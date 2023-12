Knapper Sieg: DSC dreht 0:2-RÃ¼ckstand in Memmingen

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Vor 1535 Zuschauern holt der Deggendorfer SC mit einem knappen 3:2-Sieg alle 3 Punkte nach regulärer Spielzeit. Dabei musste...

Deggendorf. (PM DSC) Vor 1535 Zuschauern holt der Deggendorfer SC mit einem knappen 3:2-Sieg alle 3 Punkte nach regulärer Spielzeit.

Dabei musste man bereits früh einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem überragenden Unterzahlspiel, kann das Spiel aber letztlich gedreht werden.

Ohne den gesperrten Benedikt Schopper und die verletzten, bzw. erkrankten Angreifer Petr Stloukal, Lukas Miculka und Sascha Maul, aber dafür wieder mit Defender Leon Zitzer, kam der DSC nach der langen Anfahrt nach Memmingen nur schwer ins Spiel, sodass die Gastgeber bereits in der 1. und 5. Spielminute zu einer frühen Führung kamen. Nachdem in der Anfangsphase praktisch nur die Indians Offensivaktionen zu verzeichnen hatten, stellte Trainer Jiri Ehrenberger in der Folge seine Angriffsformationen um und hatte damit Erfolg: Gleich mit der ersten wirklichen Torchance kann Rückkehrer Leon Zitzer mit einem starken Handgelenksschuss den Ausgleich erzielen. Kurz vor Ende der 1. Drittels scheitert Marcel Pfänder zunächst noch mit einem Alleingang, kann aber wenig später von der blauen Linie für das 2:2 sorgen.

Der Deggendorfer SC macht im 2. Drittel so weiter, wie er das Erste beendet hatte und kann sich in dieser Phase mehrere gute Einschussmöglichkeiten erarbeiten. Nach etwas Leerlauf im Spiel, sowie zahlreichen Fehlpässen und Icings auf beiden Seiten, schafft es der DSC zuerst, wieder Struktur in sein Spiel zu bringen und eine Drangphase zu entwickeln. In der 29. Minute ist es dann erneut Pfänder, der mit einem wuchtigen Schlagschuss von der blauen Linie seine Farben erstmals in Front bringt. Mit dem knappen Vorsprung geht es zum 2. Mal in die Kabinen.

Auch im Schlussdrittel kann sich der DSC gute Torchancen erspielen, verlagert sein Spiel aber weitgehend auf eine sehr kontrollierte Offensive. Auch in der Schlussphase, in der der DSC zahlreiche Unterzahlspiele, dabei auch eine 3:5-Phase überstehen musste, hielt die Abwehr stand und Scheiben, die doch den Weg zum Deggendorfer Tor fanden, waren sichere Beute von Torhüter Timo Pielmeier. So stand am Ende ein knapper 3:2-Sieg aus Sicht des DSC.

Coach Jiri Ehrenbergers Fazit nach den 60 Minuten: „Wir sind sicher nicht so gut ins Spiel gekommen, aber wir haben dann aus 2 oder 3 Scoringchancen 2 Tore gemacht und mit 2:2 in die Kabine zu gehen, war ein gutes Ergebnis für uns. Die letzten 20 Minuten wurde dann etwas anders gepfiffen, aber gestützt auf Timo haben wir auch die Unterzahl überstanden. Es war heute sehr viel Aufwand nötig.“

