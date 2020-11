Knackstedt fÃ¼hrt EislÃ¶wen als KapitÃ¤n in die neue Saison

Dresden. (PM Eislöwen) Das lange Warten hat ein Ende. 243 Tage nach dem letzten Pflichtspiel, dem 8:3-Erfolg gegen Bad Nauheim in den Pre-Playoffs der...

Dresden. (PM Eislöwen) Das lange Warten hat ein Ende. 243 Tage nach dem letzten Pflichtspiel, dem 8:3-Erfolg gegen Bad Nauheim in den Pre-Playoffs der Saison 2019/2020, geht es am Wochenende für die Dresdner Eislöwen wieder um Punkte in der DEL2.

Zum Saisonauftakt ist die Mannschaft von Trainer Rico Rossi am Freitagabend 19:30 Uhr beim ESV Kaufbeuren gefordert. Zum ersten Heimspiel am Sonntag empfangen die Blau-Weißen 17 Uhr die Lausitzer Füchse. Alle Spiele werden live bei SpradeTV übertragen. Dazu gibt es das Sachsen-Derby am Sonntag gegen Weißwasser live bei MagentaSport.

Als neuer Mannschaftskapitän wird Jordan Knackstedt die Eislöwen anführen. Der Deutsch-Kanadier ist von Coach Rossi bestimmt worden.

Jordan Knackstedt: „Es ist eine große Ehre für mich, die Eislöwen als Kapitän anführen zu dürfen. Ich werde versuchen mit gutem Beispiel auf und neben dem Eis voranzugehen und für meine Mitspieler immer ein Ansprechpartner zu sein.“

Rico Rossi: „Jordan ist genau der Spielertyp und Mensch, den ich mag. Er ist ehrlich, ein harter Arbeiter und er hasst es zu verlieren. Das sind Dinge, die ich von meinem Kapitän sehen will.“

Am Freitag starten die Eislöwen mit dem Auswärtsspiel in Kaufbeuren in die neue Spielzeit. Geleitet wird die Partie von den Hauptschiedsrichtern Michael Klein und Sascha Westrich.

Rico Rossi: „Wir sind alle froh, dass wir nun endlich in die Saison starten können. Die Mannschaft ist heiß auf das erste Spiel. Kaufbeuren ist ein richtig gutes Team und sie werden es uns mit Sicherheit schwer machen.“

Am Sonntag bekommen es die Dresdner Eislöwen mit den Lausitzer Füchsen zu tun. Das erste Heimspiel ist gleich ein Sachsen-Derby, allerdings vor ungewohnter Kulisse. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen sind im November keine Zuschauer zugelassen.

Rico Rossi: „Es ist unmöglich die Unterstützung unserer Fans gerade bei den Derbys zu kompensieren. Das wird man schon merken, dass da ein ganz wichtiger Teil fehlt. Darauf müssen sich aber am Ende alle einstellen.“

17 Uhr ist am Sonntag erstes Bully in der EnergieVerbund Arena. Kilian Hinterdobler und Kevin Salewski sind die Hauptschiedsrichter beim Sachsen-Derby.