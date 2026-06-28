„Knacki is back“ – Blue Devils Weiden verpflichten Jordan Knackstedt

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Offensive und holen Jordan Knackstedt zur neuen Saison nach Weiden.

Der gebürtige Kanadier bringt Erfahrung aus zahlreichen europäischen Ligen sowie über 400 DEL2-Partien mit in die Oberpfalz.

Der 37-jährige Kanadier mit deutschem Pass begann seine Eishockeylaufbahn im Nachwuchs seines Heimatlandes, ehe er den Sprung in den nordamerikanischen Profibereich schaffte. Zwischen 2007 und 2011 stand der Rechtsschütze in der American Hockey League (AHL) für die Providence Bruins auf dem Eis und sammelte dort wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau. Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere führte ihn sein Weg durch zahlreiche internationale Ligen. Knackstedt spielte unter anderem in den USA, Kanada, Italien, Schweden, England, Dänemark, Kasachstan und Russland und stellte dabei immer wieder seine Offensivqualitäten unter Beweis. Mit seiner Spielübersicht, seiner Abschlussstärke und seiner Erfahrung entwickelte sich der Stürmer über viele Jahre zu einem Leistungsträger.

Seine ersten Erfahrungen in Deutschland sammelte der Stürmer in der Saison 2014/2015 beim ESV Kaufbeuren in der zweithöchsten Liga im deutschen Eishockey. In den vergangenen Jahren lief Knackstedt in der DEL2 unter anderem für die Eispiraten Crimmitschau, Dresdner Eislöwen und Selber Wölfe auf. Insgesamt absolvierte er 415 Partien in der DEL2 und sammelte dabei starke 509 Scorerpunkte. Mit 178 Toren und 331 Vorlagen unterstrich der Rechtsschütze über viele Spielzeiten hinweg seine Qualitäten als zuverlässiger Punktesammler und offensiver Leistungsträger. In den vergangenen beiden Spielzeiten lief der erfahrene Angreifer für die Hannover Scorpions in der Oberliga Nord auf. In 77 Partien verbuchte er dort 34 Tore und 72 Assists.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Jordan wird nach Weiden kommen, um von Beginn an Verantwortung zu übernehmen und seine große Erfahrung in unser Team einzubringen. Er verfügt über ein ausgezeichnetes Gespür für kreative Passwege, ein herausragendes Spielverständnis und weiß genau, wo das Tor steht. Darüber hinaus wird er mit seiner physischen Spielweise und seinen offensiven Qualitäten nicht nur unsere Angriffsreihen verstärken, sondern auch unseren Special Teams zusätzliche Qualität verleihen. Wir freuen uns sehr, Jordan in dieser Saison in Weiden begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass er sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine sofort einen positiven Einfluss auf unsere Mannschaft haben wird.“

Jordan Knackstedt: „Ich freue mich riesig, in die DEL2 zurückzukehren und die Chance zu bekommen, mich den Blue Devils anzuschließen und wieder mit einigen meiner ehemaligen Teamkollegen zusammenzuspielen. Ich habe mich intensiv mit der Vereinsführung und dem Trainerteam ausgetauscht und bin voll und ganz von ihrer Vision für die kommende Saison überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, nach Weiden zu kommen und gemeinsam in die neue Spielzeit zu starten!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jordan Knackstedt @ Elite Prospects

342 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro