Klavs Planics verstärkt die Offensive der Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre drie Konngentstelle besetzt: Der 32- jährige Stürmer Klavs Planics wechselt nach Passau und soll künig sowohl auf als auch neben dem Eis Verantwortung übernehmen.

Der gebürtige Lee kennt die Eishockey-Oberliga bestens. Drei Spielzeiten lang stand Planics für die Höchstadt Alligators auf dem Eis, ehe er zur vergangenen Saison zu den Füchsen Duisburg wechselte. Dort spielte er unter anderem gemeinsam mit dem ehemaligen Black-Hawks-Angreifer Carter Popoff. In insgesamt 151 Oberliga-Paren erzielte Planics 61 Tore und bereitete 90 weitere Treffer vor.

„Klavs war mein absoluter Wunschspieler“, sagt Tom Horschel, sportlicher Leiter der Passau Black Hawks. „Ich habe mit ihm in Höchstadt zusammengespielt und weiß, welche Qualität er mitbringt. Er ist ein kompleer Zwei-Wege-Center mit starker Arbeitsmoral, guter Übersicht und einem feinen Gespür für die Offensive. Gleichzeig unterstützt er seine Mitspieler in jeder Situaon. Klavs ist ein Vollprofi und wird auch für unsere jungen Spieler ein Vorbild sein.“

Auch Planics blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich war auf der Suche nach einer Mannscha, bei der ich mich einbringen und zugleich sportlich weiterentwickeln kann. Im Gespräch mit Tom Horschel habe ich mehr über die Pläne der Organisaon erfahren – das hat mein Interesse sofort geweckt. Ich möchte mit der Mannscha in jedem einzelnen Spiel um den Sieg kämpfen. Außerdem gefällt meiner Familie die Stadt Passau sehr. Am Ende war die Entscheidung für die Black Hawks leicht. Ich freue mich sehr auf die Saison, die Fans und die Atmosphäre in der Eis-Arena.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Klavs Planics @ Elite Prospects

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