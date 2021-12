Kleiner Rockets-Kader ist in Erfurt ohne Chance

Limburg. (PM Rockets) Der richtungsweisenden Entscheidung der Mannschaft, sich weiter in den Dienst der Rockets zu stellen, folgte am Freitagabend ein schweres Auswärtsspiel für...

Limburg. (PM Rockets) Der richtungsweisenden Entscheidung der Mannschaft, sich weiter in den Dienst der Rockets zu stellen, folgte am Freitagabend ein schweres Auswärtsspiel für die EG Diez-Limburg.

Denn aufgrund zahlreicher Erkrankungen, Verletzungen und beruflichen Verhinderungen reisten die Rockets mit einem Mini-Aufgebot zu den Black Dragons aus Erfurt. Dort unterlag die EGDL mit 1:8 (0:3, 1:4, 0:1).

Zu Spielbeginn in Erfurt standen Cheftrainer Jeffrey van Iersel mit Steve Slaton und Lorenzo Valenti lediglich zwei Verteidiger zur Verfügung. Daniel Ketter und Alexander Seifert fehlten verletzungsbedingt, Noureddine Bettahar aus beruflichen Gründen, Jan Wächtershäuser musste krankheitsbedingt passen. Und auch Mark Shevyrin wurde bei seinem Stammverein EC Bad Nauheim in der DEL2 gebraucht. Weil zudem keine Förderlizenzspieler aus Köln zur Verfügung standen, halfen Nico Lehtonen und David Lademann in der Abwehr aus. Doch auch im Angriff fehlten zahlreiche Akteure, was die Aufgabe nicht leichter machte.

Die Gastgeber waren schnell in der Lage, aus der Situation Kapital zu schlagen. Beide Teams lagen in der Tabelle vor dieser Partie nur zwei Punkte auseinander – Erfurt auf Rang zehn. Diez-Limburg auf Platz elf. Würden die Rockets dieses Spiel gewinnen, dann könnten sie in der Tabelle an den Gastgebern vorbeiziehen. Doch die gewohnt engen Partien zwischen den beiden Teams in der Vergangenheit hatten nicht viel mit dem Duell am Freitagabend gemeinsam. Wenngleich die Rockets resümieren dürfen, dass die Spieler auf dem Eis wirklich alles gegeben und sich dieser Herausforderung gestellt haben. Alleine dafür haben alle Rockets-Spieler großen Respekt verdient.

Dennoch war die Partie spätestens Mitte des zweiten Drittels entschieden, als die Black Dragons ihren fünften Treffer erzielt hatten und die EGDL bis dahin noch nicht hatte jubeln dürfen. Dies blieb den Gästen ohnehin nur einmal gegönnt, als Niko Lehtonen zum zwischenzeitlichen 1:7 traf (38.). Ansonsten löste Erfurt die Aufgabe souverän, Stürmer Kyle Beach stach mit drei Toren hervor. Das 8:1 für die Gastgeber war verdient, auch wenn es am Ende vielleicht ein wenig zu hoch ausgefallen war. Aber bei den Rockets hat man die berechtigte Hoffnung, dass es diese Flut an Ausfällen kein zweites Mal erleben muss.

EG Diez-Limburg: Guryca (41. Stenger) – Slaton, Lehtonen, Valenti, Lademann – Brothers, Matheson, Krymskiy, Voronov, Lavallee, Wellhausen, Vogel.

Schiedsrichter: Ratz / Metzkow.

Zuschauer: 347.

Tore: 1:0 Sean Fischer (7.), 2:0 Louis Anders (15.), 3:0, 4:0 Kyle Beach (18., 26.), 5:0 Arnoldas Bosas (32.), 6:0 Louis Anders (35.), 7:0 Andre Gerartz (36.), 7:1 Niko Lehtonen (38.), 8:1 Kyle Beach (45.).

Strafminuten: Erfurt 7, Diez-Limburg 2.

Der Ausblick

Sonntag, 18.30 Uhr: EGDL vs Hannover Scorpions