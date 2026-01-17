Knappe Niederlage: ESC Kempten verliert mit 3:4 gegen Peißenberg

Kempten. (PM ESC) Sichtlich enttäuscht zeigte sich Kemptens Trainer Sven Curmann nach dem hochklassigen Spiel seiner Sharks vor über 1000 Zuschauern gegen einen der besten Gegner die in dieser Saison bis jetzt in der Dewart Arena zu Gast waren.

„Wir sind super enttäuscht heute, wir haben uns viel vorgenommen. Kämpferisch kann ich den Jungs nichts vorwerfen, was mich enttäuscht ist die Art und Weise wie wir die Gegentore bekommen. Das sind Sachen die wir unter der Woche besprechen und das ärgert mich dann. Dann auch zu viele Scheibenverluste, wie haben es nicht geschafft das Spiel heute einfach zu halten. Peißenberg hat das heute einfach und geradlinig gespielt und dadurch immer für Gefahr gesorgt. Das war bereits im ersten Drittel so, ich habe selten so ein Drittel gesehen, in dem es so viele klare Torchancen auf beiden Seiten gibt. Das war heute einfach nicht gut genug, so ehrlich muss man sein. Trotzdem alledem, wir haben jetzt ein Spiel verloren, gegen einen Gegner der es heute auch verdient und einfach mehr investiert hat als wir. Das müssen wir einfach akzeptieren. Jetzt heißt es Krone richten, Kopf nach oben nehmen und uns voll auf den Sonntag in Klostersee fokussieren. Da brauchen wir mehr Ernsthaftigkeit, das müssen wir anders angehen als heute. Dann kommen wir auch wieder zurück in die Spur, aber heute geht der Sieg verdient nach Peißenberg.“

Wie gewohnt klare und ehrliche Worte seitens des Trainers.

Dabei war es über die gesamten sechzig Minuten eine ganz enge Partie, keine Mannschaft konnte sich mit mehr als einem Treffer absetzen. Von der ersten Sekunde an beide Teams mit viel Tempo nach vorne und sehr guten Torchancen. Die Gäste gingen nach einem schön ausgespielten Konter durch ihren starken Importspieler Weiland Parrish in Führung. Das Momentum pendelte hin und her, beide Teams weiter mit guten Chancen, aber auch zwei starken Torhütern, Xaver Nagl bei Peißenberg und Jakob Nerb auf Sharks Seite. Kurz vor der ersten Pause nahm sich Tomas Kulhanek ein Herz und hämmerte die Scheibe zum verdienten Ausgleich in den Torwinkel. Filip Kokoska erzielte dann mit einem sehenswerten Treffer die erstmalige Führung für sein Team, doch keine Minute später gelang den Gästen schon wieder der Ausgleich. Das Spiel weiterhin offen, Kempten zog zwei Strafen kurz hintereinander, die jedoch ohne Folgen blieben. Wieder komplett war es Sergei Topol, der für die erneute Führung der Sharks sorgte. Kurz vor Drittelende dann die große Gelegenheit zur Vorentscheidung. Mit einer fünfminütigen Überzahl startete Kempten in den Schlussabschnitt, die letzten beiden Minuten sogar in doppelter Überzahl. Doch man ließ die große Chance ungenutzt, war zu verspielt, nahm zu wenig Schüsse und versuchte den Puck ins Tor zu tragen. Die Miners verteidigten die fünf Minuten clever und drehten das Spiel dann durch zwei weitere Parrish Treffer doch noch zu ihren Gunsten. Die Lage in der Tabelle wird nun immer enger, auf den ersten Preplayoffplatz 7 sind es nur noch drei Punkte Vorsprung. Somit ist die Begegnung am Sonntag in Klostersee umso wichtiger um das Ziel direkte Qualifikation zu erreichen.

Statistik:

ESC Kempten – TSV Peißenberg 3:4 (1:1,2:1,0:2)

Tore:

0:1 Parrish (Vogl)(3.),

1:1 Kulhanek (Hu,Hlozek)(20.),

2:1 Kokoska (Mische,Hu)(29.),

2:2 Hörndl (30.),

3:2 Topol (Kokoska,Stauder)(36.),

3:3 Parrish (Haloda,Lautenbacher)(48.),

3:4 Parrish (Vogl,Murphy)(52.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 8

TSV Peißenberg: 7

Beste Spieler:

ESC Kempten: Sergei Topol

TSV Peißenberg: Weiland Parrish

Zuschauer: 1067

