Knapper Sieg der Red Bulls in Ungarn sichert erneute CHL-Teilnahme

Székesfehérvár. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg beendet den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League mit dem 4:3-Auswärtssieg gegen Hydro Fehérvár AV19 hinter dem KAC auf dem zweiten Tabellenplatz und hat damit auch das Ticket für die Teilnahme an der CHL 2025/26 gelöst.

Nach starkem Beginn und einer 4:0-Führung wurden die Ungarn besser und kamen mit drei Toren noch gefährlich heran. Nur die gute Defensivarbeit der Red Bulls im Schlussdrittel verhinderte einen möglichen Ausgleich der zum Ende hin immer offensiver agierenden Ungarn. Wem die Red Bulls im Playoff-Viertelfinale begegnen, wird in der nächsten Woche im Playoff-Pick festgelegt.

Spielverlauf

Besser kann man in so ein entscheidendes Spiel nicht reinstarten. Die Red Bulls machten sofort viel Druck und in der 4. Minute nutzte Benjamin Nissner gedankenschnell den Fehler des ungarischen Torhüters Dominik Horvath, der die Scheibe von hinterm Tor in den Slot spielte, und netzte ins leere Tor zum 1:0 ein. Vier Minuten später verwertete Troy Bourke den Pass von Florian Baltram aus spitzem Winkel zum 2:0 (8.). Die Ungarn reagierten und tauschten die Torhüter, Rasmus Reijola kam rein. Aber auch der musste bald hinter sich greifen, denn Andrew Rowe erwischte die Scheibe in Unterzahl an der eigenen blauen Linie und vollendete sein Solo mit einem Haken per Rückhand zur 3:0-Pausenführung (15.). Die war hoch verdient, denn die Hausherren konnten im teilweise ruppigen ersten Abschnitt kaum gefährlich werden.

Das zweite Drittel verlief offener. Anfangs kamen die Red Bulls erneut zu einer Vielzahl an Chancen und Troy Bourke verlängerte den Pass von Ryan Murphy zum 4:0 (25.). Dann verkürzten die Ungarn, Trevor Cheek traf aus dem Slot (32.). Kurz darauf touchierte Istvan Terbocs per Rückhand die Stange. Nach weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten legten die Ungarn nach, Akos Mihaly versenkte die Scheibe nach 2 auf 1-Konter aus dem Bullykreis (39.). Die Red Bulls waren nicht mehr so souverän und Fehérvár AV19 hatte sich ins Spiel zurückgebracht.

Die Ungarn nahmen den Schwung ins Schlussdrittel mit und verkürzten im weiter ausgeglichenen Spiel auf 3:4 (45.), Balacz Sebok war bei einem Gestocher vorm Salzburger Tor an der richtigen Stelle. Danach wurde die Partie von Kampf dominiert, die Hausherren drückten aber mehr und zwangen die Red Bulls viel zur Abwehrarbeit. Atte Tolvanen und seine Vorderleute hielten dem Druck am Ende auch gegen sechs ungarische Feldspieler Stand und freuten sich schließlich über den knappen Sieg, mit dem die Red Bulls die CHL-Teilnahme in der nächsten Saison fixiert haben.

Statement Oliver David „Nach unserem guten Start haben die Ungarn ihre Chancen genutzt und es nochmal spannend gemacht. Das Positive ist, dass wir in den letzten 15 Minuten dagegengehalten haben. Was nicht leicht war, nachdem die Ungarn drei Tore infolge geschossen hatten. Aber wir haben am Ende drei Punkte gemacht und freuen uns, dass wir die CHL-Teilnahme in der nächsten Saison fixiert haben.“

win2day ICE Hockey League

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Tore:

0:1 | 03:13 | Benjamin Nissner | PP

0:2 | 07:31 | Troy Bourke

0:3 | 14:55 | Andrew Rowe | SH

0:4 | 24:04 | Troy Bourke

1:4 | 31:14 | Trevor Cheek

2:4 | 38:23 | Akos Mihaly

3:4 | 44:32 | Balacz Sebok

Zuschauer: 4.730

Viertelfinalgegner werden im Playoff-Pick ermittelt

Der Grunddurchgang der Saison 2024/25 ist damit beendet, die Red Bulls gehen als Tabellenzweite in die am 2. März beginnenden Playoffs und haben erstes Heimrecht. Der Viertelfinalgegner wird erst nach Ende der am Sonntag beginnenden Pre-Playoffs im Pick festgelegt. Dabei wählen die Top 3-Teams nach dem Grunddurchgang ihren Gegner aus. Der Vierte steht nicht zur Auswahl und trifft auf jene Mannschaft, die im Pick nicht gewählt wurde.

In den Pre-Playoffs spielen die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn im Modus „best-of-three“ um die zwei verbleibenden Playoff-Plätze. Je nachdem, ob die beiden Serien am 25. oder 28. Februar beendet sind, findet jeweils im Anschluss daran der Playoff-Pick statt.

Playoff Viertelfinale | Spieltermine der Red Bulls

1 | So, 02.03.25 | EC Red Bull Salzburg – TBD

2 | Di, 04.03.25 | TBD – EC Red Bull Salzburg

3 | Fr, 07.03.25 | EC Red Bull Salzburg – TBD

4 | So, 09.03.25 | TBD – EC Red Bull Salzburg

5* | Di, 11.03.25 | EC Red Bull Salzburg – TBD

6* | Fr, 14.03.25 | TBD – EC Red Bull Salzburg

7* | So, 16.03.25 | EC Red Bull Salzburg – TBD

* falls nötig

