiel von uns. Die Jungs haben sehr starkes Eishockey gespielt. Wir wollen in der Tabelle so hoch wie möglich klettern. Wir spielen noch gegen einige Teams, die wir jagen. Aber im Großen und Ganzen bauen wir unsere Kultur und unsere Philosophie jetzt schon für die Zukunft auf.“

Nicolas Krämmer, Pinguins Bremerhaven: „Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und dann verlierst du so ein Auswärtsspiel. Bei uns hat sich viel im Lineup verändert, das soll keine Ausrede sein. Wir müssen uns schnellstmöglich finden.“

Nürnberg Ice Tigers – Iserlohn Roosters 1:4

Nürnberg kassiert die 3. Niederlage in Folge. Damit verpassen die Ice Tigers den Vorsprung auf Platz 11 weiter zu vergrößern. Iserlohn hingegen verkürzt den Rückstand auf Nürnberg und damit auf Platz 10 auf 10 Punkte.





Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings 2:4

Schwenningen feiert den 2. Sieg in Folge und klettert damit auf Platz 9. Wolfsburg steht mit 64 Punkten auf Platz 8.

Matt Choupani, Grizzlys Wolfsburg über sein Comeback nach Verletzung: „Es ist toll wieder zurück zu sein und mit den Jungs Eishockey zu spielen. Wir haben alles versucht, aber sie sind ein gutes Team, also Lob für sie. Wir fokussieren uns auf das nächste Spiel. “

Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings: „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir genauso weitermachen, wie wir aufgehört haben vor der Olympia-Pause. Das haben wir auch gemacht. Am Ende ein bisschen wackelig, aber man kann zufrieden sein. Wir müssen lernen, dass wenn wir führen und ein Gegentor kassieren, dass wir nicht direkt in Panik verfallen. Am Ende mit den Strafen haben wir uns nochmal eine Hürde gestellt, aber die haben wir mit Bravour überwunden.“

… über die Chance weiter in der Tabelle zu klettern: „Wir wären doof, wenn wir uns mit dem zufrieden geben, wo wir sind. Wir müssen die nächsten 7 Spiele solide spielen und dann den Schwung mitnehmen in die Playoffs.“

