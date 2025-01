Knapper Erfolg in Bayreuth: Indians auf Platz 3

Memmingen. (mfr) Die Indians kehren mit einem 2:3 Auswärtssieg aus Bayreuth zurück.

Am Ende steht ein knapper und etwas glücklicher Erfolg für den ECDC zu Buche, der damit wieder auf Platz 3 der Oberliga-Süd vorrücken kann. Am Sonntag folgt das Topspiel gegen den Spitzenreiter aus Bietigheim (18 Uhr).

Die Indians mussten in Franken erneut auf den weiterhin ausfallenden Dominik Meisinger verzichten, Linus Svedlund war nach überstandener Krankheit aber wieder ins Aufgebot zurückgekehrt. Das erste Drittel bei den Tigers entwickelte sich dann zur „Nullnummer“, kein Team konnte den Führungstreffer erzielen. Louis Eisenhut, der an diesem Abend den Vorzug im Gehäuse erhielt, blieb also erstmal unüberwunden.

Im zweiten Abschnitt zogen die Memminger dann das Tempo etwas an und kamen zu mehr Möglichkeiten. Zwei dieser Chancen verwertete Jayden Schubert zur 2:0 Führung aus Sicht der Indianer. Schubert war zweimal eiskalt gegen sein Ex-Team zur Stelle, das aber nicht aufgab. So ließen die Tigers nahezu postwendend den Anschluss folgen und kamen in die Partie zurück. Die Indians antworteten darauf vorerst nicht, sodass die Gastgeber den Druck erhöhen konnten. Nur wenige Minuten später erzielten sie in Überzahl dann auch den Ausgleich zum 2:2

Im Schlussabschnitt dauerte es bis zur 48. Minute, ehe der entscheidende Treffer fallen sollte. Es war ein kurioses Tor, welches die rund 1000 Zuschauer in Bayreuth sehen konnten. Einen Memminger Schuss konnte der Heim-Goalie nur noch vorn abwehren, vom Körper seines eigenen Verteidigers trudelte der Puck dann schlussendlich über die Linie. Denis Fominych wurde das Tor am Ende zugeschrieben, welches auch der Siegtreffer war. Trotz herausgenommenem Torhüter schafften es die Tigers nicht mehr, die Indians ernsthaft in Gefahr zu bringen, diese feierten somit den nächsten Auswärtssieg.

Durch die Niederlage des Deggendorfer SC in Lindau konnten die Indianer damit wieder einen Platz gut machen und sich Tabellenrang 3 sichern. Dieser soll nun verteidigt werden, der DSC ist in Kürze zum direkten Duell in der ALPHA COOLING-Arena zu Gast.

Am Sonntag muss für den ECDC nun erstmal allerdings eine deutliche Leistungssteigerung her. Ab 18 Uhr ist dann der Ligaprimus aus Bietigheim zu Gast am Hühnerberg. Die Gäste aus Baden-Württemberg kommen mit einem Heimsieg im Rücken, viel Selbstvertrauen und einigen Gästefans in die Maustadt. Karten für das Topspiel des ersten gegen den dritten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Bayreuth – ECDC Memmingen 2:3 (0:0/2:2/0:1)

Tore: 0:1 (24.) Schubert; 0:2 (27.) Schubert (Schaefer, Meier), 1:2 (28.) Hinz (Nedved, Verelst), 2:2 (31.) Spacek (Vihavainen, Brown, 5-4), 2:3 (48.) Fominych (Homjakovs, Kurz)

Strafminuten: Bayreuth 8 – Memmingen 6

