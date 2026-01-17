Klubrekord eingestellt! 13. Haie-Sieg in Serie, doch Kammerer hat nicht genug – DEL-Legende Pietta verlängert in Ingolstadt und wird gefeiert

Bonn. (PM MagentaSport) Sie gewinnen und gewinnen – und stellen nun einen Vereinsrekord ein!

Die Kölner Haie feiern beim 4:2 in Bremerhaven ihren 13. Sieg in Serie. Das gelang dem Traditionsklub zuvor nur 1995/96 und 2005/06. „Das ist natürlich eine schöne Nummer. Es macht extrem viel Spaß, dass wir immer ein Weg finden, die Spiele zu gewinnen. Das zeigt die Konstanz, die wir gerade haben“, freut sich Maxi Kammerer und ergänzt: „Das soll nicht der letzte Sieg sein.“ Die Kölner schielen nämlich auf den DEL-Rekord, der bei 15 Siegen am Stück liegt. Mit 92 Punkten sind sie unangefochtener Spitzenreiter.

Dafür gibt es wieder einen neuen Zweiten: Der EHC Red Bull München gewinnt mit 3:1 gegen die Dresdner Eislöwen und zieht an den Adler Mannheim vorbei, die mit 2:4 gegen die Nürnberg Ice Tigers verlieren. In München feiert Tobias Rieder ein traumhaftes Comeback, trifft nach nur 4 Minuten: „Man kann nach einer langen Pause nicht besser ins Spiel starten. Das hat mich ein bisschen beflügelt.“ Auch mit Blick auf die Olympia-Nominierung? „Das ist wahrscheinlich das größte Turnier für einen Sportler. Die Verletzung hat es mir nicht einfach gemacht, aber ich bin froh, dass ich wieder da bin. Ich fühle mich gut.“

Beim 5:4-Spektakel zwischen Ingolstadt und Straubing brandet derweil schon vor dem Spiel großer Jubel auf: Hauptrunden-Rekordspieler Daniel Pietta hängt offiziell noch ein Jahr dran. Der 39-Jährige erklärt seine Entscheidung bei MagentaSport: „Meine Familie fühlt sich in Ingolstadt wohl, ich fühle mich wohl. Für uns ist es wie ein Zuhause hier.“ Die Meisterschaft bleibt Piettas großes Ziel: „Ich habe schon mal gesagt, dass ich – solange ich spiele – den Glauben daran habe, es irgendwann schaffen zu können. Die Möglichkeiten hier in Ingolstadt sind da.“

PENNY DEL | 40. Spieltag

Fischtown Pinguins – Kölner Haie 2:4

Die Kölner Haie haben ihren Siegrekord eingestellt und bejubeln den 13. DEL-Sieg in Folge. Das gelang den Haien zuvor nur in den Saison 1995/96 und 2005/06. Mit 92 Punkten ist Köln unangefochtener Spitzenreiter, hat nunmehr 12 Zähler Vorsprung auf Rang 2.

Kölns Maxi Kammerer, Torschütze zum 3:1 für die Haie: „Das ist natürlich eine schöne Nummer. Es macht extrem viel Spaß, dass wir immer ein Weg finden, die Spiele zu gewinnen. Das zeigt die Konstanz, die wir gerade haben. Wir gehen in jedes Spiel rein, bringen die Leistung, haben vielleicht ab und zu das Quäntchen Glück – das erarbeitet man sich irgendwann auch. Deswegen sind wir sehr stolz darauf. Aber das soll nicht der letzte Sieg sein.“

ERC Ingolstadt – Straubing Tigers 5:4

39 Tore in 4 Duellen – das Torspektakel der beiden Teams geht weiter. Straubing geht in den ersten beiden Dritteln 4-mal in Führung, kassiert aber 4-mal den Ausgleich. 53 Sekunden vor dem Ende erzielt Sam Ruopp mit der 1. Ingolstädter Führung des Spiels das Siegtor. Damit setzt sich Ingolstadt als Tabellen-4. auf 3 Punkte ab vor den Tigers als 5. mit 74 Zählern.

