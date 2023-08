Knappe Niederlage zum Testspiel-Auftakt: DSC unterliegt Starbulls Rosenheim mit 2:3

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat am Sonntagabend sein erstes Testspiel der Saison 2023/24 hinter sich gebracht. Vor 1483 Zuschauern in...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat am Sonntagabend sein erstes Testspiel der Saison 2023/24 hinter sich gebracht.

Vor 1483 Zuschauern in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger dem Zweitliga-Aufsteiger Starbulls Rosenheim knapp mit 2:3.

Im ersten Testspiel der neuen Saison musste DSC-Coach Jiri Ehrenberger mit Antonin Dusek und Thomas Greilinger auf zwei Akteure verzichten. Während bei Greilinger das Spiel gegen die Starbulls Rosenheim noch zu früh kam, fehlte Dusek kurzfristig krankheitsbedingt.

Beiden Teams merkte man im ersten Abschnitt an, dass es das erste Spiel nach einer langen Sommerpause war. Zwar hatten die Starbulls mehr vom Spiel, jedoch blieben die Offensivbemühungen auf beiden Seiten über weite Strecken viel Stückwerk, sodass wenig konstruktive Chancen zustande kamen. Mit der Schlusssekunde im ersten Drittel gingen die Gäste aus Oberbayern dennoch in Führung. Nach Zuspiel von Reid Duke traf Sebastian Streu per Direktabnahme zur 0:1 Pausenführung.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Partie blieb geprägt von vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten, sodass Großchancen Mangelware blieben. Jedoch gelang den Deggendorfern in der 28. Minuten aus dem Nichts der Ausgleich. Vom Bully weg zog Sascha Maul einfach mal ab und Curtis Leinweber nutzte eine Unsicherheit von Starbulls-Keeper Pöpperle zum 1:1 Ausgleich. Im weiteren Drittelverlauf zeigten sich die Spielanteile weiterhin unverändert. Die Rosenheimer blieben offensiv die gefährlichere Mannschaft, während der DSC sich auf die Defensive fokussierte. Mit dem 1:1 ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel erwischten die Oberbayern einen optimalen Start. Nach 93 Sekunden traf Verteidiger Shane Hanna im Powerplay zum 1:2 für den Zweitligisten. Damit nicht genug: Knapp vier Minuten später legte Tyler McNeely freistehend zum 1:3 nach. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und kamen in der 50. Minute auf 2:3 heran. Im Powerplay traf Ondrej Pozivil mit einem Gewaltschuss von der blauen Linie. Zwar warfen die Deggendorfer in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale, der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr gelingen.

Für den DSC geht es am kommendem Mittwoch mit dem nächsten Testspiel weiter. Zu Gast ist die Ehrenberger-Truppe auswärts bei den Zeller Eisbären.

