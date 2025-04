Klassek und Dobnig bleiben Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI kann weiter auf Stefan Klassek und Jonas Dobnig bauen. Die beiden jungen Kärntner bleiben ein weiteres Jahr in Tirol.

Die Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison läuft beim HC TIWAG Innsbruck-Die Haie auf Hochtouren. Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten, alles könne zu diesem Zeitpunkt in der Eishockeysaison, wo in sämtlichen Ligen noch die Playoffs gespielt werden, aber noch nicht offiziell gemacht werden, heißt es.

Der HCI freut sich aber bekannt geben zu dürfen, dass mit Stefan Klassek (22) und Jonas Dobnig (21) zwei junge einheimische Cracks weiter für die Haie auflaufen werden. Beide stießen im letzten Sommer zu den Tirolern, und konnten in der abgelaufenen Saison wertvolle Erfahrungen und Eiszeit sammeln.

Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Wir freuen uns, weiter mit Stefan und Jonas zusammenarbeiten zu dürfen. Für beide war es die erste volle Profisaison in der ICE League, und beide haben sich gut geschlagen. Dass der Sprung vom Nachwuchs beziehungsweise der Alps zu den Profis groß ist, ist ganz klar. Beide wissen jetzt, was sie brauchen und machen müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Auch für sie gilt es im Sommer nochmals einen draufzulegen. Dafür sind sie ständig in Kontakt mit Fitness-Coach Flo Stern, der die Mannschaft über den Sommer wieder begleiten und bestens auf die Saison vorbereiten wird.“

Stefan Klassek: „Die erste Saison war für mich persönlich ein super Jahr zum Einstieg in diese Liga. Die Coaches und das gesamte Team haben optimale Bedingungen geschaffen und ich bin mir sicher, dass es im zweiten Jahr auch so sein wird. Jetzt muss nur noch der Erfolg im Kollektiv her. Ziel müssen die Playoffs sein. Persönlich fühle ich mich sehr wohl in Innsbruck.

Ich freue mich sehr, auch nächste Saison für die Haie und vor den fantastischen Fans spielen zu dürfen.“

Jonas Dobnig: „Für mich war es ein guter Einstieg in die Profiliga, jetzt will ich aber den nächsten Schritt machen. Ich werde jede Rolle annehmen, die mir die Coaches geben, und versuchen, dem Team in der Entwicklung zu helfen. Die Mission für die nächste Saison muss für uns Playoffs heißen. Das haben sich die Fans verdient, die uns im abgelaufenen Spieljahr trotz der vielen Niederlagen immer super unterstützt haben. Auch deshalb werde ich für die Haie alles am Eis lassen.“

