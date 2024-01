Kloten: Larry Mitchell zurÃ¼ck im Amt des Sportchefs – Stephan Mair neuer Headcoach bis Saisonende -Ex-Lausitzer Hunter Garlent kommt

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten verpflichtet Stephan Mair als neuen Head Coach. Der 56-jährige Italiener unterschreibt bei den Flyers einen Vertrag bis Saisonende....

Der 56-jährige Italiener unterschreibt bei den Flyers einen Vertrag bis Saisonende. Er wird sein Amt nächsten Montag antreten und am Dienstag, 30. Januar beim Spiel gegen Genf-Servette erstmals an der Bande stehen.

Interimscoach Larry Mitchell wird für die beiden Spiele am Freitag gegen den EV Zug und am Samstag gegen den HC Ajoie nochmals an der Bande stehen. Danach wird er in sein Amt als Sportchef zurückkehren.

Anjo Urner, CEO der EHC Kloten Sport AG zur Personalrochade: «Wir haben immer betont, dass wir aktiv einen Head Coach suchen, um die Belastung des Doppelmandats zu beenden. Larry Mitchell war in die Nachfolgeregelung des Head Coachs involviert – zusammen mit dem Verwaltungsrat, Experten aus der Organisation und mir. Wir freuen uns, Stephan Mair in Kloten begrüssen zu dürfen und dass sich Larry Mitchell wieder vollkommen seiner Tätigkeit als Sportchef widmen kann. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz die letzten Wochen, Larry!»

Mair optimale Lösung für den EHC Kloten

Stephan Mair war während sechs Saisons Head Coach des Swiss-League-Teams HC Thurgau, nach einem Abstecher zurück nach Italien, wo er seine Trainerkarriere 2007 lancierte, wechselte er auf diese Saison hin in den Nachwuchs des HC Ambri-Piotta. Mair war ausserdem zwei Saisons lang Head Coach der Schwenninger Wild Wings.

Die sportliche Führung der EHC Kloten Sport AG ist überzeugt, mit Stephan Mair die optimale Lösung für den Saisonendspurt gefunden zu haben. Mair gilt als äusserst akribischer Arbeiter, der von seiner Mannschaft viel fordert. Ausserdem konnten die Teams, bei denen der Italiener an der Bande stand, immer durch eine hervorragend organisierte Defensive überzeugen.

«Ich werde Stephan Mair so gut wie möglich unterstützen, um ihm einen bestmöglichen Start zu ermöglichen und ihn so rasch wie möglich mit dem Team vertraut zu machen. Die gesamte sportliche Leitung sowie das Coaching Team wird ihm tatkräftig dabei helfen, die Mannschaft kennenzulernen und seine Ideen umzusetzen», so Sportchef Larry Mitchell.

EHCK löst B-Lizenz von Hunter Garlent

Der Kanadier Hunter Garlent wird nach Saisonende in der Swiss League vom HC Thurgau zu den Flyers stossen. Der EHC Kloten hat die entsprechende B-Lizenz gelöst.

Garlent hat in dieser Saison für den HC Thurgau in 40 Spielen 36 Skorerpunkte gesammelt (14 Tore, 22 Assists). Auch in den vorherigen beiden Spielzeiten in Deutschland fiel Garlent mit 72 Punkten aus 47 Spielen resp. 63 Punkten aus 52 Spielen durch starke Skorerwerte auf und wurde letztes Jahr zum Stürmer des Jahres gewählt.

Weiterhin besitzt der EHC Kloten die B-Lizenz für Torhüter Luis Janett. Der 23-jährige ist aktuell beim HC Thurgau engagiert und gab in dieser Saison für den EHCK sein National-League-Debüt. Auch er steht uns nach Saisonende in der Swiss League als Backup zur Verfügung.

Manuele Celio übernimmt die Leitung des Teams der U20-Elit

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass Manuele Celio ab sofort wieder die Leitung der Mannschaft der U20-Elite übernimmt.

Der HCAP hat dem Gesuch des bisherigen U20-Trainers Stefan Mair zugestimmt, mit sofortiger Wirkung von seinem Vertrag entbunden zu werden. Mair wechselt als Cheftrainer zu einem andern NL-Team.

Der HCAP dankt Stefan für seine tolle Arbeit in der Leventina und wünscht dem Team der U20 und Manu weiterhin einen erfolgreichen Verlauf in der Meisterschaft.