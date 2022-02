Knappe Niederlage in Heilbronn â€“ Heimspiel gegen WeiÃŸwasser

Bad Tölz. (PM Löwen) Trotz einer ordentlichen Leistung kehrten die Tölzer Löwen ohne Punkte vom Gastspiel bei den Heilbronner Falken zurück. Die Buam mussten...

Bad Tölz. (PM Löwen) Trotz einer ordentlichen Leistung kehrten die Tölzer Löwen ohne Punkte vom Gastspiel bei den Heilbronner Falken zurück.

Die Buam mussten sich am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Bereits am Samstag gibt es die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung, am 05.02.2022 um 18:30 Uhr empfangen die Löwen die Lausitzer Füchse in der heimischen RSS-Arena.

Erstmals seit Wochen konnten die Tölzer in Heilbronn mit drei Sturmreihen und fünf Verteidigern antreten. Den besseren Start erwischten dennoch die Hausherren, die nach fünf Minuten in Führung gingen. Die Löwen fanden immer besser in die Partie und wurden mit dem Ausgleich von Lubor Dibelka belohnt. Das zweite Drittel plätscherte lange vor sich hin, bis aus einem Gewühl vor dem Tor heraus das 2:1 für Heilbronn fiel. Eine Minute später parierte Josef Hölzl einen Penalty der Hausherren. Die Partie selbst war ausgeglichen, die Tölzer ließen auch in dieser Phase viele Möglichkeiten liegen. Das dritte Drittel begann dann mit einem Schuss ins kurze Eck zum 3:1 für die Hausherren. Später gab es dann auch einen Penalty für die Gäste, den Pascal Aquin sicher verwandelte. Die Buam machten gegen Ende der Begegnung immer mehr Druck und drängten auf den Ausgleich. Allerdings wurden sie durch eine 5+Spieldauer wegen Bandenchecks gegen Thomas Brandl ausgebremst. Selbst in Unterzahl hatten die Löwen noch Chancen auf den Ausgleich, doch es blieb bis zur Schlusssirene beim 3:2 für Heilbronn.

„Wir hatten das erste Mal in dieser Saison fünf Verteidiger und drei Sturmreihen, aber Heilbronn hat mit der ersten Chance das 1:0 gemacht. Wir schießen ganz selten das erste Tor, um das Momentum zu kriegen, das man braucht, wenn man unten drinsteht. Die Mannschaft hat das ganze Spiel gekämpft und sich Chancen erarbeitet, aber zwei Mal das offene Tor liegen lassen. Nach der Spieldauer war es schwer, uns zurückzukämpfen. Leistungsmäßig kann ich aber niemandem einen Vorwurf machen“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet.

Nach nur einem Tag Pause wartet bereits das Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse am Samstag, 05.02.2022, um 18:30 Uhr in der RSS-Arena auf die Buam. Die Tölzer werden aller Voraussicht nach mit dem gleichen Line Up wie beim letzten Spiel in Heilbronn in die Partie gehen.

Die Gäste aus Weißwasser liegen mit 42 Punkten aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und damit auch sechs Zähler hinter den Löwen. In der Offensive stechen bei den Füchsen die beiden Kanadier Peter Quenneville (38 Spiele/ 25 Tore/ 34 Assists) und Hunter Garlent (38/22/35) heraus. Mit Leon Hungerecker, der einen Gegentorschnitt von 2,88 vorweisen kann, haben sie einen starken Keeper zwischen den Pfosten. Coach der Gäste ist seit Anfang Januar Petteri Väkiparta. In den bisherigen Duellen der Vorrunde konnten sich die Tölzer zwei Mal durchsetzen. Sie gewannen in Weißwasser mit 4:0 und zu Hause mit 4:3, das erste Duell ging mit 4:1 an die Füchse.

„Wir müssen positiv bleiben, die Niederlage in Heilbronn abhaken und gegen Weißwasser punkten“, fordert Gaudet. Wie bereits vermeldet sind für das Spiel gegen Weißwasser auch Tagestickets über den Online-Shop auf der Webseite der Tölzer Löwen erhältlich. Die Zugangsregeln sind dort ebenfalls hinterlegt.

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen 3:2 (1:1/1:0/1:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Kirsch (Tosto, Wirth), 1:1 (17.) Dibelka (Eberhardt, Aquin), 2:1 (34.) Della Rovere, 3:1 (43.) Blackwater (Williams, Fern), 3:2 (53.) Aquin PEN

Strafen: HNF 2 – ECT 11 + Spieldauer gegen Brandl

Schüsse: HNF 38 – ECT 30

Zuschauer: 687