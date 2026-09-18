Knall auf Fall aus der CHL in den Liga-Alltag: 4:8 Bauchlandung der Kölner Haie

Köln. (MR) Nach einem strammen Vorbereitungsprogramm mit 4 Siegen aus 4 Spielen in der Champions Hockey League landeten die Kölner Haie überraschend auf dem Boden der Tatsachen und fanden in den Grizzlys Wolfsburg ihren Meister.

Die Haie kamen zunächst nicht gut in das Spiel, die Gäste aus Wolfsburg mit mehr Zug zum Tor. Folgerichtig kamen die Gäste auch zum ersten Treffer, von hinter dem Tor vorgelegt, und Lynch hatte keine Mühe (4.). Es dauerte allerdings nur 17 Sekunden, bis auch der Kölner Anhang jubeln konnte (Niedenz, 5.). Und die Grizzlys blieben bissig, trafen bald zum zweiten Male. Auch hier stand die Verteidigung zu weit vom Mann (Graber, 8.). Weiter ging es hin und her, die Haie kamen fortan öfter ins Angriffsdrittel, und auch die erste Reihe um Noebels, die bereits in der CHL für Alarm gesorgt hatte, kam dann zu besseren Aktionen. Die erste und einzige Strafe im Startabschnitt traf die Gäste, doch es dauerte nicht lange, dann hatte der satte Schuss von Kemiläinen den Weg vorbei an Strahlmeier gefunden (18). Mit dem 2:2 ging es in die erste Pause.

Der junge Hai Niedenz traf früh zur erstmaligen Führung (22.). Doch weiter konnte man nicht nachlegen, obwohl es gerade in der Anfangsphase von Durchgang zwei mehrere Möglichkeiten gab. Kurz nach dem Powerbreak brach Fischbuch zunächst der Schläger, die Autostädter schnappten sich Puck und Chance, und quasi im Alleingang düpierte Gaudet „JJ“ Juvonen, der heute offenbar nicht seinen besten Tag hatte (29.). Wenig später gab zuerst die Plexi Verkleidung an der Haie-Bank, dann die an der Gästebank nach, was aber doch recht bald behoben war. Fortan drückten aber wieder die in ungewohnten gelblichen Leibchen gekleideten Wolfsburg (ach ja – orange gehört ja Obi…). Zum Drittelende hatten Noebels und Tyrväinen noch ihre Chancen, doch es blieb beim Unentschieden.

Wolfsburger Doppelschlag gibt den Haien den Rest

Der Unterhaltungswert nahm im Schlussabschnitt zu, allerdings hauptsächlich für die mitgereisten Fans aus Niedersachen. Früh gingen die Gäste wieder in Führung, ja sie trafen gar per Doppelschlag binnen 15 Sekunden (Lynch, Morley, 44.), als die Hausherren das Spielgerät nicht aus dem Drittel bekamen. Und weitere zwei Minuten später ging es erneut zu leicht (Schinko, 46.). Es wurde auch nickeliger, ohne dass die Schiedsrichter eingeschritten wären. Dass Noebels ungestraft gelegt wurde, rächte er auf seine Weise, er positionierte sich günstig im Slot für die Vorlage von MacLeod (48.). Sollte hier beim 4:6 Zwischenstand doch noch etwas gehen? Zur Drittelmitte meinte der Gast „no“ und Machacek zog unbedrängt zum 4:7 um Juvonen herum (49). Es wurden doch noch zwei Strafen gepfiffen. Nachdem Köln seine Unterzahl wieder gut hatte herunterkillen können, bekamen die Haie auch noch ein Powerplay. Hier wurde gut gearbeitet, zur Hälfte verließ Juvonen seinen Kasten, und Köln versuchte es mit 6 gegen 4 Feldspieler. Doch Strahlmeier ließ sich nicht mehr überwinden. Und dann war keiner da, der das Ende der Strafzeit durch Schläge auf das Eis ankündigte. Thompson kam von der Strafbank – und bekam natürlich die Scheibe serviert, die er dann zum Endstand von 8:4 aus Sicht der Gäste in das leere Tor trug.

Haie-Coach Thomas Berglund meinte nach dem Spiel, dass man nach der Euphorie, aber auch der Belastung der vier CHL-Spielen offenbar nicht bereit genug war, sich an den Gameplan zu halten.

Trainerstimmen zum Spiel





Es spielten:

Haie – 30 Janne Juvonen – 13 Valtteri Kemiläinen, 47Veli-Matti Vittasmäki – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 92 Marcel Noebels; 94 Robin Press, 57 Brady Austin – 46 Kevin Niedenz, 61 Matkus Ljungh, 19 Frederik Storm; 91 Moritz Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 71 Daniel Fischbuch, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maximilian Kammerer; 7 Carlos Händel – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 77 Ryan MacInnis

Grizzlys – 1 Dustin Strahlmeier – 74 Les Lancester, 44 Julian Melchiori – 93 Spencer Machacek, 58 Tyler Gaudet, 49 Robert Lynch; 22 Madison Bowey, 95 Fabio Pfohl – 63 Luis Schinko, 82 William Graber, 86 Tyler Morley; 16 Tommy Pasanen, 4 Keaton Thompson – 28 Ross Mauermann, 71 Justin Feser, 19 Dustin Willhöft; 29 Leo Hafenrichter – 52 Sven Ziegler, 89 Matt Choupani, 91 Timo Ruckdäschel

Die Treffer erzielten:

0:1 (03:59) Lynch (Gaudet)

1:1 (04:16) Niedenz (Sennhenn, Press)

1:2 (07:28) Graber (Thompson)

2:2 (17:22) Kemiläinen (Russell, MacLeod) PP1

3:2 (21:11) Niedenz (Ljungh)

3:3 (28:37) Gaudet (Melchiori, Lynch)

3:4 (43:18) Lynch (Machacek)

3:5 (43:33) Morley (Schinko)

3:6 (45:47) Schinko (Thompson, Lynch)

4:6 (47:52) Noebels (MacLeod, Russell)

4:7 (48:19) Machacek (Lynch)

4:8 (57:23) Thompson (Machacek, Pfohl) EN

Schiedsrichter: 11 Sirko Hunnius, 7 Marian Rohatsch (97 Claus Clemens behrendt, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 4 Min.; WOB – 4 Min.

Zuschauer: 18.089

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