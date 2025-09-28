Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERSC AmbergSchönheider Wölfe

Knappe Heimniederlage für die Wölfe gegen Amberg

28. September 20252 Mins read28
© Eb_Maedler
Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe mussten sich am Sonntagabend im heimischen Wolfsbau dem ERSC Amberg knapp mit 2:3 (2:3, 0:0, 0:0) geschlagen geben.

Vor 258 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine schnelle und intensive Partie, in der die Gastgeber zweimal in Führung gingen, am Ende aber unterlagen.

Die Wölfe starteten schwungvoll ins Spiel und belohnten sich bereits in der 5. Minute mit dem 1:0 durch Jan Gruß. Doch die Freude währte nicht lange. In der 13. Minute glich Ambergs Nolan Gardiner aus. Nur eine Minute später schlug Schönheide zurück. Florian Heinz stellte auf 2:1. Aber auch diesmal antworteten die Gäste postwendend. Wieder war Gardiner erfolgreich (14.), ehe Daniel Schroepfer in der 18. Minute das 2:3 erzielte. Mit diesem Rückstand ging es für die Wölfe in die erste Pause.

Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Sowohl Kevin Kopp im Wölfe-Tor als auch Ambergs Goalie David Kubik zeigten starke Paraden. Schönheide erspielte sich die klareren Chancen, darunter zwei Alleingänge und zwei Zwei-auf-Eins-Situationen. Doch die Kaltschnäuzigkeit fehlte, sodass es torlos in die zweite Pause ging.

Im Schlussabschnitt warfen die Erzgebirger alles nach vorn, scheiterten aber immer wieder an der konsequenten Abwehr der Gäste oder am stark haltenden Kubik. Für einen Schockmoment sorgte die 46. Minute, als Topstürmer Tomas Rubes nach einem Bandencheck verletzt ausscheiden musste. Zwar erhielt Amberg dafür eine 5-Plus-Spieldauer-Strafe, doch die Wölfe ließen die große Chance auf den Ausgleich ungenutzt. Auch eine weitere Überzahlsituation kurz vor Ende und mit sechstem Feldspieler brachte keinen Treffer mehr. 37 Sekunden vor der Schlusssirene handelte sich zudem Lukas Lenk selbst noch eine 5-Plus-Spieldauer-Strafe ein.

Trotz der 2:3-Niederlage zeigten die Wölfe über weite Strecken eine ansprechende und kampfstarke Leistung. Amberg, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge bereits unter Druck, wehrte sich mit allen Mitteln und nahm den Sieg mit. Schönheide fehlte, anders als noch im Testspiel gegen Bayreuth, die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Gehäuse.

Kommendes Wochenende stehen im Wolfsbau die letzten beiden Vorbereitungsspiele an, bevor der „scharfe Start“ in der Regionalliga Ost erfolgt. Am Samstag, 04.10.2025, 17:00 Uhr empfangen die Wölfe den EV Pegnitz, ehe am Sonntag, 05.10.2025, 17:00 Uhr die 1b des VER Selb im Wolfsbau gastiert. Für das Doppel-Heimspiel-Wochenende gibt es nur online unter https://events.vereinsticket.de/schoenheider-woelfe/season-tickets/st-dauerkarten wieder ein vergünstigtes Kombi-Ticket für beide Partien.