Daniel Pietta zu seiner Vertragsverlängerung: „Meine Familie fühlt sich in Ingolstadt wohl, ich fühle mich wohl. Für uns ist es wie ein Zuhause hier. In Krefeld haben wir unser Zuhause, aber hier jetzt auch. Wir haben viele Freunde gefunden, wir spielen erfolgreiches Eishockey und ich glaube, dass ich der Mannschaft noch helfen kann.“

Die Meisterschaft bleibt Piettas großes Ziel: „Ich habe schon mal gesagt, dass ich – solange ich spiele – den Glauben dran habe, das irgendwann schaffen zu können. Die Möglichkeiten hier in Ingolstadt sind da. Natürlich muss am Ende alles passen. Aber ich glaube, dass wir auch dieses Jahr wieder eine gute Mannschaft haben. Wer weiß, wie weit es geht.“

Ingolstadts Trainer Mark French schwärmt von Pietta: „Er leistet viel hinter den Kulissen. Natürlich leistet er auch auf dem Eis viel. Daniel ist ein sehr selbstloser Spieler für uns. Als wir alle fit waren, hat er ein paar Reihen weiter unten gespielt, als er es gewohnt ist. Er ist zweifellos ein Spieler, der andere Spieler besser macht. Dadurch hat er einige junge Spieler gefördert. Und das macht uns als Team besser. […] Seine Vielseitigkeit, seine Beständigkeit und seine Führungsqualitäten schätzen wir sehr.“





Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers 2:4

Durch die Niederlage gegen die Ice Tigers verliert Mannheim Rang 2 in der Tabelle. Auch Kris Bennetts Doppelpack reicht nicht aus. Die Adler sind mit 78 Punkten nun Dritter, Nürnberg ist nach dem 2. Sieg aus den letzten 9 Spielen Neunter.

Mannheims Doppeltorschütze Kris Bennett: „Ich glaube nicht, dass wir unser bestes Spiel gezeigt haben. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten und einen Weg finden, besser zu werden. Wir müssen uns an unseren Spielplan halten und sind davon abgewichen. Deshalb haben wir dieses Spiel verloren.“

Nürnbergs Josef Eham, Torschütze zum 4:2: „Mich hat es wirklich gefreut für die Mannschaft, weil wir die letzten Spiele nicht das waren, was wir von der Einstellung zeigen wollten. Aber wir haben eine richtig gute Trainingswoche gehabt, jeder hat Gas gegeben. Deshalb freue ich mich richtig, dass wir gegen so einen schwierigen Gegner 3 Punkte eingefahren haben.“

EHC Red Bull München – Dresdner Eislöwen 3:1

Die Münchner feiern gegen den Letzten einen souveränen Erfolg, führen zwischenzeitlich mit 3:0. Durch den 3. Sieg am Stück ziehen sie an Mannheim vorbei auf Platz 2. Dresden bleibt mit 12 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer hingegen Letzter.

Münchens Tobias Rieder über sein Comeback-Tor nach 4 Minuten: „Man kann nach einer langen Pause nicht besser ins Spiel starten. Das hat mich ein bisschen beflügelt.“ Auch mit Blick auf die Olympia-Nominierung? „Das ist wahrscheinlich das größte Turnier für einen Sportler. Die Verletzung hat es mir nicht einfach gemacht, aber ich bin froh, dass ich wieder da bin. Ich fühle mich gut.“

Augsburger Panther – Löwen Frankfurt 6:3

Augsburg besänftigt seine Fans nach nur einem Sieg aus 10 Spielen. Gegen Frankfurt ziehen die Panther im Mittelabschnitt auf 4:1 davon und geben den Vorsprung nicht mehr her. Augsburg steht mit 48 Punkten auf dem 11. Platz, während die Löwen mit 35 Zählern weiter Vorletzter sind.

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg 2:1 (OT)

3. Heimspiel, 3. Sieg in diesem Jahr für die Roosters: Iserlohn jubelt gegen Wolfsburg nach Overtime durch einen Treffer von Kyle Wood. Die Roosters stellen damit auf 43 Punkte und zementieren den 12. Platz. Die Grizzlys sind mit 56 Zählern auf Rang 8.





Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg (16.01.2026)

