„KlÃ¶ppi“ bleibt! Patrick KlÃ¶pper geht in seine vierte Saison bei den Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) Patrick Klöpper geht nunmehr mit den Hannover Scorpions in seine vierte Saison.

Der pfeilschnelle Linksschütze, 30 Jahre jung, hat starke Playoffs gespielt und brennt auf die kommende Spielzeit.

„Klöppi“, der in Duisburg geboren ist und bereits 169 Spiele für die Niedersachsen absolvierte, ist ein weiterer „Local Player“ und gilt nicht als Ü 23 Spieler.

„Ich fühle mich unglaublich wohl in der Scorpions Familie. Die Wedemark ist mittlerweile mein Zuhause geworden, so dass ich nicht lange über die Verlängerung nachdenken musste. Ich will den Weg mit der Mannschaft weiter gehen & bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam 2025 den großen Wurf schaffen“, so Patrick Klöpper zu seiner Vertragsverlängerung.