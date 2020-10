KO in der Schlussminute! ESC Kempten verliert beim ERV Schweinfurt mit 4:3

Kempten. (PM ESC) Nachdem am heutigen Freitag die Partie der Sharks am Sonntag gegen Schongau wegen eines Corona Verdachtsfalles im Team durch die Gäste...

Kempten. (PM ESC) Nachdem am heutigen Freitag die Partie der Sharks am Sonntag gegen Schongau wegen eines Corona Verdachtsfalles im Team durch die Gäste abgesagt wurde konnte Carsten Gosdeck volle Konzentration auf das Spiel am Main legen.

Doch Kempten schien nach der langen Busfahrt noch nicht voll konzentriert zu sein, denn schon nach 21 Sekunden schlug gleich der erste Schuss hinter Jenny Harß ein. Schweinfurt sehr aggressiv setzte die Sharks mit gutem Forechecking massiv unter Druck. Der Ausgleich durch Eugen Scheffer nahm etwas Druck aus dem Spiel der Hausherren, trotzdem konnten sie durch einen strammen Schuss erneut in Führung gehen. Doch auch diese egalisierte Kempten noch im ersten Drittel durch einen Schuss von Daniel Rau. Im zweiten Drittel weiter hohes Tempo von beiden Teams, aber keine Treffer. Kempten hatte mehrere gute Einschussmöglichkeiten, scheiterte aber immer wieder.

Eins hat das Team von Carsten Gosdeck leider immer noch nicht abgestellt. Nach eigenen Treffern fängt man sich zu schnell wieder ein Gegentor. So im letzten Drittel als ex DEL Profi Mark Heatley, den die Hausherren erst vor kurzem verpflichtet haben die erstmalige Gästeführung durch Nikolas Oppenberger quasi im Gegenzug ausglich.Und Heatley war es auch der 23 Sekunden vor Schluss den Sack mit dem 4:3 Siegtreffer zumachte.

Kempten hatte in den letzten 5 Minuten zweimal in Überzahl die Chance den Sieg mit nach Hause zu nehmen, traf aber nicht.

Irgendwann musste die erste Niederlage ja mal kommen, aber mit konsequenterer Abwehrleistung und Chancenverwertung vorne hätte man durchaus auch als Sieger vom Eis gehen können. Kempten war über 60 Minuten nicht die schlechtere Mannschaft, für die Bayernliga fehlt noch etwas Cleverness, dann gewinnt man auch solche Spiele.

Statistik:

ERV Schweinfurt – ESC Kempten: 4:3 (2:2,0:0,2:1)

Tore:

1:0 Kröber (Manger,Bär)(1.),

1:1 Scheffer (3.),

2:1 Govig (Heatley,Schäfer)(8.),

2:2 Rau (Oppenberger,Zimmer)(13.),

2:3 Oppenberger (Zimmer)(47.),

3:3 Heatley (Schäfer,Schwab)(48.),

4:3 Heatley (60)

Strafminuten:

ERV Schweinfurt: 10

ESC Kempten: 4

Zuschauer: 0