Knappe Niederlage gegen die Tölzer Löwen

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne den verletzten Lennard Habeck ging man in die Partie gegen die Tölzer Löwen.

Nach einer kurzen Abtastphase waren es die Gäste, die durch Nirschl erstmals gefährlich vor dem Tor der Tigers auftauchten und im Gegenzug Glück hatten, dass Verelst verzog. Nach 6 gespielten Minuten durften sich die Tigers im Powerplay probieren, ließen dabei die Scheibe schnell und sauber durch die Reihen laufen, konnten jedoch – bei guten Abschlüssen durch Nedved und Bollers – keinen Erfolg kreieren. Als kurz darauf die Tölzer im Powerplay agierten, blieb Meier bei der einzigen Möglichkeit durch Sauer stabil und reagierte blitzschnell. Eben dieser Sauer war es kurz darauf, der über die rechte Seite in die Angriffszone fuhr, den in der Mitte mitgelaufenen Schönberger fand, der dabei die Führung für seine Farben erzielte. Es dauerte bis in die 18. Minute, als Zimmermann einen Schuss aus dem Halbfeld nahm, den Salvarani nicht festhalten konnte. Im anschließenden Getümmel vor dem Tor reagierte Hammerbauer stark, der sich übers Eis warf und im Flug mit der Rückhand die Scheibe über die Linie spitzelte. Mit dem Unentschieden, das nach Spielanteilen gerecht gewesen sein sollte, ging man in die erste Drittelpause.

Zum zweiten Abschnitt kamen die Tigers mit „Drive“ aus der Kabine und kreierten schnell eine Druckphase im Drittel der Tölzer, die jedoch ohne Ertrag bleiben sollte. Auf der anderen Seite war es Schönberger, der aus kurzer Distanz mit freier Schussbahn einen Versuch unternahm, den Meier stark parierte. Als Brown und Barber in kurzer Abfolge scheiterten und Piskor die Scheibe nach einem Konter an den Pfosten setzte, war man nah dran an der Führung, die allerdings dann auf der Gegenseite fallen sollte. Nachdem Bollers mit dem „Bauerntrick“ gescheitert war, ging es schnell. Ein langer Pass erreichte Keränen, der im Alleingang auf Meier zulief und dabei die Scheibe am Bayreuther Goalie vorbei zur Führung in die Maschen legte. Mit dem knappen Rückstand ging es für die Tigers dann in die zweite Drittelpause.

Zunächst war es Barber, der in Unterzahl die erste Möglichkeit hatte, bevor Nirschl seine Jungs, die im Powerplay agierten beinahe weiter nach vorne gebracht hätte. Dies erledigte kurz darauf Keränen, der die Scheibe im zweiten Versuch zum 1:3 über die Linie arbeitete. Genau dieser Keränen hatte dann erneut die Möglichkeit, scheiterte aber am stark haltenden Meier, bevor Schusser für die Tigers für Gefahr sorgte. In der 47. Spielminute konnte Zimmermann mit großem Einsatz die Scheibe in der Angriffszone zurückerobern und sich kurz darauf selbst belohnen, als er per Abstauber die Scheibe zum 2:3 verwertete. Mehr sollte an diesem Abend dann nicht mehr gehen – auch die Herausnahme von Meier knapp 100 Sekunden vor Schluss brachte nichts mehr für die Tigers ein. Den Schlusspunkt setzte der dreifache Torschütze Keränen per Emtpy-Net-Goal.

Für die onesto Tigers steht am kommenden Dienstag das nächste Spiel an. Um 20 Uhr tritt man hier beim SC Riessersee an und kämpft um Punkte.

Onesto Tigers vs. Tölzer Löwen 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Bayreuth: Meier, Arendas – Spacek, Nedved (4), Schusser, Pietsch (2), Müllejans, Hüserich, Leask – Brown, Barber, Bollers, Verelst, Piskor, Lüsch, Hammerbauer, Bauhof (2), Zimmermann, Maschke, Stelzmann

Tölz: Salvarani, Bittner – Klikorka, Fichtner, Grossrubatscher, Hörmann (2), Krumpe, Haßmann, Manhart – Piipponen, Keränen, Nirschl, Schönberger, Prokopovics, Sauer, Schuster (2), Fischhaber, Kästele (2), Kathan, Daxlberger, Sahanoglu

Schiedsrichter: Meineke, Lohse – Laudenbach, Verhoeven

Zuschauer: 931

Strafen: Bayreuth: 8 Tölz: 6 PP: Bayreuth: 0/2 Tölz: 1/3

Torfolge: 0:1 (11.) Schönberger (Sauer), 1:1 (18.) Hammerbauer (Lüsch, Zimmermann), 1:2 (35.) Keränen (Piipponen, Klikorka), 1:3 (42.) Keränen (Klikorka, Nirschl) PP1, 2:3 (47.) Zimmermann (Lüsch, Müllejans), 2:4 (60.) Keränen EN

