Kodie Curran stÃ¶sst bis zur Natipause im November zu den BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Kodie Curran bis zur Nationalmannschaftspause anfangs November bekannt zu geben,...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Kodie Curran bis zur Nationalmannschaftspause anfangs November bekannt zu geben, mit einer Option zu Gunsten des Clubs, den Vertrag bis zum Ende der Saison zu verlängern.

Der 34-Jährige absolvierte in seiner Karriere insgesamt 92 Spiele in der AHL mit dem Hartford Wolf Pack, den San Diego Gulls und den Providence Bruins (7 Tore und 27 Assists). Kodie spielte eine Saison in Dänemark und eine in Norwegen, bevor er nach Schweden zu Rögle wechselte. Für dieses Team spielte er zwei Saisons und erzielte 87 Punkte (24 Tore und 63 Assists).

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Curran in der KHL bei Metallurg Magnitogorsk und Dinamo Minsk, wo er in 122 Spielen insgesamt 56 Punkte (14 Tore und 42 Assists) erzielte.

Kodie trifft im Laufe der nächsten Woche im Tessin ein und steht dem Trainerstab zur Verfügung, sobald die nötigen Bewilligungen vorliegen.