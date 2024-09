Knackiges Auftaktprogramm fÃ¼r den ERSC Amberg

Amberg. (PM ERSC) Der Bayerische Eishockeyverband (BEV) hat den Terminkalender für die Hauptrunde der Saison 2024/25 in der Eishockey-Bayernliga bekanntgegeben. Demnach wartet ein wahrlich...

Amberg. (PM ERSC) Der Bayerische Eishockeyverband (BEV) hat den Terminkalender für die Hauptrunde der Saison 2024/25 in der Eishockey-Bayernliga bekanntgegeben.

Demnach wartet ein wahrlich knackiges Auftaktprogramm auf den ERSC Amberg. In den ersten beiden Begegnungen treffen keine geringeren als Vorjahresmeister Königsbrunn und der letztjährige Hauptrunden-Erste Erding Gladiators auf die Truppe von Coach Dirk Salinger.

12.10.24 / 17 Uhr ERSC – Pinguine Königsbrunn

18.10.24 / 20 Uhr Erding Gladiators – ERSC

20.10.24 / 18.30 Uhr ERSC – Mighty Dogs Schweinfurt

25.10.24 / 20 Uhr ERSC – Schongau Mammuts

27.10.24 / 17.30 Uhr Geretsried River Rats – ERSC

01.11.24 / 19 Uhr Waldkraiburg Löwen – ERSC

03.11.24 / 18.30 Uhr ERSC – Peißenberg Miners

08.11.24 / 20 Uhr ERSC – Ulm/Neu-Ulm Devils

10.11.24 / 18 Uhr TEV Miesbach – ERSC

15.11.24 / 20 Uhr EHC Klostersee – ERSC

17.11.24 / 18.30 Uhr ERSC – Landsberg River Kings

22.11.24 / 20 Uhr ERSC – Pfaffenhofen Eishogs

24.11.24 / 17.30 Uhr Kempten Sharks – ERSC

29.11.24 / 20 Uhr Dingolfing Isar Rats – ERSC

01.12.24 / 18.30 Uhr ERSC – Buchloe Pirates

08.12.24 / 18 Uhr Pinguine Königsbrunn – ERSC

13.12.24 / 20 Uhr ERSC – Erding Gladiators

15.12.24 / 18 Uhr Mighty Dogs Schweinfurt – ERSC

20.12.24 / 20 Uhr Schongau Mammuts – ERSC

22.12.24 / 18.30 Uhr ERSC – Geretsried River Rats

27.12.24 / 20 Uhr ERSC – Waldkraiburg Löwen

29.12.24 / 17.45 Uhr Peißenberg Miners – ERSC

03.01.25 / 20 Uhr Ulm/Neu-Ulm Devils – ERSC

05.01.25 / 18.30 Uhr ERSC – TEV Miesbach

10.01.25 / 20 Uhr ERSC – EHC Klostersee

12.01.25 / 18 Uhr Landsberg River Kings – ERSC

17.01.25 / 20 Uhr Pfaffenhofen Eishogs – ERSC

19.01.25 / 18.30 Uhr ERSC – Kempten Sharks

24.01.25 / 20 Uhr ERSC – Dingolfing Isar Rats

26.01.25 / 17.30 Uhr Buchloe Pirates – ERSC

In der Saisonvorbereitung spielt der ERSC am 13.09.24 / 20 Uhr bei den Erding Gladiators, am 20.09.24 / 20 Uhr in Schweinfurt, am 22.09.24 / 17 Uhr bei den Schönheider Wölfen. Heimspiele sind geplant am 27.09.24 / 20 Uhr gegen Schönheide, 29.09.24 / 18.30 Uhr gegen Pegnitz und am 04.10.24 / 20 Uhr gegen die Schweinfurter Mighty Dogs.