Klarstellung: Alle Pinguine waren am Freitagabend spielberechtigt

Krefeld. (RS) Nachdem die Krefeld Pinguine nach neun sieglosen Spielen am Freitagabend in Iserlohn das Eis mit einem 6-3 Sieg verlassen hatten, kam schnell das Gerücht in Umlauf, dass Philipp Mass noch keine Spielberechtigung für die Pinguine hätte.

Der 20-jährige Verteidiger war erst am Donnerstag als Neuzugang präsentiert worden und stand am Abend auf dem offiziellen Spielberichtsbogen.

Nach Spielende machte zunächst im Umfeld der Roosters und anschließend in den sozialen Medien diese Behauptung die Runde. Wäre dies der Fall, müsste das Spiel nach den Regularien der DEL, mit einem Sieg für die Iserlohn Roosters gewertet werden.

Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Ralf Seischab teilte uns der Pressesprecher der Pinguine, Mark Thiel, mit, dass man sehr erstaunt über dieses Gerücht ist und nicht wisse woher dieses stamme. Fakt sei allerdings, dass alle Spieler, die den Bus ins Sauerland bestiegen haben auch eine gültige Spielerlaubnis der DEL hatten und haben.