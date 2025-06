â€žKnÃ¶delâ€œ spielt weiter fÃ¼r den ERSC

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg und Publikumsliebling Daniel Krieger werden auch weiterhin an einem Strang ziehen.

Darüber waren sich sowohl der Eishockey-Bayernligist als auch der 35-jährige Allrounder schnell einig. Damit geht das Amberger Ur-Gestein in seine 14.Spielzeit bei den Wild Lions. In bislang 290 Pflichtspielen im Seniorenbereich für den ERSC Amberg erzielte Krieger 352 Scorerpunkte, davon 174 Tore.

Chris Spanger meint zu der Vertragsverlängerung: „Dani ist fest mit dem ERSC verwurzelt und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Daher gab es für uns keinen Zweifel, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten zu wollen“, so der Sportliche Leiter.

Auch der Spieler selbst musste bei den Gesprächen nicht lange überlegen: „Ich bin froh, dass man immer noch auf mich zählt und ich in meiner Heimatstadt und vor unseren Fans eine weitere Saison auflaufen kann. Nach einer Spielzeit wie der vergangenen aufzuhören, wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Ich fühle mich aktuell fit genug, noch weiterzuspielen – solange der Körper mitmacht“, erklärt Krieger mit einem Augenzwinkern. Der „Knödel“ – so der Spitzname – wird natürlich wieder ‚sein‘ Trikot mit der Rückennummer 97 tragen.

