Knappe 2:1 Niederlage gegen HÃ¶chstadt â€“ Sechs-Punkte Heimspiel gegen Peiting

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks mussten sich am Samstagabend bei den Höchstadt Alligators denkbar knapp mit 2:1 geschlagen geben.

Vor 1.024 Zuschauern wäre den Black Hawks nach einem zwei Tore Rückstand fast noch die Aufholjagd geglückt. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Hausherren durch einen Doppelschlag von Rückkehrer Leon Dalldush und Klavs Planics in Führung. Im letzten Drittel konnte Andrew Schembri für die Passau Black Hawks auf 2:1 verkürzen. Im Anschluss erspielten sich die Habichte noch weitere hochkarätige Torchancen, konnten aber keine dieser Chancen verwerten.

„Es war ein ziemlich schnelles Spiel. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten und die Torhüter haben beide ein gutes Spiel abgeliefert. Wir wollten unbedingt noch den Ausgleich erzielen. Das hat leider nicht mehr geklappt“. analysierte Black Hawks Trainer Vladimir Gomow nach der Partie.

Am morgigen Montagabend um 19:30 Uhr empfangen die Black Hawks dann den EC Peiting in der Eis-Arena Passau. Das wichtige sechs Punkte Spiel ist auch gleichzeitig das letzte Spiel für das Interims Trainer Duo Vladimir Gomow und Sergei Piskunov. Der EC Peiting steht mit acht Punkten Vorsprung auf die Passau Black Hawks auf Platz 9 der Oberliga Süd Tabelle. Mit einem Heimsieg können die Habichte den Rückstand auf die Pre-Playoff Ränge auf fünf Punkte verkürzen.

Die Tabellensituation sorgt also bereits vor der Partie für ordentlich Spannung. Die ersten beiden Spiele in dieser Saison konnte der EC Peiting jeweils knapp für sich entscheiden.

Mit 3:5 und 2:3 konnten sich die Oberbayern durchsetzen. Die Dreiflüsse Städter sind nun heiß das Heimspiel vor Neujahr und möchten sich mit einem Sieg aus dem Kalenderjahr 2024 verabschieden. Ein Schlüssel zum Erfolg ist neben einer konsequenten Chancenverwertung auch das Angriffsspiel des EC Peiting zu stören. Das gilt vor allem für die Angriffsreihe um Liga Topscorer Felix Brassard. Dieser hat in 29 Spielen bereits 54 Scorerpunkte gesammelt und führt in der Oberliga Süd die Topscorer Statistik an. Gelingt es den Habichten dem Gegner ihr eigenes Spiel aufzudrücken ist ein Heimsieg absolut realistisch. Die Fans der Habichte werden auf jeden Fall wieder wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft stehen.

Tickets für das Heimspiel gegen den EC Peiting am Montag, 30.12.2024 um 19:30 Uhr sind online auf etix.com erhältlich. Das Heimspiel wird außerdem live auf Sprade TV übertragen. – czo

