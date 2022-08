Knappe Caps-Niederlage gegen Mountfield HK

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren im dritten Spiel der Vorbereitung beim tschechischen Spitzenklub Mountfield HK mit 2:3. Preiser bringt die Wiener...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren im dritten Spiel der Vorbereitung beim tschechischen Spitzenklub Mountfield HK mit 2:3.

Preiser bringt die Wiener nach einem gemeinsam mit Brunner vorgetragenen Konter in Front, doch noch vor der Pause kann Lev mit einem Treffer im Powerplay für den Ausgleich sorgen. Zu Beginn des Mitteldrittels dann der Schock für die Caps: Pilar und Scherbak stellen mit ihren Toren innerhalb von 53 Sekunden auf 3:1 für die Hausherren. Brunner, der beim Führungstor für die Caps noch die Vorarbeit leistete, trifft im Mitteldrittel selbst, um den Rückstand der Wiener zu verkürzen. Im Schlussdrittel fallen auf beiden Seiten keine Tore mehr, womit die Caps die zweite Niederlage der Vorbereitung einstecken müssen. Am Freitag geht es für die Wiener im slowenischen Bled gegen den norwegischen Meister Stavanger Oilers weiter (15:00 Uhr).

Nachdem Stefan Steen und Armin Preiser beim 3:1-Sieg gegen den SC Marimex Kolin eine Pause erhalten hatten, rückte das Duo gegen Mountfield HK wieder ins Line-Up von Caps-Head-Coach Dave Barr. Die Widhalm-Zwillinge blieben gegen den tschechischen Spitzenklub inaktiv. Neuzugang Max Zimmer kam heute erst in Wien an, kam für das dritte Pre-Season-Spiel der Caps daher nicht infrage. Der ins Line-Up gerückte Preiser war es auch, der HK Mountfield erstmals in der laufenden Vorbereitung in Rückstand brachte. Der Caps-Eigenbauspieler veredelte einen Konter nach Vorlage von Nico Brunner zur Führung der Wiener (7.). Doch noch vor der ersten Pause kam Mountfield im Powerplay zum Ausgleich durch Lev (17.). Kurz vor Ende des ersten Drittels scheiterte Matt Bradley mit einem Penalty-Shot an Mountfield-Goalie Ruzicka. Zu Beginn des zweiten Drittels nutzte Mountfield eine Unachtsamkeit der Caps eiskalt zur Führung aus. Pilar traf in Unterzahl nach Vorlage durch Pavlik (21.). Nur 53 Sekunden später legten die Gastgeber das 3:1 durch Scherbak drauf (21.). Nico Brunner brachte die Caps mit einem Schuss ins lange Eck auf ein Tor heran (28.), im Schlussdrittel sollten aber keine Tore mehr fallen. Die Wiener mussten im Laufe des Spiels einige Unterzahl-Situationen meistern, die teilweise leichtfertig genommenen Strafen entsprangen. Nationalteam-Tormann Bernhard Starkbaum begann das Spiel zwischen den Pfosten. Nach genau 30 Minuten wurde ein im Vorfeld geplanter Tormannwechsel vollzogen, wodurch der Schwede Stefan Steen die Partie zu Ende spielte. Im Anschluss an das Spiel veranstalteten die beiden Teams ein Shootout, das die spusu Vienna Capitals nach Treffern von Prokes und Würschl mit 2:0 gewannen. Für die Caps, die in der Vorbereitung nun bei einem Sieg und zwei Niederlagen halten, geht es am Freitag weiter. Im slowenischen Kurort Bled treffen die Wiener auf den norwegischen Meister Stavanger Oilers. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

Mountfield HK – spusu Vienna Capitals 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Tore Mountfield HK: Lev (17., PP1), Pilar (22., SH1), Scherbak (22.).

Tore CAPS: Preiser (7.), Brunner (28.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #29 Bernhard Starkbaum | #13 Lorenz Widhalm

1. Linie: #42 Alex Wall, #50 Mario Fischer (C) – #19 Lukas Kainz, #15 James Sheppard, #77 Matt Bradley

2. Linie: #2 Lukas Piff, #20 Nico Brunner – #25 Jeremy Gregoire, #70 Radek Prokes, #6 Rafael Rotter

3. Linie: #5 Dominic Hackl, #73 Niklas Würschl – #10 Patrick Antal, #21 Yannic Pilloni, #96 Niki Hartl

4. Linie: #54 Bernhard Posch, #55 Alexander Maxa – #11 Sascha Bauer, #37 Christof Kromp, #3 Armin Preiser

Statement Dave Barr, Head-Coach der spusu Vienna Capitals: „Im ersten Drittel haben wir ziemlich gut gespielt. Wir haben mit viel Tempo gespielt und konnten mit einer Mannschaft, die ebenfalls sehr schnell agiert, mithalten. Im zweiten Drittel haben wir etwas nachgelassen, da haben wir Fehler gemacht, die wir offensichtlich nicht machen wollen. Unsere beiden Goalies haben das ganze Spiel über gut gespielt. Aktuell verursachen wir noch zu viele Strafen, davon müssen wir wegkommen. Es stört unseren Spielfluss und bietet dem Gegner obendrein Torchancen. Spät im Spiel hatten wir auch noch Chancen zum Ausgleich. Ich weiß, dass wir besser spielen können, sowohl individuell als auch in der Gruppe.“