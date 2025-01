Knifflige Aufgaben für die Memmingen Indians – Neuer Goalie kommt

Memmingen. (mfr) Am Freitagabend geht es für den ECDC Memmingen zum SC Riessersee.

Die Gastgeber gehen mit einer beeindruckenden Siegesserie in die Partie, aus den letzten zehn Spielen konnten neun Siege eingefahren werden. Am Sonntagabend kommt es dann zum nächsten Topspiel am Hühnerberg. Die Memminger erwarten Deggendorf zum direkten Duell um Platz 3 der Oberliga-Süd.

Als Tabellenvierter gehen die Memminger Indians in das kommende Wochenende. Gleich am Freitag steht ihnen mit dem SC Riessersee (6.) ein harter Brocken bevor. Der SCR eilt zur Zeit von Sieg zu Sieg und wird es den Rot-Weißen mehr als schwer machen wichtige Punkte einzufahren. Der Erfolg der Garmischer hängt ganz stark mit dem kongenialen Duo Soudek/Dibelka zusammen. Routinier Dibelka musste lange pausieren, kann aber nun bereits 45 Punkte in nur 23 Spielen vorweisen. Vier Scorerpunkte mehr, allerdings auch bei 13 Partien mehr, hat der SCR-Topscorer Lubor Dibelka auf seinem Konto. Auch die anderen Kontingentspieler erfüllen ihre Pflicht immer besser. T.J. Fergus sticht mit hervorragenden Werten als Verteidiger hervor, doch auch Bair Gendunov macht seine Sache sehr gut. Torhüter Michael Böhm wurde am vergangenen Wochenende ins Team der Woche gewählt, nachdem er seinem Team, u.a. im Derby gegen Tölz, die Punkte festhielt. Die Partie beim SCR beginnt am Freitagabend um 20 Uhr, Restplätze im Fanbus sind noch verfügbar. Auch auf SpradeTV kann das Spiel live verfolgt werden.

Direktes Duell um Platz 3

Am Sonntag kommt es dann zum nächsten Heimspiel. Die Indians empfangen ab 18 Uhr den Deggendorfer SC zum direkten Duell um Platz 3. Der ECDC benötigt hier Punkte, um den DSC nicht davonziehen zu lassen. Die Gäste aus Niederbayern konnten in der vergangenen Woche die Indianer überholen und gehen mit drei Punkten Vorsprung ins Wochenende. Der DSC hatte zuletzt mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So fallen die Leistungsträger Pozivil und Greilinger länger aus. Kapitän Curtis Leinweber könnte hingegen rechtzeitig wieder fit sein. Topscorer im Team von Trainr Jiri Ehrenberger ist der Tscheche Antonin Dusek. Die beiden anderen Kontingentspieler David Stach und Andree Hult zählen ebenfalls zu den besten Angreifern der Liga. Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag auch mit Ex-Indianer Jaroslav Hafenrichter, der bislang einen Punkteschnitt von knapp über einem Zähler pro Spiel vorweisen kann. In der Abteilung Defensive können die Deggendorfer ebenfalls auf wahnsinnige Erfahrung zurückgreifen. Benedikt Schopper und Marcel Pfänder sind hier die namhaftesten Akteure im Kader. In den bisherigen Duellen mit dem DSC gab es zwei Auswärtsniederlagen für die Indianer, am Hühnerberg konnten die Niederbayern hingegen knapp bezwungen werden. Um das erneut zu schaffen, müssen die Rot-Weißen an Top-Torhüter Timo Pielmeier vorbei, er ist auch in diesem Jahr Erfolgsgarant in Deggendorf.

Back-Up-Goalie kommt aus Frankfurt

Bei den Indians geht im Moment erneut eine Krankheitswelle um, sodass der Kader vor dem Wochenende etwas ausgedünnt war. Wer schlussendlich ausfallen wird, dürfte sich erst am Spieltag zeigen. Verstärkung bekommen die Indians aber pünktlich vor dem Auswärtsspiel an der Zugspitze von den Löwen Frankfurt. Torhüter Rodion Schumacher kommt leihweise in die Maustadt und soll das Duo um Basti Flott-Kucis und Louis Eisenhut unterstützen. Die Memminger wollen vor allem im Hinblick auf die Playoffs flexibel sein und für mögliche Ausfälle vorsorgen. Schumacher ist 20 Jahre alt und gilt als talentierter Schlussmann. In diesem Jahr kam er auf einen Einsatz in der DEL sowie zwei Spiele in der Oberliga für Halle. Im vergangenen Jahr war der gebürtige Russe für die Eisbären Juniors Berlin in der DNL auf dem Eis.

Karten für die Partie des 3. gegen den 4. sind bereits online im Vorverkauf erhältlich. Die Partie in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg beginnt um 18 Uhr.

