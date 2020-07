Kobras testen gegen Krefeld!

Dinslaken. (PM Kobras) Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen die Kobras zweimal auf die Oberligamannschaft des KEV81. Am Freitag, den 21.08. sind die Giftschlangen in...

Dinslaken. (PM Kobras) Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen die Kobras zweimal auf die Oberligamannschaft des KEV81.

Am Freitag, den 21.08. sind die Giftschlangen in der Werner – Rittberger – Halle in der Samt- und Seidenstadt zu Gast, genau 2 Wochen später findet das Rückspiel in Dinslaken statt. Das Eröffnungsbully in der Schlangengrube am 04.09. gibt’s um 20.00 Uhr.

Der KEV weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Spiel in Krefeld keine Zuschauer erlaubt sind.