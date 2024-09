Knott-Hattrick beschert erfolgreichen Abschluss

Die Steinbach Black Wings setzen zum Ende ihrer Vorbereitung nochmal ein Ausrufezeichen und gewinnen verdient in der Slowakei. Beim bislang ungeschlagenen Meister aus Nitra...

Die Steinbach Black Wings setzen zum Ende ihrer Vorbereitung nochmal ein Ausrufezeichen und gewinnen verdient in der Slowakei.

Beim bislang ungeschlagenen Meister aus Nitra führt Graham Knott die Linzer mit einem Hattrick zum Auswärtssieg.

HK Nitra – Steinbach Black Wings Linz 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Tore: 0:1 Sean Collins (1. Min), 1:1 Filip Bajtek (14. Min), 1:2 Graham Knott (16. Min), 1:3 Graham Knott (39. Min), 2:3 Filip Bajtek (39. Min), 2:4 Graham Knott (47. Min), 3:4 Filip Bajtek (50. Min), 3:5 Brian Lebler (54. Min)

Linzer mit Blitzstart

Mit neuem Schwung ging es für die Steinbach Black Wings ein letztes Mal während der Testspielphase in den Teambus auf den Weg zum HK Nitra in die Slowakei. Nach der Hiobsbotschaft um Emili Romig und zuletzt drei Niederlagen, wussten die Gäste, dass sie mit umso mehr Ehrgeiz für ein erfolgreiches Ende der Vorbereitung kämpfen wollten. Dies setzten die Stahlstädter mustergültig in die Tat um und so dauerte es lediglich 29 Sekunden, bis sie ein erstes Mal anschrieben. Logan Roe brachte die Scheibe aus spitzem Winkel zur Mitte, wo das Zuspiel unhaltbar vom Bein von Sean Collins zum 1:0 ins Tor hüpfte. Kurz darauf wurden die Gäste mit Shawn St-Amant erneut gefährlich, das zweite Tor blieb jedoch vorerst noch aus. In den ersten paar Minuten wurde die Angriffszone der Linzer kaum verlassen und es gab die ein oder andere gute Torchance. Zur achten Minute wandte sich jedoch das Blatt und Milos Bubela fuhr gefährlich auf Tirronen zu, welcher einen Schuss aber abfälschen konnte. Die Hausherren wurden nun aktiver und die Oberösterreicher mussten sich mit einer ersten Strafzeit behelfen. Die Slowaken nutzen die Gunst der Stunde und glichen durch Filip Bajtek in der elften Minute erfolgreich zum 1:1 aus. Nur wenige Augenblicke später durften sich die Gäste aus Linz aber bereits wieder freuen. Graham Knott bugsierte den Puck nach einem schnellen Konter über die rechte Seite in den Kasten zur neuerlichen Führung (16. Minute). Körperbetont und reich an einigen Zweikämpfe ging es für beide Teams weiter. Julian Pusnik ließ sich ein hartes Einsteigen der Hausherren nicht gefallen und brachte seinen Kontrahenten in einem Fight zu Boden. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnittes wurde es vor dem Tor von Rasmus Tirronen nochmal brenzlig, als das Spielgerät nach einem verdeckten Weitschuss an der Linie kullerte. Mit vereinten Kräften verhinderten die Verteidiger um Gerd Kragl aber das 2:2 und gingen so mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause.

Black Wings übertrumpfen erneut

Das zweite Drittel ging reich an Torchancen weiter, dieses Mal auf Seiten der Gastgeber. David Okolicany fuhr geradewegs zwischen den beiden Verteidigern der Linzer hindurch und hatte ein freies Schussfeld auf Rasmus Tirronen. Der Goalie schloss aber erneut rechtzeitig die Lücke und machte auch diese Chance zunichte. Seine Vorderleute wirkten zur Halbzeit des Spiels etwas müde und mussten sich immer wieder mit Fouls behelfen. Die Special Teams zeigten sich aber hellwach und entschärften auch eine doppelte Unterzahl schadlos. Dies gab den Gästen wieder Auftrieb in ihrem Spiel mit der Scheibe, welches langsam wieder an Fahrt und Zug vor das Tor bekam. Shawn St-Amant versuchte sein Glück bei Libor Kasim, jedoch ohne Erfolg. Im Gegenzug wurden abermals die Gastgeber gefährlich, doch Henrik Neubauer erkämpfte sich vor dem eigenen Tor einen Rebound und machte kehrt. Im Alleingang stürmte der Neuzugang auf den Kasten der Slowaken zu, fand jedoch in Libor Kasik bei einem schönen Haken seinen Meister. Kurz vor dem zweiten Gang in die Kabine musste das Team von Head Coach Philipp Lukas erneut in eine Unterzahl. Doch es war Graham Knott, der lachen durfte und in der 39. Minute seine Show fortsetzte. Im Breakaway netzte der Center eiskalt zum 3:1 für die Steinbach Black Wings ein. Aber die erstmalige Zwei-Tore-Führung fand nicht lange einen Halt, denn mit Auslaufen der Strafzeit verkürzten die Slowaken wieder. Wieder war es Filip Bajtek, der die Scheibe drei Sekunden vor der Sirene zum 2:3 in die Maschen drückte.

Graham Knott schnürt Hattrick zum Sieg

Angekommen in den letzten 20 Minuten gelang es den Gastgebern erneut, die Scheibe an sich zu reißen und ein Getümmel rund um das Tor von Tirronen zu bilden. Samuel Bucek, der scharf auf Tirronen zufuhr, konnte aus der Gelegenheit aber nicht speisen. Die Stahlstädter konzentrierten sich immer mehr auf ihre Abwehr und darauf, sich wieder weniger Undiszipliniertheiten zu leisten. Dieses Vorhaben gelang Greg Moro und Co. und die Gastgeber kamen lediglich mit einigen Versuchen aus der Distanz in den Angriff. Die Gäste warteten wiederum geduldig auf einen Konter und schlugen in einem solchen zu. In der 47. Minute riss Graham Knott den Scheibenbesitz an sich und versenkte einen platzierten Abschluss zum 4:2 ins Tor. Doch der Spielstand blieb erneut nicht lange so stehen, denn auch Filip Bajtek machte es seinem Gegenüber nach und schnürte einen Hattrick. Pünktlich zur Crunchtime markierte er das 3:4 aus Sicht des slowakischen Meisters. Es bahnte sich eine umkämpfte Schlussphase an, doch die Hausherren schwächten sich mit einem zweifachen Ausschluss selbst. So zogen die Steinbach Black Wings ihr Powerplay auf und nahmen sich dank ihrem Kapitän die Spannung aus dem Spiel. Brian Lebler sorgte, abermals nach Knott-Zuspiel, mit dem 5:3 für die Vorentscheidung.

Die Steinbach Black Wings beenden damit erfolgreich ihre Vorbereitung auf die neue Meisterschaft in der win2day ICE Hockey League. Diese startet für die Linzer am nächsten Freitag auswärts in Bozen. Das erste Heimspiel steigt am Dienstag, dem 24. September, mit dem Schlager gegen den KAC. Tickets dafür sind online unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.