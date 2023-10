Knapper aber wichtiger Sieg: Memmingen bezwingt Bayreuth – NÃ¤chster Halt Weiden

Artikel anhören Memmingen (fl/mfr). Auch das zweite Spiel der Saison konnte der ECDC für sich entscheiden. Beim letztjähirgen DEL2-Teilnehmer aus Bayreuth gewannen die Indians...

Memmingen (fl/mfr). Auch das zweite Spiel der Saison konnte der ECDC für sich entscheiden. Beim letztjähirgen DEL2-Teilnehmer aus Bayreuth gewannen die Indians knapp mit 6:5 und sicherten sich die nächsten drei Punkte.

Es war die erwartet schwere Aufgabe in Bayreuth, die auf die Maustädter wartete. Zu Beginn des ersten Drittels taten sich die Memminger schwer ins Spiel zu finden, da Bayreuth gut loslegte. Doch der Führungstreffer zum 1:0 durch Denis Fominych stabilisierte das Spiel der Indians merklich. In der 7.Minute musste man zwar den Ausgleichstreffer in Überzahl hinnehmen, Brett Schaefer war der Torschütze für die Tigers, Memmingen blieb aber konzentriert und schoss durch Matej Pekr das 2:1 in Überzahl. In der 18.Minute traf Dominik Meisinger zum 3:1, doch Bayreuth verkürzte kurz vor der ersten Drittelpause durch den Finnen Eero Elo zum 2:3.

Das zweite Drittel war dann der Weg auf die Siegerstraße für die Indians. Zunächst war es erneut Matej Pekr, der die Scheibe in Überzahl trocken unter die Latte setzte. Gegen Mitte des zweiten Drittels schnürte auch Dominik Meisinger den Doppelpack zum 5:2. Eine Minute später traf Eddy Homjakovs in Überzahl sogar zum 6:2, was eine komfortable Führung für den ECDC zu diesem Zeitpunkt bedeutete. Bayreuth gab sich aber keinesfalls geschlagen. Kontingentspieler David Stach bugsierte eine Minute vor der Pause die Scheibe zum 3:6 ins Netz, was den Tigers nochmals Hoffnung für den letzten Spielabschnitt gab.

Die Reaktion der Gastgeber war dementsprechend zu erwarten. Im letzten Drittel drückte Bayreuth nochmals auf das Memminger Gehäuse und probierte jetzt alles. Kapitän Steffen Tölzer erzielte das wichtige 4:6 für die Hausherren und läutete eine spannende Schlussphase ein. Die Bayreuth Tigers kamen sogar auf 5:6, durch den Treffer von Eero Elo zwei Minuten vor dem Ende, heran und somit dem Ausgleich spürbar nahe, aber die Rot-Weißen schafften es die Führung zu retten. Die Indianer entführten damit drei wichtige und letztendlich verdiente Punkte aus dem Tigerkäfig in Bayreuth.

Bayreuth – ECDC Memmingen 5:6 (2:3/1:3/2:0)

Tore: 0:1 (2.) Fominych (Marsall), 1:1 (7.) Schäfer (Stach, Hult, 5-4), 1:2 (9.) Pekr (Homjakovs, 5-4), 1:3 (18.) Meisinger (Meier, Mastic), 2:3 (20.) Elo (Schäfer, Schmidt, 5-4), 2:4 (26.) Pekr (5-4), 2:5 (34.) Meisinger (Pfalzer, Meier), 2:6 (35.) Homjakovs (Pekr, Svedlund, 5-4), 3:6 (39.) Stach (Hult, Schmidt), 4:6 (52.) Tölzer (Elo, Stach), 5:6 (58.) Elo (Stach, Tölzer, 6-5).

Strafminuten: Bayreuth 10 – Memmingen 8

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Kasten, Pokovic; Peleikis, Menner; Häring, Fleischer – Busch, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Pfalzer; Marsall, Bräuner, Fominych; Ott, Dopatka, Sarto.

Am Feiertag auswärts: Memmingen trifft auf den Ligafavoriten Weiden

Memmingen. (fl/mfr) Das dritte Spiel der Oberliga-Saison ist für die Memminge Indians gleich eine richtige Herkulesaufgabe.

Der ECDC trifft am Tag der Deutschen Einheit in der Oberpfalz auf die Blue Devils Weiden, die als klarer Ligafavorit gelten und im Sommer ihren Kader nochmals ordentlich verstärkt haben.

Der letztjährige Hauptrundenmeister aus Weiden verpasste den sportlichen Aufstieg in die DEL2 nur knapp. Im Playoff-Finale musste sich das Team von Trainer Sebastian Buchwieser den Starbulls aus Rosenheim geschlagen geben. Anlass und Ansporn genug, wieder an die gezeigten Leistungen auch in dieser Saison anzuknüpfen und sich die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Trotz einiger schmerzhafter Abgänge wie Chad Bassen, Elia Ostwald, Ralf Herbst oder auch der jetzige Memminger Edgars Homjakovs, wurden die Blue Devils auf dem Transfermarkt wieder sehr aktiv. Namenhafte Neuzugänge wie Tyler Ward (Bad Tölz), Vladislav Filin (DEL2), und Maximilian Kolb (DEL2) verstärken das Team hinsichtlich Qualität und Quantität deutlich. Der Stamm um u.a. Tomas Rubes, Nardo Nagtzaam, Dennis Thielsch, oder Kurt Davis wurde gehalten. In der Offensive gelang den Oberpfälzern zudem mit Vincent Schlenker (Kassel/DEL2) und David Elsner (Frankfurt/DEL) zwei Königstransfers, die maßgeblich zum Erfolg beitragen sollen. Kein Wunder also, warum die Oberpfälzer von Experten als Ligafavorit und Aufstiegsaspirant gehandelt werden.

Für die Indians, die um den Einsatz von Stürmer Tobias Meier bangen, wird das zweite Auswärtsspiel der Saison eine harte Angelegenheit. Mit der Maximalausbeute an Punkten und einer bislang stark funktionierenden Offensive könnte aber auch in Weiden eine Überraschung möglich sein.

Das nächste Heimspiel der Indians findet dann schon am Freitag statt. Dann ist der ewige Rivale aus Höchstadt zu Gast am Hühnerberg. Die Partie startet um 20 Uhr, Karten sind bereits im VVK erhältlich.

