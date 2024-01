Klotzen statt kleckern: „Mehr Tiefe, QualitÃ¤t und Erfahrung“ – VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen auf der Trainerbank, im Tor und im Sturm

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben mit Niklas Sundblad einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Dazu verstärken Torhüter Danny Aus den Birken sowie...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben mit Niklas Sundblad einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Dazu verstärken Torhüter Danny Aus den Birken sowie die beiden Angreifer Justin Florek und Travis Turnbull die Blau-Weißen.

Sundblad ist in Eishockey-Deutschland kein Unbekannter. Der Schwede begann seine Trainerkarriere nach Ende seiner Laufbahn als Spieler 2008 in der Oberliga beim Herner EV. Es folgten Stationen bei den Kölner Haien, dem ERC Ingolstadt, Örebro HK, den Schwenninger Wild Wings und zuletzt beim HC Bolzano. Mit Ingolstadt feierte Sundblad vor zehn Jahren die Deutsche Meisterschaft.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Niklas Sundblad bekommen wir einen Eishockeyfachmann, der uns in dieser schwierigen Phase helfen wird. Petteri Kilpivaara wird ihm als Co-Trainer weiterhin zur Seite stehen und Steven Rupprich die Mannschaft wieder als Teammanager unterstützen. Niklas wird noch einmal neue Impulse setzen, die wir aktuell benötigen.“

Sundblad wird am Freitag zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse erstmals hinter der Bande stehen.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft. Wir sind in keiner guten Position, werden mit harter Arbeit aber alles dafür geben, die nötigen Punkte einzufahren. Unser Ziel ist Platz zehn. Ein Sieg im Derby zum Start wäre da natürlich sehr hilfreich.“

Neben einem neuen Cheftrainer haben die Eislöwen mit Danny Aus den Birken, Justin Florek und Travis Turnbull drei erfahrene Spieler verpflichtet. Aus den Birken war zuletzt als Torwarttrainer in Bad Nauheim tätig, hat sich aber selbst fit gehalten. Der 38-Jährige ist vierfacher deutscher Meister mit dem EHC Red Bull München und hat als bester Torhüter des Turniers 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Silber gewonnen. Florek und Turnbull haben von 2017 bis 2019 gemeinsam bei den Iserlohn Roosters gespielt und werden in Dresden nun wieder gemeinsam auf Torejagd gehen. Beide haben sich in ihrer Heimat in den USA fit gehalten und werden am Samstag in Dresden erwartet. Turnbull besitzt einen deutschen Pass und wird damit keine Importstelle besetzen.

Matthias Roos: „Mit Danny, Justin und Travis bekommen wir mehr Tiefe, Qualität und vor allem Erfahrung in unser Team. Alle drei haben auf dem höchsten Level gespielt und sollen unserer Mannschaft helfen aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Danny hat bereits mit der Mannschaft trainiert, Justin und Travis steigen am Samstag ins Training ein. Wir freuen uns, dass die Drei sich für die Eislöwen entschieden haben. Die Personalplanungen sollen damit aber noch nicht abgeschlossen sein. Wir schauen weiter, was möglich ist.“